'PNB banka' ietekme uz Latvijas tautsaimniecību ir nebūtiska, apgalvo FM

"PNB bankas", kuras darbība ir apturēta, aktīvi veido 3% no visiem Latvijas banku aktīviem un tās ietekme uz tautsaimniecību ir nebūtiska, atzina Finanšu ministrijā (FM).

Ministrijā norādīja, ka šā gada sākumā "PNB banka" bija sestā lielākā banka Latvijā pēc aktīvu apmēra, tās tirgus daļai veidojot 3%. Tāpat ministrijā piebilda, ka Latvijā četras lielākās bankas veido turpat 90% no visiem banku aktīviem, tādējādi "PNB banka" ir relatīvi maza Latvijas banku sistēmā, un tās tiešā ietekme uz tautsaimniecību ir nebūtiska.

Ministrijā atzīmēja, ka "PNB banka" 2017. gadā mainīja darbības modeli un koncentrējās uz Latvijas klientu segmentu. 2018. gadā bankas kredītportfelis samazinājās par 34,4 miljoniem eiro, bet nodarbināto skaits saruka no 630 2017.gadā līdz 523 šogad pirmajā pusgadā. Pēc reformas, banka uzrādīja nelielu peļņu 2018. gadā.

FM arī norādīja, ka līdz šim bankas pamatdarbība bija saistīta ar ieguldījumiem dažādos fondos, kas veidoja 33% no bankas aktīviem, kā arī ar uzņēmumu kreditēšanu, kas veidoja 18% no bankas aktīviem, kamēr privātpersonām izsniegto kredītu īpatsvars bija neliels - aptuveni 6% no aktīviem.

"Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ievērojot Eiropas Centrālās bankas lēmumus, apturēja finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību, jo situācija konkrētajā bankā ir saistīta ar tās izvēlēto biznesa modeli, konkurences apstākļiem un pieņemtajiem biznesa lēmumiem," piebilda FM.

Jau ziņots, ka no ceturtdienas, 15. augusta, plkst. 21 apturēta "PNB bankas" darbība. Šāds lēmums pieņemts, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu.

Eiropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs, 15. augustā nolēma atzīt "PBN banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto un rūpējoties par bankas klientu noguldījumu aizsardzību, FKTK padome ārkārtas sēdē nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un lēma par noguldījumu nepieejamību.

Eiropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs pieņēmis šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.

Garantēto atlīdzību izmaksa jāuzsāk ne vēlāk kā 8. darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanas. Noguldījumu garantiju sistēma paredz katram "PNB bankas" klientam noguldījumu izmaksu garantētās atlīdzības veidā līdz 100 000 eiro.

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro apmērā tiks izmaksāta gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu līdzekļiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos.