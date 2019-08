'PNB bankai' iestājusies faktiskā maksātnespēja; garantētās atlīdzības izmaksās 'Citadele'

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir lēmusi, ka "PNB bankas" aktīvi nesedz tās saistības, līdz ar to tā ir faktiskā maksātnespēja un tiks sniegts maksātnespējas pieteikums tiesā, piektdien, 16. augustā, žurnālistiem sacīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale. Tāpat nolemts, ka "PNB bankas" klientiem garantētās atlīdzības izmaksās banka "Citadele".

FKTK vērsīsies tiesā ar prasību atzīt "PNB banku" par maksātnespējīgu. Černaja-Mežmale piebilda, ka bankas maksātnespējas administrators tiks izvēlēts likumā noteiktajā kārtībā.

ECB kā AS "PNB banka" tiešais uzraugs ceturtdien, 15. augustā, lēma atzīt to par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt Vienotā Noregulējuma valde ir pieņēmusi lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Līdz ar to FKTK padome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankai" un lēmusi par noguldījumu nepieejamību.

"PNB bankas" klientiem garantētās atlīdzības izmaksās banka "Citadele", sacīja FKTK Noregulējuma un garantiju fondu daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva. Bankā garantēto atlīdzību izmaksu mehānisms jau ir noregulēts, kā arī tika piedāvāti vislabvēlīgākie nosacījumi. Viņa piebilda, ka vienas, divu darbadienu laikā vēl tiks precizēts izmaksu mehānisms un FKTK cer, ka garantēto atlīdzību izmaksa sāksies ātrāk nekā 27. augustā.

Finanšu nozares asociācija atgādina, ka "PNB bankas" klientiem garantētas naudas izmaksas veiks līdz 100 000 eiro. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos. Lai turpinātu saņemt banku pakalpojumus, "PNB bankas" klienti aicināti izmantot citu Latvijas banku finanšu pakalpojumus. Lai nodrošinātu iespējami raitāku apkalpošanu un izvairītos no pārpratumiem, asociācija iesaka ar izvēlēto banku vispirms sazināties telefoniski vai pieteikties nepieciešamajiem pakalpojumiem mājas lapā internetā.

No Noguldījumu garantiju fonda "PNB bankas" klientiem varētu tikt izmaksāti aptuveni 279 miljoni eiro, kurus saņems tie, kuriem noguldījumu apmērs nepārsniedz 100 000 eiro, kā arī valsts un pašvaldību uzņēmumi un iestādes ar budžetu līdz 500 000 eiro. Patlaban Noguldījumu garantiju fondā ir noguldīti 206 miljoni eiro, bet pieejamā naudas summa ir 506 miljoni eiro, informēja Ļebedeva. Tie klienti, kuriem noguldījumu summa pārsniedz valsts noteiktās garantētās atlīdzības griestus – 100 000 eiro, varēs pieteikt kreditora prasību par atlikušo summu bankas likvidācijas vai maksātnespējas procesa ietvaros.

Kopumā no 99 600 "PNB bankas" klientiem 91 400 ir iekšzemes klienti, no tiem 38% ir ar nulles konta atlikumu. FKTK priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale norādīja, ka jau tuvākajās dienās 99,2% bankas klientu tiks izmaksātas garantētās atlīdzības. Pērējiem 0,8% klientu bankā noguldīti kopumā 135 miljoni eiro, un viņi varēs pretendēt uz naudas atgūšanu kā kreditori.

Savukārt tiem aptuveni 40 000 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klientiem, kuri patlaban pensiju un pabalstus saņem "PNB bankā", nepieciešams atvērt kontu citā bankā un sazināties ar VSAA. Pašlaik norit FKTK sarunas ar VSAA, lai klientiem piedāvātu iespēju nākamo pensiju vai pabalstu izmaksu saņemt garantēto atlīdzību izmaksu kontā. Par to FKTK un VSAA informēs tuvākajā laikā. Savukārt pensiju un pabalstu saņēmējiem, kuriem ir konts citā bankā, nepieciešams paziņot VSAA par citas bankas kontu, uz kuru turpmāk pārskaitīt pensiju vai pabalstu.

"FKTK izstrādātais mehānisms paredz ne tikai garantēto atlīdzību saņemšanu, bet arī nodrošinās, lai iespējami ātrāk klienti varētu piekļūt pabalstiem. Ja kādiem "PNB bankas" klientiem būs radušās būtiskas finanšu problēmas bankas darbības apturēšanas dēļ, FKTK aicina viņus vērsties pie sociālajiem dienestiem vai saviem tuviniekiem," norādīja Černaja-Mežmale.

Savukārt pensiju plānu līdzekļus pārvalda "PNB bankas" meitasuzņēmums – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "PNB Asset Management", kas ir atsevišķa juridiska persona un pensiju plānu līdzekļu turētājbanka ir nevis "PNB banka", bet "Swedbank", kurā šie līdzekļi tiek turēti šķirti no citiem līdzekļiem. "PNB Banka" darbības apturēšana nekādā veidā neietekmē pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanas un turēšanas procesu. "Swedbank" turpina veikt turētājbankas funkcijas un līdzekļu pārvaldītājs turpina līdzekļu pārvaldīšanu. Ja kādu iemeslu dēļ pārvaldītājs vairs nevarēs veikt pārvaldīšanu, pārvaldīšanu nodos citam līdzekļu pārvaldītājam vai to uz laiku pārņem turētājbanka – šajā gadījumā "Swedbank".

"PNB bankai" ir apturēts arī "Nasdaq Riga" biedra statuss uz nenoteiktu laiku, informē birža. "Nasdaq Riga" valde lēmumu pieņēma šā gada 16. augustā ar tūlītēju stāšanos spēkā. Visi aktīvie bankas uzdevumi tiks dzēsti.

Vienlaikus "Luminor" banka, kas pirms diviem gadiem apvienoja divas bankas ("Nordea" un "DNB"), aicina savus klientus būt vērīgiem, pievērst uzmanību banku nosaukumiem un neuztraukties: FKTK paziņojums ir par "PNB bankas" (iepriekš "Norvik") slēgšanu, kam ar "Luminor" nav nekādas saistības. Tāpēc iepriekšējās "DNB" bankas, tagad "Luminor", klienti var būt pilnībā droši par saviem noguldījumiem.

Asociācija norāda, ka "PNB bankas" darbības apturēšana būtiski neietekmē Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu pieejamību finanšu pakalpojumiem. Visi pārējie tirgus dalībnieki turpina ierasto darbu privātpersonu un biznesa klientu apkalpošanā, kā arī pauž gatavību iespējami operatīvi sniegt norēķinu iespējas un pieeju finanšu pakalpojumiem.

Asociācijas jaunākie dati arī liecina, ka 2019. gada 31. martā "PNB banka" noguldījumos bija piesaistījusi 494,756 miljonus eiro, tostarp privātpersonu noguldījumi bija 264,757 miljonu eiro apmērā, bet uzņēmumu noguldījumi bija 228,976 miljonu eiro apmērā. "PNB bankai" 2018. gada beigās bija 68 974 klienti, tostarp 64 691 klients bija privātpersona.

"PNB bankas" aktīvi 2018. gada 31. decembrī bija 569,53 miljonu eiro apmērā, kas ir par 27,8% jeb 219,563 miljoniem eiro mazāk nekā 2017. gada beigās. Pēc aktīvu apmēra "PNB banka" 2018. gada beigās bija septītā lielākā banka Latvijā.