'PNB bankas' krahs: Garantētajās atlīdzībās līdz piektdienas vidum izmaksāti 49 miljoni eiro

Pirmajā valsts garantēto atlīdzību izmaksu dienā gandrīz 6600 AS "PNB banka" klientu ir saņēmuši savus finanšu līdzekļus. No Noguldījumu garantiju fonda (NGF) jau izmaksāti gandrīz 32 miljoni eiro jeb 11,5% no visas izmaksājamās summas, portālu "Delfi" informēja bankā "Citadele". Savukārt līdz piektdienas, 23. augusta, pulksten 14.00 izmaksāti 49 miljoni eiro.

Visai garantēto atlīdzību izmaksai "PNB bankas" klientiem būs nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro.

Izmaksa sākusies 14 bankas "Citadele" un 20 "PNB banka" filiālēs. Visvairāk "PNB banka" klientu bija devušies uz "PNB banka" filiāli Rīgā, Raiņa bulvārī 11, savukārt no reģionu filiālēm vislielākā klientu aktivitāte bija vērojama Daugavpilī.

Garantēto atlīdzību izmaksas pirmajā dienā uz bankas filiālēm bija devusies ievērojama daļa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pensiju un pabalstu saņēmēju. Ņemot vērā, ka klientiem ir jāveic gan dokumentu noformēšana, gan jāiziet no filiāles ar skaidrību par savas pensijas vai pabalsta turpmāko saņemšanu, gaidīšanas laiks rindā bija ilgs, atzīst "Citadele".

Tikmēr "Citadele" filiālēs bija vērojama vienmērīga klientu plūsma, filiāļu darbinieki skaidroja atlīdzību izmaksas procesu, iepazīstināja klientus ar jaunajiem produktiem un pakalpojumiem. Liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai klientiem vizīte filiālē būtu ērta un jauniegūtā informācija – skaidra.

Tiek atgādināts, ka juridiskajām personām nav jādodas uz filiālēm, bet jāzvana uz bankas "Citadele" diennakts informatīvo tālruni 6701000 un jāpierakstās uz konsultāciju konkrētā dienā un laikā.

Savukārt no 22. augusta rīta līdz piektdienas, 23. augusta, pulksten 14.00 gandrīz 10 000 "PNB bankas" klientu saņēmuši savus finanšu līdzekļus. Kopā no NGF izmaksāti jau 49 miljoni eiro jeb 17,6% no visas izmaksājamās summas.

No 15. augusta, pulksten 21 ir apturēta "PNB bankas" darbība. Šāds lēmums pieņemts, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu.

ECB kā "PNB bankas" tiešais uzraugs 15. augustā nolēma atzīt "PNB banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto un rūpējoties par bankas klientu noguldījumu aizsardzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ārkārtas sēdē nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un lēma par noguldījumu nepieejamību.

ECB kā "PNB bankas" tiešais uzraugs pieņēmis šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības, un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.

Šogad jūnija beigās bankas pārstāvji informēja, ka ASV un Eiropas investoru grupa iegādājusies 60% "PNB bankas" akciju, jauno akcionāru neatklājot. Taču Latvijas Televīzija vēstīja, ka viens no jaunajiem bankas īpašniekiem ir miljardieris Tamrazs. 1940.gadā Ēģiptē dzimušais Tamrazs ir ASV pilsonis. Viņa biznesa aktivitātes visvairāk saistītas ar naftas un gāzes sektoru un banku jomu Tuvajos Austrumos, taču viņš darbojies arī citur pasaulē.

Savukārt FKTK priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale paziņojusi, ka FKTK ieskatā "PNB bankas" akciju pārdošanas darījums nav pabeigts līdz galam.