Policijas vizīte 'Industra Bank' telpās saistīta ar vēsturiskiem notikumiem, norāda banka

Šī gada decembrī Valsts policija (VP), izpildot Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, veica kratīšanu vairākās adresēs Latvijā, tostarp "Industra Bank", kuras darbinieki, iespējams, saistīti ar noziegumu. Banka uzsver, ka šī izmeklēšana ir saistīta ar vēsturiskiem notikumiem pirms visas finanšu nozares un pašas bankas transformācijas, un tā netiek saistīta ar bankas šā brīža darbību, esošajiem akcionāriem vai vadību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valsts policija "Industra Bank" telpās ieradās 8. decembrī, un banka norāda, ka tās darbinieki operatīvi sniedza policijai visu nepieciešamo atbalstu, lai policija iegūtu interesējošos dokumentus un datus atbilstoši tiesas lēmumā noteiktajam. Bankas interesēs ir palīdzēt tiesībsargājošajām instancēm viņu darbā, lai izslēgtu jebkādas aizdomas un iespēju, ka banka tiek izmantota pretlikumīgiem mērķiem. Šajā gadījumā persona, par kuras darbībām interesējās policija, darījumus bankā nav veikusi kopš 2018. gada, kā arī nav tikusi pakļauta sankcijām.

Kā informē policijā, rīkojums veikt kratīšanu izpildīts Čehijā uzsākta kriminālprocesa ietvaros saistībā ar iespējamu starptautisko sankciju pārkāpšanu, kas ir noteiktas ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu programmas "Ukraina" ietvaros, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kratīšanas laikā tika atrasta un izņemta dokumentācija, kā arī vairāki datu nesēji, kuri, iespējams, satur izmeklēšanai svarīgu informāciju, un tiks izmantoti kā pierādījumi Čehijā izmeklētā kriminālprocesā.

Šā gada 8. novembrī VP no Čehijas Augstākās prokuratūras Prāgā saņēma 19. oktobra Eiropas izmeklēšanas rīkojumu kriminālprocesā, kurā tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana par starptautisko sankciju pārkāpšanu un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. VP pieņēma lēmumu par Čehijas Eiropas izmeklēšanas rīkojuma izpildi.

Banka skaidro, ka Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumā, kas deva atļauju procesuālo darbību veikšanai bankā, tās tika motivētas ar iespēju, ka bankas telpās varētu būt vēsturiski saglabājušies priekšmeti, dokumenti vai datu nesēji, kuriem var būt nozīme Čehijas Republikas tiesību aizsardzību iestāžu veiktajā izmeklēšanā, proti, tiesas lēmumā nav minēts, ka jebkādas noziedzīgas darbības bankā varētu tikt īstenotas šobrīd. Konkrētajā tiesas lēmumā ir teikts, ka noziedzīgā nodarījumā iespējami iesaistītās personas no 2015. gada līdz šim brīdim ir veikušas banku operācijas no dažādām vietām Čehijas Republikā, nevis Latvijā.

"Industra Bank" valdes priekšsēdētājs Raivis Kakānis teic, ka pagājušajā gadā pusgada garumā - no 30. marta līdz 1. septembrim FKTK bankā veica pilna tvēruma pārbaudi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju risku pārvaldības jomā. Pārbaudē sistemātiski trūkumi netika konstatēti. "Banka kopš akcionāru maiņas ir veikusi milzīgu darbu, lai minimizētu iespēju to izmantot ļaunprātīgi vai nelikumīgi. Kā apliecinājums regulatora atzinīgajam vērtējumam par bankas īstenotajām pārmaiņām ir šogad uzlabotais riska reitings no augsta uz zemāku līmeni," norāda Kakānis.

Banka uzsver, ka klientu līdzekļi nav iesaldēti un saistībā ar bankas darbinieku rīcību aizdomas nav paustas, kā arī nevienai personai nav piemērots nekāds procesuālais statuss.