'Premia FFL' apgrozījums pērn sarucis gandrīz uz pusi

Saldēto produktu vairumtirgotāja AS "Premia FFL" apgrozījums 2018. gadā samazinājās par 43,6% salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 4,137 miljoni eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis pēc uzņēmuma iesniegtā 2018. gada pārskata.

Pagājušajā gadā pieauguši uzņēmuma zaudējumi – tie bija 248 tūkstoši eiro, kas bija 2,5 reizes lielāki nekā 2017.gadā.

AS "Premia FFL" pamatienākumus gūst no saldēto produktu vairumtirdzniecības, tie pērn veidoja 3,549 miljonus eiro. Pārējos ieņēmumus uzņēmums gūst no saldēto produktu vairumtirdzniecības radniecīgiem uzņēmumiem, kā arī no loģistikas pakalpojumu sniegšanas un un saldētavu nomas.

AS "Premia FFL" darbība 2018. gadā bija vērsta uz biznesa efektivitātes paaugstināšanu. Uzņēmums veica investīcijas pamatlīdzekļu atjaunošanā, kā arī optimizēja klientiem piedāvāto produktu klāstu. Neskatoties uz apgrozījuma un aktīvu samazinājumu, uzņēmuma finanšu stāvoklis kopumā vērtējams kā stabils, sacīts tā gada pārskatā.

Nākotnē AS "Premia FFL" plāno uzlabot pārdošanas rādītājus un turpinās darbu pie pārvaldes modeļa uzlabošanas. Uzņēmums arī iecerējis paplašināt loģistikas pakalpojumu sniegšanu.

AS "Premia FFL" dibināta 2000. gadā, uzņēmuma vienīgais akcionārs ir Igaunijas uzņēmums AS "Premia Tallinna Kulmhohe" un tas ietilpst "Food Union Holding". 2016. gadā AS "Premia FFL" neto apgrozījums bija 7,338 miljoni eiro, un tā zaudējumi bija 96 tūkstoši eiro.