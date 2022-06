'PrivatBank' izziņotajam stratēģiskajam investoram nav atļaujas būtiskas līdzdalības iegūšanai

"PrivatBank" izziņotais stratēģiskais investors nav ieguvis nepieciešamās atļaujas būtiskas līdzdalības iegūšanai bankas kapitālā, teikts "PrivatBank" publiskotajā informācijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienlaikus paziņojumā arī minēts, ka tādējādi iepriekš publiskotā informācija attiecībā uz stratēģiskā investora piesaisti ir zaudējusi aktualitāti.

Jau vēstīts, ka bankas 2021.gada pārskatā, par kuru auditorkompānija "Grant Thornton" atteikusies sniegt atzinumu, bija teikts, ka stratēģiskais investors pagājušā gada septembrī iegādājies 52,59% "PrivatBank" akciju, taču darījuma īstenošanai nepieciešams Eiropas Centrālās bankas (ECB) akcepts.

Pārskatā minēts, ka 2020.gada oktobrī bankas akcionāri pieņēma lēmumu sākt stratēģiskā investora piesaistīšanas procesu. Bankai izdevās piesaistīt stratēģisko investoru no Eiropas, un 2021.gada septembrī parakstīts līgums par 52,59% bankas akciju iegādi.

"Bankas vadība ir pārliecināta, ka pēc tam, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un ECB apstiprinās stratēģisko investoru, un pēc tam, kad kapitāla pietiekamība tiks nodrošināta ar kapitāla pieaugumu, banka sekmīgi ieviesīs jauno attīstības stratēģiju, lai nodrošinātu pozitīvu nākotnes naudas plūsmu, un tas ļaus vadībai nākotnē piemērot bankai darbības turpināšanas principu," pausts gada pārskatā.

Tajā arī norādīts, ka, neskatoties uz iepriekš minēto, ir daži aspekti saistībā ar bankas spēju turpināt darbību, kas nav pilnībā atkarīgi no bankas vadības darbībām.

Tostarp pārskatā atzīmēts, ka banka un tās grupa pabeidza 2021.gadu ar zaudējumiem.

"Taču, neskatoties uz notiekošo bankas stratēģiskā investora apstiprināšanu no FKTK un ECB puses, banka pārorientēja savu darbību, fokusējoties uz esošo klientu apkalpošanu un uz bankas iekšējo procesu restrukturizāciju, lai samazinātu darbības izmaksas. Banka izstrādāja kapitāla stiprināšanas plānu, identificējot darbības, kas nodrošinātu kopējo pašu kapitāla prasību ievērošanu no bankas un no grupas puses, un kas nodrošinātu pietiekamu kapitālu bankai un grupai," klāstīts pārskatā.

Tāpat tajā teikts, ka bankas vadība turpina darbu, lai 2023.gada beigās atgrieztu banku pie peļņas, piedāvājot noguldījumu pakalpojumus, maksājumu pakalpojumus, kā arī aizdevumus ar individuālu pieeju gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem biznesa izaugsmes veicināšanai, gan privātajiem klientiem, ņemot vērā konkrētu projektu vajadzības un nodrošinot personalizētu pieeju katrā situācijā.

Turklāt 2021.gada 17.decembrī akcionāru ārkārtas sapulcē pieņemts lēmums par beztermiņa fiksēto papildu pirmā līmeņa kapitāla vērtspapīru emisiju 11 miljonu eiro apmēra, klāstīts pārskatā, piebilstot, ka bankas vadība sagaida, ka investora piesaiste beztermiņa fiksēto papildu pirmā līmeņa kapitāla vērtspapīriem būtiski uzlabos bankas kapitāla pietiekamību.

"Bankas un grupas vadība atzīst paredzamos stratēģiskā investora piesaistes rezultātus, perspektīvus stratēģiskus mērķus, kapitāla pietiekamības palielināšanos un stiprināšanu kā apsvērumu darbības turpināšanai bankai un grupai," teikts gada pārskatā.

Savukārt bankas auditorkompānija ziņojumā skaidro, ka tā nav varējusi iegūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus, kas veidotu pamatojumu revidentu atzinumam par "PrivatBank" pārskatu.

Tostarp revidents min, ka FKTK noteiktais minimālais kapitāla pietiekamības rādītājs bankai un tās koncernam ir noteikts 10,5% apmērā, taču bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2021.gada 31.decembrī bija 10,05%, bet koncerna - 10,43%.

Vienlaikus auditori atzīmē, ka bankai Ukrainā ir pamatlīdzekļi, kuru bilances vērtība pagājušā gada beigās bija 12,367 miljoni eiro, tostarp pasažieru lidmašīna, kuras bilances vērtība ir 10,895 miljoni eiro. Ņemot vērā Krievijas sākto karu Ukrainā, pastāv risks, ka minētie aktīvi var tikt bojāti, tādējādi radot vērtības samazinājumu un papildu spiedienu uz bankas un tās koncerna kapitāla pietiekamības rādītāju pēcbilances periodā.

Tāpat auditors atzīmē, ka darbības turpināšanas principa piemērojamība ir atkarīga no bankas un koncerna spējas piesaistīt papildu kapitālu pietiekamā apmērā pietiekami īsā periodā.

Savukārt "PrivatBank" pārskatā skaidro, ka, ņemot vērā Krievijas bezprecedenta militāro agresiju pret Ukrainu 2022.gada februāra beigās, banka veic nepārtrauktu sankciju izmaiņu monitoringu, veicot visas nepieciešamās darbības. Tā pat banka veic nepārtrauktu drošības monitoringu.

"Jau 2022.gada janvārī banka, ievērojami samazināja savu Krievijas korespondentbanku kontu atlikumus. Līdz ar to bankai nav ievērojamu ekspozīciju Krievijā un tā var spert nepieciešamos soļus, lai aizvērtu korespondējošos kontus Krievijas bankās, tām parādoties sankciju sarakstos," piebilsts pārskatā.

Tāpat pārskatā teikts, ka banka nepārtraukti un ar uzmanību seko līdzi situācijas attīstībai Ukrainā, uztur aktīvu komunikāciju ar partneriem, lai analizētu un novērtētu bankas aktīvus, kas atrodas Ukrainā. Bankas aktīvu, kas atrodas Ukrainā, neto vērtība bilancē 2021.gada 31.decembrī sastāvēja no lidmašīnas 10,895 miljonu eiro vērtībā un ēkas, kas nodota finanšu līzingā, 1,472 miljonu eiro vērtībā.

"Banka tāpat seko līdzi informācijai par kredītiem tiem klientiem, kuru pamatdarbību varētu ietekmēt notikumi Ukrainā un Baltkrievijā," piebilsts pārskatā.

"PrivatBank" pagājušajā gadā strādāja ar zaudējumiem 5,933 miljonu eiro apmērā, kas ir 2,3 reizes mazāk nekā 2020.gadā. Savukārt bankas aktīvi 2021.gada 31.decembrī bija 102,945 miljonu eiro apmērā, kas ir par 24,3% jeb 33,013 miljoniem eiro mazāk nekā 2020.gada beigās, kad "PrivatBank" aktīvi bija 135,958 miljonu eiro apmērā.

Vienlaikus "PrivatBank" uzkrātie zaudējumi 2021.gada beigās bija 81,364 miljonu eiro apmērā.

Tāpat ziņots, ka FKTK 2021.gada martā ierosināja administratīvo lietu pret "PrivatBank" par termiņu neievērošanu attiecībā uz nepieciešamo rīcību, lai nodrošinātu bankas pelnītspēju un ilgtspēju. "2021.gada martā FKTK ierosināja administratīvo lietu pret banku par noteikto termiņu neievērošanu attiecībā uz nepieciešamo rīcību, lai nodrošinātu bankas pelnītspēju un ilgtspēju. Bankas akcionāri un valde aktīvi strādā pie šī jautājuma sakārtošanas, lai izvairītos no iespējamām sankcijām nākotnē," sacīts 2020.gada un arī 2021.gada pārskatā.

Pēc aktīvu apmēra "PrivatBank" ir viena no mazākajām bankām Latvijā. Bankas lielākais akcionārs ir Ukrainas "PrivatBank" (46,54%), kuru 2016.gada decembrī Ukrainas valdība nacionalizēja.