Privātmāju energoefektivitātes programmas finansējums izsmelts mēneša laikā

Attīstības finanšu institūcijas “Altum” īstenotajā valsts atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai kopš programmas atvēršanas 27. maijā saņemti 390 privātmāju īpašnieku pieteikumi.

No tiem pilotprogrammas ietvaros plānots apstiprināt 240. Iedzīvotāju lielās intereses dēļ īsā laikā ir sasniegts šajā pilotprojektā grantiem un tehniskajai palīdzībai paredzētā valsts finansējuma limits, tāpēc pieteikumu pieņemšana tiek slēgta.

Jaunā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas programma ir pilotprojekts pirms lielāka apjoma līdzīgas programmas plānošanas. Šajā pilotprogrammā grantiem un tehniskajam atbalstam kopumā no valsts paredzēti 1,46 miljoni eiro, kas ļaus realizēt 240 māju energoefektivitātes projektus. Šobrīd no iesniegtajiem pieteikumiem ir apstiprināti 192, bet 29 ir noraidīti. Pieteikumi tiek apstiprināti iesniegšanas rindas kārtībā.

Pieteikumi, kas atbildīs kritērijiem, bet kuriem finansējums šobrīd nepietiek, būs "gaidīšanas sarakstā". Ja kāds no apstiprinātajiem projektiem netiks īstenots, iespēja tiks dota nākamajam pieteikumam iesniegšanas rindas kārtībā.

"Altum" atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas un pēc dzīvojamās mājas pagaidu energosertifikāta iegūšanas, kas apliecinās arī divu privātmāju energoefektivitātes programmas kritēriju izpildi: dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu un siltumenerģijas patēriņa apkurei samazinājumu vismaz par 20 %.

Jau pirmajās stundās pēc programmas atvēršanas saņēmām 150 pieteikumus, un mēneša laikā ir sasniegts programmas finansējuma limits, komentē institūcijas Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.

Visvairāk pieteikumu saņemti no Jelgavas (28), Valmieras (14), Siguldas (11), Liepājas (9) un Ventspils (9). No Rīgas un Pierīgas reģioniem saņemti 132 pieteikumi, Vidzemes 85, Zemgales 79, Kurzemes 61, bet šajā reizē mazāk aktīvi ir bijuši privātmāju īpašnieki Latgalē, kur saņemti 33 pieteikumi. No visiem iesniegtajiem pieteikumiem 147 norādījuši, ka atbilst daudzbērnu ģimenes statusam.

Pašlaik "Altum" speciālisti vērtē pieteikumu atbilstību programmas kritērijiem. Biežākie atteikumu iemesli ir: māja saskaņā ar būvju klasifikāciju nav viena dzīvokļa māja, pieteikumu iesniegusi persona, kurai nepieder īpašums, māja atrodas Rīgā, Jūrmalā, Pierīgā un pieteicējam nav trīs vai vairāk bērnu, māja nav reģistrēta Zemesgrāmatā u.c.