Profesionālie investori pieturēsies pie zelta, liecina 'Bloomberg' aptauja

Zelts nav zaudējis savu pievilcību, liecina "Bloomberg" veiktā profesionālo naudas pārvaldītāju aptauja. Daži līdz gada beigām pat plāno palielināt savu zelta portfeli, cerot uz zelta cenas kāpumu.

Lai gan zelts pats par sevi nerada pievienoto vērtību un tā cenas pieaugums ir lēns, miljonu un miljardu pārvaldnieki regulāri mēdz daļu naudas novirzīt dārgmetālā, jo tas tiek uzskatīts par stabilitātes garantu laikos, kad tirgos valda nedrošība.

"Bloomberg" aptaujāja profesionālos naudas pārvaldniekus, lai noskaidrotu, kādi ir viņu plāni saistībā ar zeltu. Neviens no respondentiem neapgalvoja, ka samazinās savu zelta ieguldījumu apjomu nākamo 12 mēnešu laikā, un pieci no divpadsmit norādīja, ka plāno palielināt savus krājumus. Vairāk nekā divas trešdaļas no viņiem paredz, ka zelta cenas pieaugs, un pieci sagaida visu laiku augstāko līmeni. Aptauja tika veikta no 2023. gada 10. augusta līdz 22. augustam.

Tas, kā skaidro "Bloomberg", ir saistāms ar vēl joprojām acīmredzamo neskaidrību par to, kad ASV Federālo rezervju sistēma pārtrauks procentu likmju celšanu. Globālās centrālās bankas turpina cīnīties ar spītīgo inflāciju, un ASV darba tirgus ir saglabājies pārsteidzoši noturīgs agresīvas monetārās saspiešanas apstākļos.

Kaut arī ir dažas pazīmes, ka investori gatavojas tam, ka likmes varētu palikt augstākas ilgāk, vairums paredz, ka paaugstinājumu procentu likmēs vairs nebūs un nākamgad sāksies pakāpenisks samazinājumu cikls.

"Mēs redzam, ka pēc zelta ir pieprasījums no investoriem, kas gaida, kad Federālo rezervju sistēma pabeigs procentu likmju celšanu," sacīja "DWS Group" preču un portfeļu nodaļas vadītājs Darvejs Kungs. Viņš uzskata, ka zelts sasniegs rekordu 2250 ASV dolārus par unci tuvāko divpadsmit mēnešu laikā. 22. augustā zeta cena par unci bija ap 1900 ASV dolāriem.

Zelts sasniedza rekordu 2020. gada augustā, kad cena bija ap 2075 dolāriem par unci.