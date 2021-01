PTAC: paaugstinoties valsts nodevām, būtiski samazināsies licencēto patērētāju kredītdevēju skaits

Ņemot vērā, ka ir grozīti Ministru Kabineta noteikumi Nr.245, kuri regulē licences jeb speciālās atļaujas saņemšanu patērētāju kreditēšanai, 2021. gadā ir paredzamas būtiskas izmaiņas patērētāju kreditēšanas tirgū, prognozē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

MK noteikumos ir grozīti un būtiski palielināti valsts nodevas apmēri par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un darbības uzraudzību patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, tādēļ no 2021. gada 4. janvāra pilnvērtīgi drīkst darboties 46 patērētāju kredītdevēji, kas ir par 15 komersantiem mazāk salīdzinājumā ar 2019.gada 31.decembri.

Ministru kabineta 2019. gada 8. oktobra noteikumu Nr.471 "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai"" paaugstina valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu no 71 140 eiro līdz 250 000 eiro, kā arī paaugstina valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) darbības uzraudzību no 14 225 eiro līdz 55 000 eiro.

Valsts nodevas apjoms par patērētāju kreditēšanas licenci jāmaksā vienādā apmērā visām kapitālsabiedrībām, neatkarīgi no to apgrozījuma, tirgus daļu lieluma, izsniegto kredītu skaita vai apjoma.

PTAC, analizējot Grozījumu Nr.471 potenciālo ietekmi, jau iepriekš prognozēja, ka paredzama negatīva ietekme uz kreditēšanas tirgu, kā arī konkurences samazināšanās dēļ nākotnē var rasties nelabvēlīgas sekas patērētājiem.

Ņemot vērā valsts nodevu paaugstinājumu, daudzi komersanti ir pārskatījuši savu darbības stratēģiju un atteicās no patērētāju kreditēšanas licences. Līdz 2021.gada 1.janvārim PTAC ir anulējis 10 licences: AS "Aureum" (no 01.01.2020.); SIA "Ātrā finanšu kompānija "Avots"" (no 01.01.2020.); UAB "Mokilizingas" (no 01.01.2020.); AS "Orbīta" (no 01.01.2020.); SIA "Finanšu investīcijas" (no 07.08.2020.); SIA "Baltic Finance Fund" (no 01.01.2021.); AS "E-Kredīts" (no 01.01.2021.); AS "Garants Plus" (no 01.01.2021.); SIA "Laredo 5" (no 01.01.2021.) un SIA "Soho Group" (no 01.01.2021.).

Savukārt līdz sešiem mēnešiem speciālā atļauja (licence) apturēta šādiem komersantiem: AS "Sun Credo" (no 22.10.2020.); SIA "DSA Invest" (no 01.01.2021.); AS "Margerds" ( no 01.01.2021.); AS "Unions" ( no 01.01.2021.) un SIA "Sotero LV" (no 04.01.2021.).

Tādējādi kopš 2020.gada 1.janvāra patērētāju kreditēšanas tirgu ir pametušas 10 kapitālsabiedrības un drīz valsts nodevas nesamaksāšanas dēļ varētu pamest vēl piecas kapitālsabiedrības, kā arī vēl septiņām kapitālsabiedrībām ir grūtības ar maksājumu saistību izpildi.

PTAC vērš uzmanību, ka kapitālsabiedrības, kuru darbība pašlaik ir apturēta, bet nav anulēta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nedrīkst noslēgt jaunus kreditēšanas līgumus ar patērētājiem vai izsniegt papildu summas esošo līgumu ietvaros, bet drīkst veikt administratīvās darbības, kamēr izsniegtie kredīti tiek atmaksāti.

PTAC informē, ka izsniegto aizdevumu atgūšanas procesā šīm kapitālsabiedrībām nav jāizbeidz iepriekš noslēgtie aizdevuma līgumi, tomēr veiktās izmaiņas nedrīkst būt patērētājam nelabvēlīgākas, savukārt patērētāju pienākums ir turpināt pildīt no līguma izrietošās saistības.