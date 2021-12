PTAC: pirmajā pusgadā par 17,86% samazinājies nebanku kreditētāju skaits

Šī gada pirmā pusgada beigās Latvijā bija 46 nebanku kreditēšanas uzņēmumi ar spēkā esošu licenci, kas ir par 10 uzņēmumiem jeb 17,86% mazāk nekā 2020.gada pirmā pusgada beigās, otrdien preses konferencē sacīja Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vadītāja Baiba Vītoliņa.

Savukārt nebanku kreditētāju, kas aktīvi izsniedz kredītus, skaits samazinājies par 19,23% jeb no 52 līdz 42 uzņēmumiem.

Visstraujāk samazinājies uzņēmumu skaits, kas izsniedz kredītus pret kustamās mantas ķīlu jeb lombarda kredītus - no 13 līdz septiņiem uzņēmumiem jeb par 46,15%.

Distances kredītu izsniedzēju skaits pirmajā pusgadā samazinājies no 20 līdz 17 uzņēmumiem jeb par 15%, patēriņa kreditētāju skaits - no 15 līdz 12 uzņēmumiem jeb par 20%, hipotekāro kreditētāju skaits - no deviņiem līdz septiņiem uzņēmumiem jeb par 22,22%, bet līzinga devēju skaits samazinājies tikai par vienu uzņēmumu jeb 7,69% - no 13 līdz 12 uzņēmumiem.

Vītoliņa skaidroja, ka nebanku kreditēju skaita samazināšanos nosaka divi iemesli. Pirmkārt, tie ir būtiskie ierobežojumi, kas nozarei noteikti pēdējā laikā, bet otrkārt - ievērojami paaugstinātā licences maksa.

"Licences gada maksa pieaugusi no aptuveni 14 000 eiro līdz 55 000 eiro, un daudzi komersanti iziet no tirgus. Apkārtējā reģionā nevienā valstī nav tik augsta licences maksa," teica Vītoliņa.

Viņa piebilda, ka, iespējams, tas arī bija politikas veidotāju mērķis. Vītoliņa nevarēja komentēt, vai tiek plānotas kādas licences maksas izmaiņas.