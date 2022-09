Puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka mājokļa meklējumos prātīgāk to būtu iegādāties uzreiz

Puse jeb 50% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka šobrīd mājokļa meklējumos prātīgāk to būtu iegādāties uzreiz, kamēr 23% izvēlētos to īrēt, noskaidrots bankas "Citadele" veiktajā aptaujā.

Pirkt, nevis īrēt mājokli par prātīgāku risinājumu aktuālajos ekonomiskajos apstākļos uzskata 50% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, starp kuriem 19% kā galveno argumentu min faktu, ka kredīta maksājumi var būt mazāki par īres maksu. Vēl 18% pirkšanu pamato ar iespēju īpašumu nepieciešamības gadījumā pārdot, kamēr 13% atzīmē drošības faktoru – piemēram, izīrētājs nevar “izlikt uz ielas” vai arī izvirzīt savas prasības par remontiem, mājdzīvniekiem un citiem saistošiem noteikumiem.

Lēmumu par mājokļa pirkšanu kā simpātiskāku biežāk atzīmējuši Kurzemē un Pierīgā dzīvojošie iedzīvotāji, kuri ir 25 – 44 gadus veci un ik mēnesi atalgojumā saņem vismaz 1150 eiro.

Dzīvokļa vai privātmājas īres opcija pievilcīgāka šķiet 23% respondentu, no kuriem vairums jeb 8% to skaidro ar potenciālu finanšu nestabilitāti un vēlmi neuzņemties ilgstošas finanšu saistības. 6% labprāt īrētu mājvietu ar izpirkuma tiesībām, lai nākotnē to varētu iegādāties savā īpašumā, kamēr vēl 5% domā par labu īrēšanai, jo tad iespējams brīvāk mainīt dzīvesvietu, pēc nepieciešamības pārceļoties uz lielāku vai mazāku mitekli vai mainot lokāciju.

Aptuveni 4% norāda, ka, viņuprāt, īrēt šobrīd ir izdevīgāk nekā iegādāties mājokli īpašumā, savukārt atsevišķos gadījumos respondenti piemin, ka izvēlas īrēt, atklājot, ka nevar atļauties mājokli nopirkt pārāk lielas kredīta pirmās iemaksas dēļ.

Visbiežāk īres opcijai par labu lemj gados jauni (18 – 24) rīdzinieki, kuru ienākumu līmenis mēnesī ir zem 720 eiro.

Aptaujas dati liecina, ka aptuveni katrs desmitais Latvijā pašreizējā situācijā nevēlētos ne īrēt, ne pirkt mājokli, bet gan atrast citu risinājumu, piemēram, pārcelties pie kāda ģimenes locekļa. 15% respondentu šajā situācijā bijis sarežģīti izvēlēties sev simpātisku pieeju, savukārt 0,5% atzīmējuši, ka, viņuprāt, labākais risinājums būtu aizbraukt no valsts.

“Šobrīd tirgus dalībnieki atrodas interesantā situācijā – inflācijas dēļ iedzīvotāju brīvo līdzekļu apjoms un pirktspēja samazinās, turklāt kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā būtiski pieauga arī nekustamo īpašumu cenas. Šiem faktoriem teorētiski vajadzētu interesi par mājokļu iegādi mazināt, taču paralēli augušas arī īres tirgus cenas, kas allaž ir viens no galvenajiem faktoriem, vērtējot, kas ir izdevīgāk – pirkt pašam vai īrēt? Arī komunālo maksājumu pieaugums noteikti ietekmēs iedzīvotāju maciņa biezumu, taču tas būs vienlīdz aktuāls gan mājokļu īpašniekiem, gan īrniekiem, un šī energoresursu krīze noteikti veicinās iedzīvotāju vēlmi savu mājokli iegādi jaunajos projektos,” uzskata "Citadeles" privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks,

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju par Latvijas iedzīvotāju pieeju mājokļa meklēšanā banka Citadele kopā ar pētījumu aģentūru SKDS veica 2022. gada augusta beigās, aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus.