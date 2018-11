Raidījums: 'ABLV' fondam Rīgas attīstīšanai ziedo Ukrainā un Moldovā skandālos ierauti ofšori

ASV "ABLV Bank" pārmetusi netīras naudas apkalpošanu, taču klientu vārdus neizpauž ne pati kredītiestāde, ne uzraugošās institūcijas. "ABLV Banka" klientu lokā ļauj ieskatīties ziedojumi tās labdarības fondam. Naudu tam pārskaitījuši simtiem ofšoru zonu uzņēmumu, svētdien vēsta TV raidījums "Nekā personīga".

"ABLV Charitable Foundation", kas tagad mainījusi nosaukumu uz "Novum Riga", ir viens no lielākajiem labdarības fondiem Latvijā. Gadu gaitā tas iegādājies dzirdes aparātus vairāk nekā 400 bērniem, finansējis nometnes, kultūras žurnālistiku un mākslas pasākumus, apmaksā izglītību Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu atvasēm. Vērienīgākā ir fonda programma "Jaunā Rīga". Ar tās palīdzību atjaunota skulptūra "Globuss" Jūrmalā, uzcelts bērnu rotaļu laukums Rīgā, pie Doma baznīcas, kā arī top Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja projekts, uzskaita raidījuma žurnāliste.

Raidījumā skaidro, ka muzejs bija iecerēts kā tikai privātu mecenātu finansēta būve. Starptautiskā konkursā jau izraudzīta pasaulslavena arhitekta skice. Kad pavasarī darbu pārtrauca "ABLV Bank", darbu apturēja arī labdarības fonds, lai gan tā ir neatkarīga organizācija. Tagad tas atsācis strādāt.

"ABLV" labdarība fonds ar katru gadu auga, līdz pagājušajā gadā tā ieņēmumi sasniedza piecus miljonus eiro. Organizācija gan tērē ievērojami mazāk, tādēļ kontos un vērtspapīros pērnā gada beigās bija desmit miljoni eiro. Lielāko daļu naudas atvēlēja "ABLV Bank" akcionāri un viņu uzņēmumi. Īpašos Ziemassvētku pasākumos naudu vāca arī no citiem, ziedot aicināja 'ABLV Bank" klientus.

"Pirmkārt, fonds ir mans un Oļega veidojums, un, protams, lielāko daļu no finansējuma to visu 12 gadu laikā sniedzām mēs ar viņu, gan arī mums piederošie uzņēmumi. Bet mēs bijām atvērti pieņemt ziedojumus arī no citiem ziedotājiem. Gandrīz visus šos gadus mēs, piemēram, taisījām ikgadējas Ziemassvētku akcijas, kad mēs diezgan plaši publicējām sludinājumus, izplatījām informāciju par mūsu programmu un atsaucība bija diezgan liela. Ziemassvētku akcijas, kas tika taisītas, mēs aktīvi popularizējām un izplatījām informāciju, ne tikai fonda mājas lapās, bet arī bankas informācijas sniegšanas kanālos. Tika piedāvāts saziedot naudu, piedalīties arī labas darbības klientiem," skaidro "Novum Riga" vadītājs Ernests Bernis.

Raidījums noskaidrojis, ka piecu gadu laikā ofšoru zonās reģistrēti uzņēmumi "ABLV Bank" labdarības fondam pārskaitījuši gandrīz trīs miljonus eiro. No tiem divi miljoni eiro ziedoti tieši programmai "Jaunā Rīga", kuras galvenais mērķis ir uzcelt Laikmetīgās mākslas muzeju.

Fondam ziedojuši uzņēmumi, kas reģistrēti Panamā, Kiprā, Belizā, Lielbritānijā, Honkongā, Britu Virdžīnu, Seišelu un Māršala salās. To patiesie īpašnieki ir paslēpti. Kopumā šādu ziedotāju skaits piecu gadu laikā bijis ap 400.

Starp tiem ir Apvienoto Arābu Emirātos bāzēts uzņēmums, kas īstenojis Krievijas naftas milža "Lukoil" projektus Uzbekistānā. Belizā reģistrēts uzņēmums, kurš Uzbekistānā importē naftas ieguves iekārtas.

Vairākus uzņēmumus dibinājuši tās pašas Māršala un Seišelu salās reģistrētās kompānijas, ko Ukraiņu izmeklētāji saista ar naftas magnātu Serhiju Kurčenko. Viņa vadītie uzņēmumi bijusi daļa no bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča organizācijas.

Šī gada februārī ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla publiskotajā ziņojumā minēts, ka Kurčenko izmantoja sev piederošu deviņu čaulas uzņēmumu kontus "ABLV Bank", lai no Ukrainas aizpludinātu miljardiem dolāru, ko viņš bija ieguvis, piesavinoties valsts īpašumus.

Cits ziedotājs - "Primewall Intertrading LLP" Ukrainā figurē naudas atmazgāšanas krimināllietā.

Banka bijusi ierauta arī Moldovas skandālā, kur no valsts tika nozagts miljards dolāru. Par to ABLV saņēmusi trīs miljonu eiro sodu. Fondam ziedojušas firmas, ko dibinājuši Moldovas skandālā identificēti uzņēmumi.

Par lielāko daļu ziedotāju informācijas nav. Tos reģistrējušas tā sauktās ofšoru fermas: biroji, kas ārzonās dibina uzņēmumus, ieceļ direktoru amatos ar patiesajiem īpašniekiem nesaistītas amatpersonas. Šādā veidā par sava veida starptautiskām leģendām kļuvuši rīdzinieki Ēriks Vanagels un Stans Gorins, kas ir amatpersonas tūkstošos uzņēmumu visā pasaulē. Tagad viņiem piebiedrojies Ali Moulaye - Briselē dzīvojošs zobārsts. Ārvalstu žurnālistiem viņš atzinies, ka savulaik dzīvojis Latvijā, kur piekritis draugiem parakstīt "daudz ko un daudzreiz". Viena no šādām ofšoru fermām ir arī Latvijas "BBP Baltic". Tā Panamā reģistrējusi arī "Bolgare Corporation", kas arī ziedojis ABLV fondam.

"Man nav informācijas, ka kāds mūsu ziedotājs būtu saistīts ar kaut ko no jūsu minētā. Pirmā lieta. Otrā lieta - šeit jāskatās tīri no likuma puses. Pēc esošās likumdošanas fonds nav noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas subjekts. Fondam ir konti dažādās bankās. Tas nozīmē, ka katra banka, saņemtos ziedojumus ieskaitot kontā, veic visas pēc likuma nepieciešamās darbības, lai pārbaudītu iespējamās problēmas. Ja nauda ir ieskaitīta, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā.

Fonds pastāv 12 gadus un līdz šim mēs neesam saņēmuši nevienu pieprasījumu no kompetentajām iestādēm attiecībā uz kaut kādu saziedoto naudu," savu pozīciju skaidro Bernis.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vērtējumā labdarības fondi ir augsta riska klienti naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, tādēļ bankām īpaši stingri jāvērtē šādu organizāciju darījumi. Tomēr pašiem fondiem nav pienākuma pārbaudīt ziedotās naudas izcelsmi. Sabiedriskā labuma organizācijas, kāds ir arī "ABLV Bank" fonds, uzrauga Valsts ieņēmumu dienests.