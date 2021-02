'Revolut' ievieš izmaiņas maksā par pakalpojumiem

Finanšu pakalpojumu sniedzējs "Revolut" klientiem Latvijā izsūtījis vēstuli, kurā informē par izmaiņām pakalpojumu noteikumos. Tās stāsies spēkā 23. aprīlī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Attiecībā uz naudas izņemšanu no bankomāta "Revolut" informē, ka Standarta plānam pašlaik ir noteikts 200 eiro ierobežojums naudas bezmaksas izņemšanai no bankomāta mēnesī. Pēc tam tiek piemērota maksa 2% apmērā. Tas tiek mainīts, pievienojot ierobežojumu arī attiecībā uz kopējo naudas izņemšanas reižu skaitu no bankomāta un nosakot minimālo maksu, kad tiek sasniegta noteiktā bezmaksas summa.

200 eiro bezmaksas mēneša ierobežojums paliks nemainīgs, un, to pārsniedzot, tāpat kā iepriekš tiks piemērota noteikta maksa, bet "Revolut" ievieš arī ierobežojumu naudas izņemšanai no bankomāta — naudu varēs izņemt piecas reizes. To pārsniedzot, tiks piemērota noteikta maksa. Abi šie ierobežojumi tiek piemēroti neatkarīgi viens no otra. Pārsniedzot vienu ierobežojumu, būs jāsāk maksāt noteikta maksa pat tad, ja otrs ierobežojums nebūs pārsniegts. Maksa joprojām ir 2%, bet tiek pievienota minimālā maksa 1 eiro apmērā. "Tas nozīmē, ka jūs maksāsiet lielāko no abām maksām — 1 eiro vai 2% no izņemtās summas," paskaidro "Revolut".

Ierobežojumi bezmaksas naudas izņemšanai no bankomāta Plus, Premium un Metal klientiem paliks nemainīgi, un šajos plānos netiks ierobežots naudas bezmaksas izņemšanas reižu skaits. Maksa par naudas izņemšanu bankomātā, pārsniedzot šos ierobežojumus, nemainīsies — 2%, taču tiek ieviesta arī minimālā maksa 1 eiro apmērā par katru izņemšanas reizi.

Populārākie maksājumu veidi, kurus izmanto vairāk nekā 90% klientu, joprojām būs pieejami bez maksas. Tie ir: bezmaksas vietējie bankas pārskaitījumi vietējā valūtā, bezmaksas vietējie un starptautiskie pārskaitījumi eiro valūtā uz jebkuru SEPA valsti (kurā ietilpst ES/EEZ valstis, Apvienotā Karaliste, Šveice), kā arī bezmaksas pārskaitījumi citiem "Revolut" klientiem (vienādranga) jebkurā pasaules valstī. Šīs izmaiņas pakalpojumu maksā ietekmēs tikai tos klientus, kuri sūta naudu ārpus SEPA zonas (kurā ietilpst ES/EEZ valstis un Apvienotā Karaliste, Šveice), vai arī, ja pārrobežu pārskaitījums tiek veikts valūtā, kas nav eiro.

Pašlaik "Revolut" piedāvā divu veidu starptautiskos pārskaitījumus: pārrobežu pārskaitījumus un SWIFT maksājumus. Katram no tiem ir divas atsevišķas noteiktās summas. Standarta un Plus klientiem ir tiesības veikt vienu bezmaksas pārrobežu pārskaitījumu mēnesī, pēc tam maksājot 0,5 eiro par pārskaitījumu. SWIFT pārskaitījumi atkarībā no valūtas izmaksā 3 eiro vai 5 eiro.

Premium un Metal plānu klienti nemaksā maksu par pārrobežu pārskaitījumiem, un viņiem ir tiesības veikt vienu bezmaksas SWIFT pārskaitījumu mēnesī, pēc tam atkarībā no valūtas maksājot 3 eiro vai 5 eiro.

Turpmāk pārrobežu un SWIFT pārskaitījumi ir apvienoti vienā kategorijā, ko dēvē par "starptautiskajiem maksājumiem".

Maksa par starptautiskajiem pārskaitījumiem būs no 0,3 eiro līdz 5 eiro atkarībā no tā, cik daudz un uz kurieni summa tiek pārskaitīta. Premium un Metal klienti joprojām izmantos bezmaksas maksājumu noteikto summu.

"Revolut" skaidro: "Standarta un Plus klientiem nav bezmaksas noteikto summu. Šie plāni vislabāk piemēroti tiem, kas starptautiskos pārskaitījumus veic tikai reizēm. Premium klientiem ir viens bezmaksas starptautiskais maksājums mēnesī. Vislabāk piemērots cilvēkiem, kas veic starptautiskus pārskaitījumus katru mēnesi. Metal klientiem ir trīs bezmaksas starptautiskie maksājumi mēnesī. Vislabāk piemērots tiem, kas bieži veic starptautiskus pārskaitījumus."

Līdz šim "Revolut"noteikumi paredzēja, ka no Standarta plāna klientiem par "Revolut" kartes standarta piegādi tiks iekasēta maksa 4,99 britu mārciņas vai ekvivalenta summa citā valūtā un par ātro piegādi — 19,99 eiro vai ekvivalenta summa citā valūtā. Piegādes maksa varētu būt lielāka atkarībā no tā, uz kurieni karte jāsūta.

No 23. aprīļa maksa, kāda tiek piemērota par standarta vai ātro piegādi, tiks parādīta pirms kartes pasūtīšanas lietotnē "Revolut".

"Ja šo izmaiņu dēļ vēlaties slēgt savu kontu, varat to izdarīt bez maksas, taču mums būs žēl, ja aiziesiet," vēstules noslēgumā pauž "Revolut".

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka "Revolut" aktivizējusi savu Eiropas specializēto bankas pakalpojumu licenci Latvijā.

Kā informē finanšu pakalpojumu sniedzējs, klienti Latvijā, veicot lietotnes atjaunināšanu uz "Revolut Bank", lai iegūtu papildu pakalpojumus, tagad var veikt noguldījumus, kas tiks aizsargāti saskaņā ar noguldījumu garantiju sistēmu.

Līdz šim "Revolut" Latvijā ir piesaistījis apmēram 160 000 klientu.