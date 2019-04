'Rietumu banka' pērn atlaidusi ceturto daļu darbinieku

"Rietumu banka" pagājušajā gadā samazinājusi darbinieku skaitu par 25%, teikts bankas publiskotajā 2018. gada neauditētajā gada pārskatā.

"2018.gads "Rietumu bankai" bija lielu pārmaiņu gads. Banka realizēja apjomīgu biznesa modeļa restrukturizāciju, kuras ietvaros tika slēgta liela daļa no klientu portfeļa un būtiski samazinājās bankas aktīvi. Banka veica plašu darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu, kuras rezultātā darbinieku skaits samazinājās par 25%," sacīts gada pārskata vadības ziņojumā. Pagājušā gada beigās bankā strādāja 567 darbinieki, bet 2017. gada beigās - 765 darbinieki.

Vienlaikus "Rietumu bankas" peļņa pagājušajā gadā bija 35,483 miljoni eiro, kas ir par 7,4% vairāk nekā 2017. gadā, bet bankas koncerna peļņa pieauga par 11,8% un sasniedza 37,461 miljonu eiro.

Savukārt "Rietumu bankas" aktīvi 2018. gada beigās bija 1,542 miljardu eiro apmērā, kas ir par 48,6% jeb 1,456 miljardiem eiro mazāk nekā 2017. gada beigās, kad bankas aktīvi bija 2,999 miljardu eiro apmērā.

Bankas gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2018. gada sākumā Latvijas banku sektors piedzīvoja vietēja un starptautiska mēroga reputācijas krīzi, kas ietekmēja arī "Rietumu banku" un tās koncernu. "2018. gada 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls ("FinCEN") publicēja secinājumus (..) pret kādu no Latvijas lielākajām bankām. Neilgi pēc tam saistībā ar aizdomām par kukuļošanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aizturēja kādu augstu valsts amatpersonu. Bankas veiktās biznesa modeļa izmaiņas daļēji bija saistītas ar šiem notikumiem un tās bija nepieciešamas, lai aizsargātu bankas reputāciju un nākotnes attīstību," sacīts vadības ziņojumā.

"Rietumu bankas" vadība atzīmē, ka 2018. gadā un 2019. gadā arī vairākas citas Baltijas valstu bankas tika iesaistītas skandālos saistībā ar iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas vēl vairāk iedragāja Latvijas banku reputāciju un vēlreiz apliecināja pārmaiņu nepieciešamību Latvijas banku sektorā.

"Banka bija pirmā Latvijas banka, kura ar savu rīcību pilnībā pārveidoja savu biznesa modeli un, pakāpeniskas risku samazināšanas vietā, vienas dienas laikā pārtrauca darījumu attiecības ar veselu klientu segmentu. Tā rezultātā augsta riska klientu skaits samazinājās līdz 3,1% 2018.gada 31.decembrī no 30% 2017.gada 31. decembrī. Daudzgadīgā, konservatīvā aktīvu izvietošanas politika un ļoti augsts likviditātes stāvoklis bankai ļāva pieņemt šādus radikālus lēmumus," teikts "Rietumu bankas" vadības ziņojumā.

Gada pārskatā arī minēts, ka pagājušajā gadā tika slēgti vairāk nekā 4000 klientu konti. Banka arī nolēma nesākt darījumu attiecības ar jauniem klientiem, kas reģistrēti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai OECD.

Bankas vadība informē, ka "Rietumu bankas" biznesa modelis turpmāk fokusēsies uz Baltijas un ES valstu, it īpaši Latvijas klientiem. 2018. gada septembrī "Rietumu banka" atsāka arī aktīvu kreditēšanas klientu piesaistīšanas procesu un ir sasniegusi pozitīvus rezultātus.

"Plānam bija divi galvenie stūrakmeņi. Pirmām kārtām, lai stabilizētu finansēšanas bāzi un vienlaicīgi aizvirzītos no Austrumu klientiem, tika nolemts piesaistīt vidēja un ilgtermiņa depozītus no ES rezidentiem. Lietojot vienu no sekmīgākajiem vācu finanšu tehnoloģiju kompāniju risinājumiem, banka spēja iekļūt Vācijas uzkrājumu pārpilnās likviditātes tirgū, tādējādi izveidojot paredzamu un uzticamu pasīvu struktūru. Pēc resursu bāzes nodrošināšanas banka pavērsās kreditēšanas kā galvenā ienākuma avota virzienā, kas ir pretējs transakciju biznesam, kas bija noteicošais līdzšinējā biznesa modeļa laikā. Šobrīd banka sevi redz kā riskam mazāk pakļautu tirgus dalībnieku. Būtiska kapitāla bāze kopā ar nozares specifiskajām zināšanām un privāta uzņēmuma elastību sniedz bankai nepieciešamās kvalifikācijas, kad jautājums skar tādus sarežģītus darījumus kā mezzanine aizdevumus vai pārrobežu darījumus," teikts gada pārskatā.

Pēc bankas vadības minētā, ka pērn salīdzinājumā ar 2017. gadu "Rietumu bankas" norēķinu kontu un noguldījumu atlikums samazinājās 2,3 reizes un veidoja 1,02 miljardus eiro.

Pēc aktīvu apmēra "Rietumu banka" pagājušā gada beigās bija piektā lielākā banka Latvijā. Bankas lielākie akciju īpašnieki ir SIA "Esterkin Family Investments" (33,12%), Maltas kompānija "Boswell (International) Consulting Limited" (33,11%), kā arī SIA "Suharenko Family Investments" (17,34%). "Esterkin Family Investments" vienīgais īpašnieks ir Leonids Esterkins, bet "Suharenko Family Investments" vienīgais īpašnieks ir Arkādijs Suharenko.