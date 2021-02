'Rietumu bankas' auditētā peļņa pērn – 18,125 miljoni eiro

"Rietumu banka" pagājušajā gadā strādāja ar auditēto peļņu 18,125 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,7% mazāk nekā 2019.gadā, liecina bankas publiskotā informācija. Vienlaikus bankas koncerna peļņa samazinājusies par 48,8% un bija 11,768 miljoni eiro.

"Rietumu bankas" aktīvi 2020. gada 31. decembrī bija 1,479 miljardi eiro, kas ir par 13,9% jeb 239,541 miljonu eiro mazāk nekā 2019. gada beigās, kad bankas aktīvi bija 1,719 miljardi eiro.

Bankas auditors – BDO – norāda, ka 2020. gada 31 .decembrī 27% no kredītiem un prasībām pret klientiem, pēc to bruto vērtības, bija klasificēti kā problemātiskie un 56% no kredītiem, pēc to neto uzskaites vērtības, bija izsniegti klientiem, kuri atrodas un darbojas ārpus Latvijas.

"Mēs uzskatām, ka šie faktori norāda uz paaugstinātu revīzijas risku attiecībā uz kredītu iespējamā vērtības pazeminājuma novērtēšanu un tāpēc uzskatījām kredītu vērtības pazeminājumu par vienu no galvenajiem revīzijas jautājumiem," teikts atzinumā, piebilstot, revīzijas laikā veikta detalizēta pārbaude kredītu lietām, kas kopumā aptvēra 79% no kredītu neto uzskaites vērtības 2020.gada 31. decembrī, tostarp 98% no kredītiem, kas klasificēti kā problemātiski, nepieciešamības gadījumā bankas vadība lūgta pārskatīt sākotnējās paredzamo kredītu zaudējumu aplēses un koriģēt ar tām saistītos uzkrājumus kredītu zaudējumiem.

Tāpat bankas auditors atzīmē, ka 2017. gada 6. jūlijā Francijas tiesa pirmās instances spriedumā atzina banku par vainīgu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vainu pastiprinošos apstākļos un tai tika uzlikts pienākums samaksāt soda naudu 80 miljonu eiro apmērā krimināllietas ietvaros, kā arī solidāri ar pārējiem apsūdzētajiem samaksāt kompensāciju Francijai par izdevumiem un zaudējumiem 10,113 miljonu eiro apmērā. Gan banka, gan apsūdzības uzturētājs ir iesnieguši apelācijas prasības pret pirmās instances tiesas spriedumu. Nākamā tiesas sēde ir noteikta 2021 .gada 8., 9. un 10. februārī.

Vienlaikus bankas pārskatā teikts, ka banka ir atbildētāja tiesas lietā par iespējamu līdzdalību nodokļu nemaksāšanā un pastiprinātā naudas atmazgāšanā. Kriminālizmeklēšana Francijā sākta 2011. gada jūlijā pēc šīs valsts nodokļu iestāžu izmeklēšanas attiecībā uz nesaistītu vienību - "France Off Shore" - un koncentrējās uz iespējamiem nodokļu nemaksāšanas pārkāpumiem, ko izdarījis konkrētais uzņēmums. Šīs izmeklēšanas laikā pret banku un bijušo tās pārstāvniecības Parīzē vadītāju 2012. gada 12. decembrī veikta izmeklēšana saistībā ar aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Parīzes Krimināltiesas 32. nodaļa 2017. gada 6. jūlijā pirmās instances spriedumā atzina, ka banka ir vainīga pastiprinātā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, sniedzot palīdzību noziedzīga nodarījuma procesa izvietošanas, slēpšanas vai konvertēšanas operācijās. Tiesa piesprieda bankai samaksāt sodu 80 miljonu eiro apmērā un atlīdzību solidāri ar pārējiem atbildētājiem 10 miljonu eiro apmērā Francijas valstij, kā arī 100 000 eiro tiesas izdevumus. Turklāt bankai tika uzdots uz pieciem gadiem pārtraukt jebkādas banku darbības Francijā. Banka iesniedza apelācijas sūdzību par pirmās instances spriedumu 2017.gada 12.jūlijā, kam sekoja prokurora apelācija, atstājot visu soda sankciju maksimālo robežu virs tās, kas iekļauta pirmās instances tiesas spriedumā.

Pārskatā arī atzīmēts, ka "Rietumu bankas" valde plāno sadarboties ar visām attiecīgajām iestādēm. "Tomēr, lai gan nav pārliecības par lietas galarezultātu, banka uzskata, ka tai ir nelokāma aizsardzība, un tāpēc tā plāno enerģiski aizstāvēt savu nostāju. Cita starpā summas, ko bankai piesprieda samaksāt, šķiet uzpūstas un nepamatotas, pamatojoties uz bankas un tās juridisko konsultantu izpratni par Francijas krimināltiesībām," teikts pārskatā.

Tajā arī minēts, ka "Rietumu banka" 2017. gada 31. decembrī atzina uzkrājumu 20 miljonu eiro apmērā un 2018.gada 31. decembrī 14 miljonu eiro apmērā, tādējādi kopējai uzkrājumu summai sasniedzot 34 miljonus eiro, kas, pēc bankas prognozēm, ir visprecīzākā aplēse izdevumiem, kas galarezultātā varētu būt nepieciešami saistību izpildei, tostarp soda naudām, zaudējumiem, procesuālajiem izdevumiem un paredzamajiem juridiskajiem izdevumiem.

Bankas gada pārskatā klāstīts, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) regulāri veic pārskatus/revīzijas par bankas atbilstību likumam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu. Jaunākā revīzija sākta 2019. gada septembrī, un tā joprojām turpinās.

Vienlaikus, lai uzlabotu bankas atbilstību naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) prasībām, vairākas ārējas pārbaudes un revīzijas veica neatkarīgas personas. Pēdējo visaptverošo ārējo AML revīziju par atbilstību Latvijas regulējuma prasībām "KPMG Baltics" veica no 2020. gada aprīļa līdz 2020. gada jūlijam.

Šī revīzija, pēc pārskatā minētā, tika sadalīta trijās galvenajās daļās: pirmā tēma bija saistīta ar iekšējās kontroles sistēmas atbilstību Latvijas regulējumam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankcijām, otrā tēma bija saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu riska pārvaldības atbilstības sistēmām, bet trešā tēma bija nepilnību analīze attiecībā uz iepriekšējo revīziju un iepriekšējo konstatējumu īstenošanu.

"Attiecībā uz jaunāko 2020. gada auditu - iekšējās kontroles sistēmas atbilstības novērtēšanu ar nacionālo Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju likumdošanu - ir pārbaudīts 245 rādītāju kopskaits, un 86% no tiem tika vērtēti kā pilnībā atbilstoši. Tādas jomas kā sankciju ievērošana, iekšējās kontroles sistēmas struktūra, apmācība, klienta uzticamības pārbaude, tostarp pastiprināta likumības pārbaude, normatīvo aktu īstenošana iekšējās procedūrās un citas tika novērtētas pozitīvi. Rīcības plāns tika izstrādāts, lai īstenotu atsevišķus ieteikumus (lielākā daļa no tiem ir ar zemu līdz vidēju ietekmi), un 2021. gada 31. janvārī tā īstenošana ir pabeigta," klāstīts gada pārskatā.

Turklāt 2019. gadā banka ir norīkojusi "KPMG Baltics", lai veiktu "Navigant" audita konstatēto trūkumu analīzi par atbilstību ASV likumdošanai un prasībām, kas iepriekš tika veiktas 2016.gadā. Šīs starpības analīzes mērķis bija salīdzināt bankas veiktās darbības, kā norādīts rīcības plānā, un revīzijas ieteikumus, lai novērstu atklātās nepilnības ar ASV normatīvu prasībām un nozares labāku praksi. "Neviens novērojums nav novērtēts kā "nozīmīgs" vai "kritisks". Turklāt Iekšējā audita dienests regulāri veic iekšējo revīziju bankas AML risku pārvaldīšanas sistēmā," teikts pārskatā.

Vienlaikus pārskatā norādīts, ka FKTK 2019 .gada 24. maijā ierosināja pret banku administratīvo lietu par Ministru kabineta noteikumos par neparastu darījuma rādītāju sarakstu un iesniegšanas kārtību noteikto prasību pārkāpumu par pārskatu iesniegšanu par neparastiem darījumiem, ja klients sūta vai saņem pārrobežu maksājumu ārvalstu valūtā, kura summa ir vienāda ar 500 000 eiro vai vairāk.

"Banka ir pārrunu procesā ar FKTK par administratīvā līguma noslēgšanu administratīvajā lietā," teikts pārskatā, vienlaikus norādot, ka 2020. gada 31. decembrī banka nebija izveidojusi uzkrājumus par iespējamajām saistībām, jo bankas vadība ir pārliecināta, ka soda gadījumā tā lielums būtiski neietekmēs finanšu pārskatus.

Gada pārskata vadības ziņojumā arī teikts, ka "Rietumu banka" turpina veiksmīgi sadarboties ar klientiem galvenokārt no Latvijas un Baltijas valstīm, kā arī citiem Eiropas Savienības (ES) reģioniem.

"Mūsu prioritāšu vidū joprojām ir aizdevumi, ieguldījumi un citi uzņēmējdarbības finansēšanas veidi. Attīstībai šajā jomā bankai ir lieliska kapitāla bāze, tai ir gan pieejamie resursi, gan pieredze, kas nepieciešama plaša mēroga un vērienīgu biznesa ideju īstenošanai," teikts vadības ziņojumā, piebilstot, ka reģionam raksturīgās neskaidrās vides dēļ banka ir būtiski samazinājusi komerciālās kreditēšanas aktivitātes NVS valstīs un šobrīd ir aktivizējusies vidēja un liela mēroga uzņēmumu kreditēšanā Baltijas valstīs.

Turklāt bankas koncerns koncentrējas uz lielu kreditēšanas projektu koncentrācijas risku samazināšanu. Tādējādi kredītportfelis diversificēts, sadalot portfeli vairākos vidēja lieluma aizdevumos, nevis koncentrējot to uz mazāka daudzuma lieliem aizdevumiem. Aizdevumi un citas prasības pret klientiem sasniedza 560 miljonus eiro, uzrādot samazinājumu salīdzinājumā ar 2019.gada apmēru, kad tas veidoja 585 miljonus eiro. Šogad banka plāno mērenu portfeļa pieaugumu, minēts vadības ziņojumā.

Tajā arī sacīts, ka 2020. gadā "Rietumu bankas" koncerns turpināja koncentrēties gan uz komerciālo, gan uz dzīvojamo nekustamo īpašumu projektiem, ražošanu, lauksaimniecību, tirdzniecību, aizdevumu portfeļu finansēšanu, piebilsts vadības ziņojumā.

"Ņemot vērā, ka koncerna galveno klientu bāzi veido galvenokārt stabili vidējie un lielie uzņēmumi Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, Covid-19 pandēmija atstāja salīdzinoši zemu ietekmi uz banku un koncernu. Koncernam ir arī salīdzinoši zema kredītriska ekspozīcija viesmīlības nozarē. Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas izstrādātajām pamatnostādnēm banka ir pagarinājusi pamatsummas atmaksas brīvdienas aizdevumiem 2020. gadā. Galvenās nozares, kurās tika piešķirtas pamatsummas atmaksas brīvdienas, bija komerciālais nekustamais īpašums, tirdzniecības un atpūtas centri un viesnīcas," teikts vadības ziņojumā.

Tāpat vadības ziņojumā norādīts, ka, paturot prātā saistību termiņu profilu, banka turpina paļauties uz interneta platformām, lai diversificētu finansēšanas bāzi, izmantojot vidēja termiņa noguldījumus no privātpersonām ES. Patlaban bankai ir pieeja Vācijas finanšu tirgum, bet 2021.gada pirmajā pusē tiek plānots piesaistīt noguldījumus no Nīderlandes.

Jau vēstīts, ka 2019. gadā "Rietumu bankas" auditētā peļņa bija 18,431 miljona eiro apmērā, kas ir par 14,2% mazāk nekā 2018. gadā.

Pēc aktīvu apmēra "Rietumu banka" 2020. gada septembra beigās bija piektā lielākā banka Latvijā. Bankas lielākie akciju īpašnieki ir SIA "Esterkin Family Investments" (33,12%), Maltas kompānija "Boswell (International) Consulting Limited" (33,11%), kā arī SIA "Suharenko Family Investments" (17,34%). "Esterkin Family Investments" vienīgais īpašnieks ir Leonids Esterkins, bet "Suharenko Family Investments" vienīgais īpašnieks ir Arkādijs Suharenko.