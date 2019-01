'Rīgas siltums' plāno tarifa kāpumu – sadārdzinājums 12,6%

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (regulators) aicina iedzīvotājus paust viedokli par akciju sabiedrības "Rīgas siltums" iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Jaunais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir sagatavots sakarā ar dabasgāzes cenas pieaugumu, izmaiņām siltumenerģijas bilancē un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksās.

AS "Rīgas siltums" regulatoram ir iesniedzis siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu, kur siltumenerģijas gala tarifs noteikts 49,99 EUR/MWh. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Komersants norāda, ka jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir sagatavots sakarā ar dabasgāzes cenas pieaugumu, izmaiņām siltumenerģijas bilancē un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksās laikā kopš spēkā esošo siltumenerģijas tarifu apstiprināšanas.

AS "Rīgas siltums" pašlaik ir spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, kas apstiprināti ar regulatora 2013. gada 29. maija lēmumu pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 128,06 EUR/tūkst.nm3 līdz 398,40 EUR/tūkst.nm3. No 2017. gada 3. aprīļa AS "Rīgas siltums" piemēro siltumenerģijas tarifu 44,39 EUR/MWh, kas atbilst dabasgāzes apgādes komersanta pēdējai publicētajai dabasgāzes tirdzniecības cenai.

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties siltumenerģijas lietotāji, AS "Rīgas siltums" pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt līdz 2019. gada 24. janvārim. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi, kas notiks piektdien, 2019. gada 25. janvārī, plkst. 10.00 regulatora semināru zālē Ūnijas ielā 45, Rīgā.

Iepazīties ar AS "Rīgas siltums" iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var šeit.

AS "Rīgas siltums" siltumenerģiju ražo 45 siltumavotos (siltumcentrālēs un katlumājās), kā arī iepērk siltumenerģiju no AS "Latvenergo" ražotnēm TEC-1 un TEC-2, un pieciem citiem komersantiem – siltumenerģijas ražotājiem. AS "Rīgas siltums" kā kurināmo izmanto dabasgāzi un šķeldu.