'Rīgas Siltums' saņēmis 22 miljonu eiro overdraftu siltuma nodrošināšanai iedzīvotājiem

Lai nodrošinātu siltumapgādi Rīgas iedzīvotāju mājokļos visas ziemas garumā, AS "Rīgas Siltums" piešķirts overdrafts 22 miljonu eiro apmērā tekošo maksājumu veikšanai, informē SEB banka.

AS "Rīgas Siltums" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā, nodrošinot vairāk nekā 70% no Rīgai nepieciešamās siltumenerģijas.

AS "Rīgas Siltums" valdes locekle Birute Krūze informē: "Situācijā, kad aktīvās apkures sezonas laikā būtiski pieaug siltumenerģijas patēriņš un rēķini, kredītlīnija palīdzēs norēķināties ar enerģijas piegādātājiem. Šādu praksi īstenojam jau vairākus gadus. Par piegādāto enerģiju mums tekoši jānorēķinās ar saviem piegādātājiem, savukārt siltumenerģijas lietotāji par patērēto siltumu ar mums norēķinās līdz nākamā mēneša noteiktam datumam. Finanšu plūsmas stabilizācija arī ļauj turpināt uzsākto Eiropas Zaļo kursu, kā rezultātā atjaunojamo energoresursu īpatsvars sasniedzis 50% uzņēmuma kurināmā bilancē. Līdz 2030. gadam esam apņēmušies sasniegt 90% zaļā kurināmā energoresursu izmantošanas ziņā."

AS "Rīgas Siltums" veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas AS "Rīgas Siltums" īpašumā.