Sāk piedāvāt patēriņa kredīta pakalpojumu 'Bolt Pay Later'

Finanšu tehnoloģiju uzņēmums uzņēmums "Esto" sāks piedāvāt jaunu ar "Bolt" zīmolu saistītu maksājumu metodi, kas darbosies pēc principa "pērc tagad, maksā vēlāk". "Bolt Pay Later" pakalpojums būs pieejams Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

"Bolt Pay Later" pakalpojums nodrošinās iespēju iepirkties un izmantot "Bolt Pay Later" maksājuma veidu līdz pat 2000 "Esto" sadarbības partneru veikalos visā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Pakalpojumu lietotāji bez papildu maksas par pirkumiem varēs norēķināties 30 dienu laikā. Pakalpojums būs pieejams "Esto" pašreizējai vairāk nekā 240 tūkst. cilvēku lielajai klientu bāzei, kas jau veikuši 302 miljonus darījumu ar "Esto", kā arī visiem jaunajiem klientiem, kas izmantos "Bolt Pay Later" maksājumu un kredīta iespēju.

""Bolt" zīmola augstā atpazīstamība palīdzēs mums piedāvāt pakalpojumus vēl plašākam klientu lokam, un mēs patiesi priecājamies par šādu iespēju," sadarbību komentē "Esto Group" vadītājs Miks Metsa.

"Visā pasaulē "Bolt" platformā ik minūti tiek veikti tūkstošiem maksājumu. Pastāvīgi cenšamies nodrošināt saviem klientiem vēl ērtākas norēķinu iespējas, un sadarbība ar "Esto" ir pirmais solis šajā virzienā." "Bolt Pay Later" ir patēriņa kredīta pakalpojums, kas neattieksies uz esošajiem mobilitātes vai ēdiena piegādes pakalpojumiem, ko "Bolt" platforma jau nodrošina. Tas nozīmē, ka "Bolt" platformas lietotāji par saviem ar ēdiena piegādi vai mobilitāti saistītajiem pakalpojumiem joprojām norēķināsies tāpat kā līdz šim - izmantojot maksājumu karti, "Bolt Balance" maksājumu veidu vai skaidru naudu. "Bolt Pay Later" pakalpojums būs pieejams ikvienam, ne tikai "Bolt" platformas lietotājiem," skaidro "Bolt" biznesa attīstības vadītājs Sergejs Basaliga.

"Esto" ir inovatīvu maksājumu un iepirkšanās risinājumu sniedzējs Baltijas valstīs gan tiešsaistē, gan fiziskajās tirdzniecības vietās.

"Bolt" ir viena no lielākajām Eiropas transporta platformām, kuras mērķis ir padarīt mobilitāti pilsētā pieejamāku, drošāku un ilgtspējīgāku, samazinot nepieciešamību pēc personīgajiem auto. Uzņēmums piedāvā dažādus mobilitātes pakalpojumus, tostarp kopbraukšanu, koplietošanas automašīnas un skrejriteņus, kā arī ēdiena un pārtikas preču piegādi 100 miljoniem klientu vairāk nekā 45 valstīs un 500 pilsētās Eiropā un Āfrikā.