Sākot ar šo gadu, daļu pensijas var mantot – kā to pieteikt

Līdz ar gada sākumu Latvijā spēkā stājusies iespēja mantot pensiju 2. līmeņa uzkrājumus. Tādēļ svarīgi zināt, kā jārīkojas, lai uzkrāto pensiju saņemtu mantinieki, informē banka "Luminor". Ja persona vēlas, lai viņas uzkrātais pensiju 2. līmeņa kapitāls tiktu mantots, tad tas obligāti jānorāda VSAA, veicot attiecīgo izvēli.

"Pensiju 2. līmeņa mantošanas iespēja ir nozīmīgs solis pensiju sistēmas caurskatāmībā, kas noteikti palielina iedzīvotāju uzticību un vēlmi tajā piedalīties. Uz 2019. gada beigām pensiju 2. līmenī bija vairāk nekā 1,3 miljoni dalībnieku ar vidējo uzkrājumu ap 3470 eiro. Tagad jebkurš šis cilvēks var izvēlēties, kas notiks ar viņa uzkrāto pensijas kapitālu pēc viņa nāves – kā un kurš to mantos. Tā ir būtiska daļa no personīgā kapitāla plānošanas un pārvaldīšanas, un domāju, ka šāda iespēja obligāti ir jāizmanto. Ar šo likuma papildinājumu pensiju 2. līmeņa kapitāls kļūst daudz personalizētāks un iegūst tiešo saikni ar cilvēka reāliem naudas uzkrājumiem. Līdz ar to pirms izdarīt izvēli – būtu svarīgi arī noskaidrot, cik liels ir uzkrātais kapitāls, kas to pārvalda un kāds ir pārvaldīšanas rezultāts," pauž "Luminor" Pensiju produktu vadītāja Anželika Dobrovoļska.

Sākot ar šo gadu, pensiju 2. līmeņa dalībniekam, arī ja viņš vēl nav sasniedzis pensijas vecumu, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls. Lai to izdarītu, jau no 1. janvāra ir iespēja iesniegt iesniegumu portālā www.latvija.lv. Ja nepieciešams, to var arī izdarīt klātienē VSAA klientu apkalpošanas centros vai nosūtīt elektroniski ar e-parakstu un laika zīmolu.

Katram pensiju 2. līmeņa dalībniekam ir iespēja izvēlēties vienu no trim no mantošanas iespējām. Šo izvēli ir iespējams arī mainīt, tādēļ, mainoties dažādiem personiskiem apstākļiem, varēs norādīt jaunu mantošanas iespēju vai personu:

1) Atstāt mantojumā civillikumā noteiktajā kārtībā.

Šādā gadījumā mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu varēs uzzināt pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietas, vai arī vaicājot VSAA par mirušā izvēli. Mantiniekam, saņemot mantojuma apliecību, būs jāaizpilda iesniegums, kurā norādīta mantotās summas saņemšanas izvēle – pārskaitīt bankas kontā vai pievienot viņa pensiju 2. līmeņa kapitālam.

2) Pievienot konkrētas personas fondētās pensijas kapitālam.

Šajā gadījumā iesniegumā būs jānorāda persona, kuras pensiju 2. līmeņa uzkrātajam kapitālam pievienot mirušā uzkrāto kapitālu. Šai personai nav obligāti jābūt radiniekam, tas var būt jebkura fiziskā persona. Taču, ja norādītā persona dienā, kad reģistrēts mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka miršanas fakts, nebūs pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kapitāls tiks mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Par mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka kapitāla pievienošanu varēs uzzināt portālā www.latvija.lv un uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmenī, ieskaitot pievienoto mirušā pensiju kapitālu, varēs izmantot, pienākot pensionēšanās vecumam.

3) Ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

Ir iespēja arī izvēlēties pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu ieskaitīt valsts pensiju budžetā. Tāpat šāds scenārijs tiks īstenots arī, ja nebūs veikta nekāda izvēle attiecībā uz pensiju 2. līmeņa mantošanu.

Līdz šim pensiju 2. līmeņa kapitālu izmantot varēja tikai sasniedzot pensijas vecumu, arī izdarot izvēli – vai nu pievienot savu 2. līmeņa kapitālu pirmajā līmenī uzkrātajam vai par uzkrāto 2. līmeņa kapitālu iegādāties mūža polisi ar mantošanas iespējām. Taču, ja cilvēks aizgāja mūžībā, nesasniedzot pensijas vecumu, uzkrātais kapitāls tika ieskaitīts valsts pensiju budžetā.