Sarūk iedzīvotāju īpatsvars, kuri atbalstītu atteikšanos no viena un divu centu monētām

Latvijā 41% iedzīvotāju atbalstītu atteikšanos no viena un divu centu monētām, liecina 2023. gada pavasara Latvijas Bankas "Maksājumu radars".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas Banka norāda, ka ir samazinājies to cilvēku īpatsvars, kuri atbalsta atteikšanos no mazu nominālvērtību - viena un divu eiro centu - monētām. 2023.gada februārī 41% aptaujāto pauda viedokli, ka šo nominālvērtību monētas būtu izņemamas no apgrozības, savukārt 2022.gada augustā šādu viedokli pauda 49%, bet 2022.gada februārī - 51%.

Puse aptaujāto jeb 50% šogad februārī pauduši uzskatu, ka viena un divu eiro centu monētas ir atstājamas, kamēr 2022.gada augustā un 2022.gada februārī šādi uzskatīja 43%.

Latvijas Banka norāda, ka lielāks atbalsts mazo nominālvērtību monētu izņemšanai no apgrozības ir sabiedrības daļā ar augstākiem ienākumiem, augstāko izglītību un starp latviešiem.

"Maksājumu radarā" apkopota jaunākā informācija par Latvijas iedzīvotāju, uzņēmēju un sabiedrības kopumā naudas izmantošanas paradumiem, izmantojot tirgus un sociālo pētījumu aģentūras SIA "Latvijas fakti" veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātus.

"Maksājumu radars" tiek publicēts reizi pusgadā un pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnē. Pārskata centrālais mērījums ir bezskaidrās naudas un skaidrās naudas maksājumu attiecības attīstība un mijiedarbība.