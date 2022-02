Savstarpējo aizdevumu platformas ierobežo darījumus ar Krievijas un Ukrainas aizdevumiem

Latvijā strādājošās savstarpējo aizdevumu platformas "Mintos" un "Twino", reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, veikušas vairākas darbības platformas dalībnieku aizsardzībai, liecina uzņēmumu paziņojumi.

Patlaban ierobežota pieeja visiem "Mintos" platformā izvietotajiem Krievijas un Ukrainas aizdevumiem, informē uzņēmuma pārstāvji.

Ierobežojums attiecas uz aizdevumiem no kreditēšanas uzņēmumiem "Creditter" (LLC MKK "Credditer"), "DoZarplati" (LLC MFC "Sojuz-5"), "EcoFinance", "Kviku" (LLMC AirLoans), "Lime" (Lime Zaim), Mikro Kapital (JSC MFC Mikro Kapital), "Mokka" (MFC Revo Technology LLC) un "SOSCREDIT" (LLC "SOS CREDIT").

Lai pasargātu investorus no paaugstināta tirgus un valūtas riska, kompānija izslēgusi visus aizdevumus no Krievijas un Ukrainas no "Mintos" pirmreizējā tirgus, no "Mintos" stratēģijām izņēmusi visus uzņēmumus, kas izsniedz aizdevumus Krievijā un Ukrainā, aptur jaunu aizdevumu no Krievijas un Ukrainas izvietošanu platformā līdz brīdim, kad parādīsies nepieciešamība atkārtoti izvērtēt šo lēmumu, kā arī aptur valūtas maiņu uz un no Krievijas rubļiem.

"Mintos" otrreizējais tirgus joprojām būs atvērts investoru aktivitātēm ar aizdevumiem no Krievijas un Ukrainas.

Savukārt "Twino" vadības komanda atbilstoši uzņēmuma iekšējām vadlīnijām, ir izveidojusi darba grupu, lai diennakts režīmā sekotu līdzi situācijai reģionā, informē uzņēmums. Darba grupa ir autorizēta spert atbilstošus soļus, lai mazinātu jebkādu konflikta ietekmi uz uzņēmuma operācijām. Ieguldītāju intereses ir kompānijas galvenā prioritāte, tādēļ šobrīd pastiprināta uzmanība pievērsta likviditātei un finanšu stabilitātei.

Paralēli jau šobrīd uzņēmums ieviesis papildus ierobežojumus Krievijas aizdevumu izsniedzēja risku politikas nosacījumos, tostarp ierobežojot aizdevumu izsniegšanu atsevišķos reģionos, kā arī augstāka riska kredītņēmēju grupām.

Eiropas operācijās jau savlaicīgi kompānija uzkrājusi ievērojamu likviditātes (likvīdie līdzekļi) buferi, tostarp bankas Eiropā un Krievijā šobrīd nenorāda uz jebkādām ilgtermiņa novirzēm maksājumos, pat situācijā, ja Krievija tiek atslēgta no SWIFT pakalpojuma.

Iespējamā rubļa cenu svārstība ir iekļauta kompānijas biznesa aplēsēs un "Twino" rūpīgi turpina sekot līdzi situācijai, lai nepieciešamības gadījumā ieviestu papildus drošības mērus.

""Twino" ir pret jebkādu militāro iejaukšanos. Diemžēl politiskā konflikta eskalācija atstāj ietekmi uz cilvēkiem un uzņēmumiem, kas šobrīd ir nostādīti ļoti sarežģītā situācijā saistībā ar esošajām un iespējamām sankcijām. Tādēļ šobrīd netiek plānots ierobežot civiliedzīvotāju finanšu pieejamību un Krievijas aizdevējs plāno turpināt izsniegt aizdevumus, kas būs pieejami arī ieguldījumiem platformā," norāda uzņēmums.

Šogad janvārī kopējā Krievijas aizdevumu proporcija platformā "Twino" bija 20,1%. Kompānijas lielākie tirgi platformā ir Latvija, kam seko Polija.