'SEB banka': investīcijas lielākoties veic vīrieši

No visiem "SEB bankas" klientiem, kuri Baltijas valstīs izmantojuši "Roboinvestora" investēšanas rīku mobilajā lietotnē, sievietes ir mazāk nekā trešdaļa, aģentūrai LETA pavēstīja bankas pārstāvji.

Visaktīvākās sievietes-investores ir Igaunijā, viskūtrākās - Lietuvā, informē bankas pārstāvji. Savukārt Latvijā uz trim investoriem vīriešiem ir viena sieviete.

No šī gada pavasara "Roboinvestora" rīku mobilajā lietotnē izmēģinājuši jau vairāk nekā 50 000 "SEB bankas" klientu visā Baltijā un gandrīz 12% no viņiem sākuši veikt investīcijas. Vairāk nekā 70% no investēšanas sācējiem ir vīrieši.

Visaktīvākās sievietes-investores ir Igaunijā - tur no visiem klientiem, kuri sākuši investēt ar "Roboinvestora" palīdzību, sievietes veido ap 31%. Lietuvā sieviešu īpatsvars ir mazākais Baltijā - vien ap 23%, bet Latvijā sievietes veido ap 28% no "Roboinvestora" lietotājiem.

"SEB bankas" Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš norāda, ka šī statistika diezgan trāpīgi atspoguļo vispārējo nepatīkamo tendenci valstī, kas liecina, ka investoru vidū joprojām dominē vīrieši un ka ir nepieciešams strādāt pie dzimumu līdztiesības finanšu jautājumos.

Arī runājot par summām, ko iegulda gan sievietes, gan vīrieši, var redzēt atšķirības. Tā, piemēram, Igaunijā vīrieši izvēlas ik mēnesi papildināt savu ieguldījumu portfeli vidēji par 50 eiro, bet sievietes - par 30 eiro. Lietuvā un Latvijā dati ir ļoti līdzīgi - vīrieši ik mēnesi novirza ieguldījumiem attiecīgi vidēji 45 un 40 eiro, bet sievietes abās valstīs katru mēnesi papildina savu portfeli vidēji par 37 eiro.

"Šie dati pierāda, ka Baltijas iedzīvotāji saprot, ka investīcijas var sākties arī ar nelielām summām. Lai audzētu savu finansiālo drošības spilvenu, nelielu summu iemaksas gadījumā galvenais ir regularitāte un disciplīna," pauž Lāriņš.

Viņš piebilst, ka diemžēl gan vidējās investētās summas atšķirības starp abu dzimumu investoriem, gan zemāka aktivitāte sieviešu vidū apstiprina lielāka mēroga problēmas, kur viens no iemesliem saistīts ar atalgojumu atšķirību starp sievietēm un vīriešiem. Ja sievietēm vidēji alga ir par 22% mazāka, viņas no savas algas nevar atļauties investēt tikpat daudz cik vīrieši. Ar laiku tas tikai palielina finansiālās labklājības plaisu starp sievietēm un vīriešiem.

"SEB bankas" izstrādātais "Roboinvestora" rīks mobilajā lietotnē pieejams klientiem no šī gada pavasara. Tas pilda konsultanta lomu, uzdodot lietotājam virkni jautājumu par ieguldījumu mērķiem, pieļaujamo risku, kā arī pašreizējo finansiālo situāciju. Pēc saņemtās informācijas analīzes klientam piedāvā vienu no SEB grupas pārvaldītajiem fondiem, ņemot vērā mērķus un riska toleranci. Process prasa līdz 15 minūtēm un ieguldīt ir iespējams, sākot no viena eiro.

Pēc aktīvu apmēra "SEB banka" ir trešā lielākā banka Latvijā.