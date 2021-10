Ņemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus un rūpējoties par sabiedrības kopējo veselību, "SEB banka" no pirmdienas, 11.oktobra, nodrošinās klientiem apkalpošanu tā dēvētajā "zaļajā režīmā", informēja bankas privātpersonu komunikācijas vadītāja Jeļena Novaka.

Viņa atzīmēja, ka visi darbinieki, kuri klātienē apkalpos klientus, būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to izslimojuši, lai gan banka vēl gaidot skaidrojumu, vai klātienē bankas pakalpojumi būs pieejami tikai iedzīvotājiem, kuri ir vakcinējušies vai izslimojuši Covid-19.

"Šobrīd pārliecinoši lielākā daļa bankas pakalpojumu klientiem ir pieejami attālināti – internetbankā vai, sazinoties ar bankas speciālistu video konsultācijā, tāpēc patiešām rūpīgi aicinām izvērtēt nepieciešamību apmeklēt banku klātienē. To nelielo daļu klientu, ar kuriem tiekamies klātienē, apkalpojam ar iepriekšēju pierakstu. Tas nozīmē iespēju izvēlēties sev ērtāko apmeklējuma laiku un negaidīt rindās," uzskata SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

Viņaprāt, šī ir ļoti sekmīgi iesākta prakse, kuru klienti novērtē un to turpinās darīt arī ilgtermiņā. "Ja tomēr rodas neatliekama vajadzība risināt savu jautājumu klātienē, šobrīd varam teikt, ka klienti SEB bankas filiālēs var justies 100% droši, jo visi darbinieki, kuri apkalpo klientus klātienē, ir vakcinējušies vai izslimojuši Covid-19," piebilda Škapars.

Ar klientiem, kuriem ir spēkā esošs pieraksts uz klātienes tikšanos filiālē, banka sazināsies individuāli, lai izrunātu iespējas saņemt nepieciešamo pakalpojumu.

Tāpat tiek atgādināts, ka video konsultācijas laikā "SEB bankas" klienti var saņemt informāciju par dažādiem ikdienas finanšu un bankas pakalpojumiem, piemēram, pārskatījumiem, maksājumu kartēm, autentifikācijas rīkiem un citiem. Video konsultācijas laikā var veikt arī līgumu grozījumus un mainīt limitus, tāpat izrunāt jautājumus par uzkrājumiem, tostarp pensiju uzkrājumiem un apdrošināšanu, kā arī saņemt mājokļa kredīta konsultāciju.

Banka vērš uzmanību, ka valdības lēmums paredz, ka tirdzniecības centros no 11. oktobra būs jāorganizē atsevišķas plūsmas cilvēkiem, kas būs vakcinēti pret Covid-19 vai to izslimojuši un tiem, kuri ir nevakcinēti vai testēti. Atkarībā no veida, kā tirdzniecības centri šo organizēs, tas var nozīmēt ierobežotu piekļuvi "SEB bankas" bankomātiem, kas atrodas tirdzniecības centros.

Šobrīd "SEB bankas" tīklā visā Latvijā ir pieejami 118 naudas izmaksas bankomāti un 92 naudas iemaksas/izmaksas bankomāti. Daļa no tiem atrodas tirdzniecības centros, veikalos un citās telpās. Bankomātu saraksts pieejams "SEB bankas" mājaslapā. Tāpat bankas klienti bez komisijas maksas var izņemt skaidru naudu arī visos "Swedbank" bankomātos.

"SEB bankas" klienti izņemt skaidru naudu var arī gandrīz 250 dažādās tirdzniecības vietās visā Latvijā. Lielākoties tie ir nelieli veikali gan Rīgā, gan reģionos. Tirdzniecības vietās līdz ar pirkumu vienlaicīgi iespējams izņemt līdz 100 eiro.

Kā ziņots, valdība piektdien nolēma no pirmdienas, 11. oktobra izsludināt valstī ārkārtējo situāciju uz trim mēnešiem.

Tādējādi spēkā stāsies vairāki ierobežojumi, lai novērtu Covid-19 izplatību.