'SEB grupas' peļņa pirmajā pusgadā Latvijā sasniegusi 31,3 miljonus eiro

"SEB grupas" Latvijā ieņēmumi šā gada pirmajā pusgadā sasnieguši 53,9 miljonus eiro, par 3% vairāk nekā 2021. gada 6 mēnešos, bet pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem 2022. gada 6 mēnešos bija 31,3 miljoni eiro, kas ir par 2% vairāk nekā pirms gada, "Delfi Bizness" informēja bankā.

Peļņa pirms uzkrājumiem kāpusi par 2%, sasniedzot 29,1 miljonu eiro. Savukārt pirmā pusgada izmaksas bija 24,8 miljoni eiro, kas ir par 3% vairāk nekā pirms gada.

Augstākminētie rādītāji ir pirms ietekmes no meitasuzņēmumu pārdošanas.

Gada sākumā tika izveidota vienota apdrošināšanas un ilgtermiņa uzkrājumu grupa Baltijā, kas ļāva "SEB Life and Pension Baltic SE" kļūt par vienīgo AS “SEB atklātais pensiju fonds” un IPAS “SEB Investment Management” kapitāldaļu turētāju, pārņemot kapitāldaļas no iepriekšējā akcionāra AS "SEB banka". Iekļaujot ietekmi no "SEB grupas" meitasuzņēmumu pārdošanas reorganizācijas rezultātā, "SEB grupas" Latvijā kopējie ieņēmumi 2022. gada 6 mēnešos veidoja 68 miljonus eiro, pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem – 45,3 miljonus eiro.

Šī gada sešos mēnešos kopumā "SEB grupa" Latvijā piešķīrusi finansējumu 371 miljonu eiro, kas salīdzinājumā ar 2021. gada pirmo pusgadu, ir par 2% vairāk. Privātpersonām piešķirtā kredīta apjoms mājokļu iegādei vai remontam ir palielinājies par 5% pret to pašu periodu pērn, sasniedzot 95 miljonus eiro, savukārt patēriņa kredīta apjomi pieauguši gandrīz divas reizes, sasniedzot 13 miljonus eiro.

Stabilus rezultātus uzrāda arī mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kreditēšana – salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, kreditēšanas apjoms palielinājies par 11%, sasniedzot 117 miljonus eiro.Vienlaikus lielāka piesardzība jūtama no lielo uzņēmumu puses, kam piešķirtais finansējums veido 133 miljonus eiro, kas ir par 8% mazāk, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu.

Kopējais "SEB grupas" Latvijā kredītportfelis 2022. gada pirmajā pusgadā pieaudzis par 1,4% un veido 3,1 miljardu eiro. Kopējais noguldījumu apjoms kopš gada sākuma palielinājies par 1,5% un veido četrus miljardus eiro.

“Spēcīgais gada sākums ekonomikā turpinājies arī otrajā ceturksnī. Covid ierobežojumu atcelšana marta beigās ļāva atjaunoties pakalpojumu nozarēm, kuras nospieda pandēmija. Līdz ar to arī iedzīvotāji aktīvāk varēja iepirkties un izmantot pakalpojumus, par ko liecina pieaugums maksājumu dinamikā. Labu attīstības tempu ekonomikā saglabā arī apstrādes rūpniecība un eksports. Tomēr izaicinājumu kļūst arvien vairāk un tas turpmākajos ceturkšņos bremzēs ekonomiku. Tas ietver gan strauji kāpjošo inflāciju, tostarp enerģijas un pārtikas cenu pieaugumu, gan starptautiskajos tirgos pieaugošās procentu likmes, gan arī sankciju paplašināšanu pret Krieviju," komentē "SEB bankas" vadītājas Ievas Teteres.

Viņa arī atzīst, ka līdz šim novērotais iedzīvotāju uzkrājumu temps pašreiz ir ievērojami palēninājies. "Domājams, ka šīs izmaiņas ietekmēs iedzīvotāju patēriņa aktivitāti un sarežģītākais posms Latvijas ekonomikai varētu būt nākamā gada sākums. Tomēr, ņemot vērā uzkrāto pieredzi un spēju pielāgoties pārmaiņām, var sagaidīt, ka Latvijas ekonomika izvairīsies no būtiskiem satricinājumiem. Šajā posmā svarīga loma būs valdības spējai atbalstīt mazāk turīgās iedzīvotāju grupas, kam ir būtiska sociālā nozīme," saka Tetere.

Bankā norāda, ka, reaģējot uz starptautiskajiem notikumiem, uzņēmumi kļūst piesardzīgāki uzsākt jaunus, nozīmīgus investīciju projektus, paturot prātā tādus faktorus kā enerģētikas cenu kāpums, piegāžu ķēžu nestabilitāte, kā arī sadarbības partneru maksājumu disciplīna, kas var sašaurināt biznesa iespējas nākotnē.

Tāpat bankā informēja, ka uzkrājumi paredzamiem kredītzaudējumiem laika posmā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam samazināti 3,2 miljonu eiro apmērā.

Kopējais noguldījumu apjoms "SEB bankā" 2022. gada 30. jūnijā bija četri miljardi eiro, kas par 7% pārsniedz noguldījumu apjomu 2021. gada jūnija beigās, bet kopējais kredītportfelis 2022. gada jūnija beigās bija 3,1 miljardi eiro, t.i. par 1,6% vairāk nekā 2021. gada jūnija beigās.

"SEB grupas" Latvijā aktīvi 2022. gada jūnija beigās bija pieci miljardi eiro un "SEB grupas" Latvijā kapitāls 457 miljoni eiro, kas ir attiecīgi par 16% un 3% vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu.