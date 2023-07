Sešas ķīniešu burbuļtēju kafejnīcas met acis uz Honkongas un ASV biržām

Seši dažādi ķīniešu burbuļtēju kafejnīcu uzņēmumi plāno startēt Honkongas un ASV biržās, lai izvairītos no Ķīnas iekšzemes regulatoriem, kas šāda tipa biznesiem nelabprāt ļauj spert kāju vērtspapīru tirgos, raksta "Bloomberg".

Vismaz seši uzņēmumi, kuri nodarbojas ar populārā dzēriena tirdzniecību, apsver sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) ārzemju tirgos, "Bloomberg" vēsta, atsaucoties uz avotiem. Uzņēmumu izmēri svārstās no "Mixue Bingcheng", Ķīnas lielākās burbuļu tējas ķēdes ar 28 tūkstošiem veikalu, līdz "Zhejiang XSQ Tea" mazākajā galā ar 1600 veikaliem.

Medijs skaidro, ka Ķīnas regulatori šā gada sākumā izdeva vadlīnijas, kas iesaka atturēties no noteiktu veidu uzņēmumu iekļaušanas akciju tirgū. Starp tiem ir apmācību jaunuzņēmumi un alkohola tirgotāji. Saskaņā ar investīciju bankas "Chanson & Co." pārstāvja Šena Menga teikto pārtikas un dzērienu ķēdes arī ir starp uzņēmumiem, kuriem liegts iekļauties Ķīnas galvenajās biržās, "jo īpaši projektiem, kas sadedzina naudu, lai palielinātu apjomu".

"Diemžēl gandrīz visi burbuļu tējas gatavotāji pieņem šo biznesa modeli," piebilda Mengs, skaidrojot, ka tie biznesa sākuma posmā ir mīnusos, tāpēc kļūst grūti izpildīt ķīniešu regulatoru IPO standartus akciju tirgum.

Tā vietā, lai īstenotu IPO Ķīnā, baņķieri steidz piedāvāt burbuļu tējas uzņēmumus ārzemēs. Stāsts par to, kāpēc investēt, tiek saistīts ar cerībām, ka ķīnieši tērēs pandēmijā uzkrāto naudu. Tiesa gan šobrīd tas nav piepildījies un, kā raksta gan "Bloomberg", gan "The Financial Times", Āzijas lielākās valsts ekonomika atkopjas lēni.

Piemēram, uzņēmums "Nayuki Holdings", kas arī piedāvāja burbuļtēju, startēja Honkongā pirms diviem gadiem, bet šobrīd tā akcijas ir zaudējušas 70% no cenas, kas tika prasīta sākotnējā piedāvājumā.

"Ķīnas pārtikas un dzērienu ķēdes parasti paļaujas uz ātru paplašināšanos, lai sasniegtu lielu tirgus daļu un iepazīstinātu investorus ar šo kā izejas stratēģiju pārdošanai," komentējis Gerijs Ng, "Natixis" vecākais ekonomists Honkongā. "Tas arī nozīmē, ka šo uzņēmumu korporatīvā veselība var nebūt stabila, un ķēdes parasti ir ļoti viegli nomaināmas, ja ir jauni, labi konkurenti."

Jāmin gan, ka neviens no uzņēmumiem pagaidām publiski par saviem plāniem nav runājis, un potenciāli tie vēl varētu mainīt savas domas.