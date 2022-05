Siksnis: 'Indexo' banka ar daļu pakalpojumu varētu startēt nākamā gada pirmajā ceturksnī

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Indexo" jaunveidojamā banka ar daļu pakalpojumu varētu sākt darbību nākamā gada pirmajā ceturksnī, sacīja "Indexo" valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis.

Viņš norādīja, ka apjomīgi priekšdarbi pie bankas izveides sāksies pēc tam, kad "Indexo" akciju sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO) piesaistīs kapitālu bankas izveidei.

"Mums ir pārliecība, ka no uzraugošām iestādēm mēs izjūtam ticību mūsu iecerei un spējām nostiprināties banku tirgū. Es vēl nelietošu vārdu "apstiprināšana", bet ir arī panākts konsensus, ka mūsu finanšu plāna versija ir dzīvotspējīga un, balstoties uz tās, mēs varam strādāt pie visiem pārējiem licences saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem," sacīja Siksnis.

Tostarp viņš norādīja, ka tā ir normatīvo dokumentu sagatavošana, detalizētu biznesa plānu noslīpēšana un izstrādāšana, galveno procedūru izstrāde, informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu plāns. "Tas viss ir priekšnoteikums licences saņemšanai," teica Siksnis, piebilstot, ka pēc IPO tiks sākti tādi priekšdarbi kā IT sistēmu piegādātāju atlase un bankas komandas kodola rekrutēšana, lai pēc licences saņemšanas varētu iespējami ātri sākt reālu darbību.

"Zināmā mērā mēs uzņemamies risku, sākot šos priekšdarbus pirms licences saņemšanas, bet mēs neuzskatām, ka ir augsta varbūtības pakāpe tam, ka mēs licenci nesaņemam," uzsvēra Siksnis.

Viņš arī minēja, ka bankas darbības sākuma laiks būs atkarīgs gan no "Indexo", gan no regulējošām iestādēm, gan arī no daudziem ārējiem faktoriem.

Vienlaikus Siksnis pauda cerību, ka licencēšanas procesu izdosies pabeigt līdz gada beigām, bet pēc tam, raiti strādājot, ar daļu pakalpojumu banka varētu darbību sākt nākamā gada pirmajā ceturksnī.

Viņš arī norādīja, ka bankas sākotnējais kapitāls varētu būt ap septiņiem miljoniem eiro. "Palīdzēt audzēt bankas kapitālu varētu arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Indexo", jo tas ir pelnošs bizness. Vienlaikus, lai mēs ļoti veiksmīgi attīstītos, droši vien, pusotru gadu pēc darbības sākšanas būtu nepieciešama vēl viena, varbūt divas papildu kapitāla injekcijas, lai varētu ātrāk audzēt kreditēšanas apjomus. Papildu kapitāla piesaistīšana kā biržā kotētam uzņēmumam jau būs daudz vienkāršāka," sacīja Siksnis.

Tāpat viņš minēja, ka atbilstoši esošajām prognozēm bankai būtu nepieciešami divi pilni darbības gadi, lai tā kļūtu rentabla.

Siksnis arī norādīja, ka sākotnēji bankas fokuss noteikti būs ļoti izteikts uz Latviju. "Latvijas tirgus ir tas, ko mēs zinām vislabāk. Es domāju, ka vismaz pirmajos piecos gados šis fokuss arī saglabāsies," viņš sacīja.

Jautāts, kur "Indexo" veidotajai bankai saskata vietu Latvijas banku sektorā, Siksnis norādīja, Latvijā banku netrūkst, taču, ja runā par reālo konkurenci Latvijas banku sektorā, tad ir redzamas daudzas problēmas, tostarp, piemēram, problēmas ir Latvijas kreditēšanas tirgū.

Viņš atzīmēja, ka Latvijā izsniegto kredītu apmērs pret iekšzemes kopproduktu ir viens no mazākajiem eirozonā, kā arī Latvijā ir vieni no dārgākajiem kredītiem eirozonā.

"Ja jautāsiet šodienas baņķieriem, viņi, visdrīzāk, teiks, ka ļoti gribētu, bet nav labas kreditēšanas iespējas un tā tālāk. Vismazāk, visdārgākie kredīti man tomēr pasaka tikai vienu - patiesībā ir kaut kādas problēmas ar konkurenci un nenotiek īsti aktīva cīņa par klientu Latvijas tirgū," sacīja Siksnis.

Viņš arī piebilda, lai Latvija eirozonā neizskatītos "kliba", būtu nepieciešams, lai kredītos būtu izsniegti vēl kādi 4-5 miljardi eiro. "Uzskatu, ka tas ir bijis arī zināms apgrūtinājums Latvijas ekonomiskajai izaugsmei. Tas nav vienīgais, bet ir viens no faktoriem, kāpēc, piemēram, Igaunijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju ir par kādiem 15-20% lielāks nekā Latvijā - tur ir labāk funkcionējošs banku sektors, nauda ekonomikā cirkulē labāk, kredīti ir pieejamāki un lētāki, turklāt tas attiecas gan uz uzņēmumiem, gan uz privātpersonām," teica "Indexo" valdes priekšsēdētājs.

Vienlaikus Siksnis atzīmēja, ka "Indexo" banka dažu gadu laikā šo četru miljardu eiro kredītu deficītu, protams, nenovērsīs, bet, lai atpelnītu investīcijas, pietiek pat ar ļoti nelielu daļu no tā. "Ja mēs piecu gadu laikā sasniegsim pusmiljarda eiro kreditēšanas apjomus, tā būs ļoti veiksmīga investīcija. Turklāt mēs varam dot vienu pozitīvu blakusefektu Latvijas ekonomikā, pamodinot konkurenci banku sektorā kopumā," viņš teica.

Tāpat Siksnis minēja, ka "Indexo" bankas ambīcijas ir piecu gadu laikā kļūt par Latvijas kapitāla banku, kas ir domāta Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem un sniedz visus viņiem nepieciešamos pakalpojumus.

"Mēs tam izmantotu arī divas mūsu būtiskākās priekšrocības. Pirmkārt, visi stratēģiskie lēmumi tiek pieņemti Latvijā, un bankas pakalpojumu izveide ir balstīta tieši Latvijas tirgus vajadzībās. Pretstatā lielām starptautiskām bankām, mums nav otrā vai trešā tirgus. Tas paredz fokusu uz vietējo situāciju un vietējo klientu vajadzībām, vietējās situācijas pārzināšanu. Otra svarīga priekšrocība ir tā, ka mēs sākam no baltas lapas. Mums nav nemodernu IT sistēmu, mums nav esošas klientu bāzes ar vēsturiskām problēmām. Savā pakalpojumu un produktu piedāvājumā mēs būtu vērsti uz to, kādai ir jābūt modernai bankai nevis šodien, bet jau rīt un parīt. Mums būs ļoti liels uzsvars uz digitālu klientu apkalpošanu, uz mobilajiem bankas pakalpojumiem," klāstīja Siksnis.

Viņš piebilda, ka arī klientu attālinātajā apkalpošanā var runāt par konkurences trūkumu banku sektorā.

"Ja pirms gadiem 10 vai 15 mēs varējām lepoties, ka Latvijā mums ir vienas no modernākajām internetbankām, Baltijas-Ziemeļvalstu reģions bija viens no attīstītākajiem šajā ziņā visā pasaulē, tad šobrīd diemžēl situācija ir radikāli mainījusies. Tagad svarīgākās ir mobilās lietotnes un tas, kas tiek piedāvāts Latvijas tirgū, piecu baļļu skalā labākajā gadījumā var saņemt trīs ar plusu. Pat nīstajai Krievijas "Sberbank" ir daudz labāka mobilā lietotne, un Eiropā ir ļoti daudzi labi piemēri. Mēs vienkārši esam pieraduši pie tā nepilnīgā produkta, kas tiek piedāvāts, un tāpēc pārāk nesūdzamies, bet ir iespējami ļoti būtiski uzlabojumi," sacīja Siksnis.

Tāpat viņš norādīja, ka "Indexo" sākotnēji plāno apkalpot privātpersonas. ""Indexo" šobrīd ir privātpersonas apkalpojoša organizācija, un tā uzreiz ir dabiska klientu bāze, pie kuras vērsties. Tādēļ pirmais solis būs tieši privātpersonu apkalpošana. Arī no naudas atmazgāšanas novēršanas un dažādu citu procedūru viedokļa daudz vienkāršāk ir sākt tieši ar privātpersonu apkalpošanu. Tas varētu būt pirmais darbības gads. Pēc tam tad mēs pakāpeniski uzsāktu apkalpot arī juridiskās personas," skaidroja Siksnis.

Viņš piebilda, ka banka piedāvās privātpersonām ikdienā nepieciešamos pakalpojumus, tostarp maksājumu karšu pakalpojumus, patēriņa kredītus, hipotekāro kreditēšanu, savukārt apmēram pēc gada kreditēšanu, ikdienas norēķinu pakalpojumus banka varētu sākt piedāvāt arī juridiskajām personām.

Vienlaikus, runājot par bankas potenciālo tirgus daļu, Siksnis norādīja, ka prognozēs "Indexo" ir piesardzīgi. "Mēs piecu gadu laikā gribētu sasniegt 400-500 miljonu eiro kreditēšanas apjomu. Ja pašlaik kreditēšanas apjoms ir 12 miljardi eiro, un cerams, ka piecu gadu laikā tas turpinās augt, tad tie ir tikai daži procenti no tirgus. Attiecībā uz klientiem esam izdarījuši pieņēmumu, ka piecu gadu laikā tie varētu būt 70 000-80 000 klientu. Tas nozīmē, ka, arī iekarojot tikai dažus procentus tirgus, jaunā banka būs rentabla. Protams, ka tas ir sākotnējais biznesa plāns un mēs noteikti tēmēsim uz lielākiem darbības apjomiem. Sākotnējās prognozes, ko mēs apspriežam ar regulatoru, ir diezgan piezemētas un pieticīgas, bet tas nenozīmē, ka mēs necentīsimies sasniegt vairāk," teica Siksnis.