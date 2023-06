Sliktākā scenārija gadījumā lielākās ASV bankas zaudētu 541 miljonu dolāru, šobrīd situācija stabila

Ja iestātos sliktākais scenārijs, lielākās ASV bankas zaudētu 541 miljardu dolāru, taču tām joprojām būtu vairāk nekā pietiekami daudz kapitāla, lai segtu zaudējumus, liecina Federālo rezervju sistēmas (FRS) ikgadējā stresa testa rezultāti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta ārvalstu mediji, atzīmes, ko FRS trešdien piešķīra bankām, tostarp "JPMorgan Chase" un "Goldman Sachs", apstiprina Volstrītas vadītāju un regulatoru apgalvojumus, ka sistēmiski nozīmīgas bankas var izturēt lielus zaudējumus.

Rezultāti arī palīdz noteikt, cik liels kapitāls bankām ir jāuzglabā nākamajos 12 mēnešos. Kamēr bankas atbilst vai pārsniedz prasības, tās ir brīvas no FRS ierobežojumiem attiecībā uz to, cik daudz kapitāla tās var ieguldīt akcionāru dividendēm un akciju atpirkšanai, raksta "Financial Times".

Rezultāti publicēti tikai dažus mēnešus pēc tam, kad trīs lielāko banku bankrots ASV vēsturē — "Silicon Valley Bank", "Signature Bank" un "First Republic" — izraisīja reģionālo banku krīzi. Stresa testos netika iekļautas mazākas bankas, kuras ir izjutušas investoru spiedienu pēc šo banku sabrukuma.

"Šodienas rezultāti apstiprina, ka banku sistēma joprojām ir spēcīga un noturīga," teikts FRS uzraudzības vietnieka Maikla Barra paziņojumā.

FRS stresa testi tiek veikti ik gadu un tie tika ieviesti pēc 2008. gada krīzes, lai novērtētu, vai banku zaudējumu segšanas kapitāla rādītāji ekonomiskās katastrofas gadījumā saglabāsies virs minimālajām prasībām.

Šogad bankām bija jāparāda, ka tās spēj izturēt bezdarba līmeņa pieaugumu līdz 10%, komerciālā nekustamā īpašuma cenu kritumu par 40%, mājokļu cenu kritumu par 38% un īstermiņa procentu likmju samazināšanos gandrīz līdz nullei.

No 23 pārbaudītajām bankām lielāko triecienu kapitāla var ciest "Deutsche Bank" ASV meitasuzņēmums, kam seko "UBS America".