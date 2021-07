Sociālās uzņēmējdarbības programmā atbalstīti 120 biznesa projekti par kopējo summu 7,6 miljoni eiro

Attīstības finanšu institūcijas "Altum" atbalsta programmā sociālajai uzņēmējdarbībai līdz šim atbalstīti 120 dažādi biznesa projekti par kopējo summu 7,6 miljoni eiro, informē "Altum".

Programmā kopumā iesniegti vairāk nekā 150 projektu pieteikumi par nepilniem 9 miljoniem eiro. Līdz ar to ir sasniegts programmai pieejamā finansējuma apjoms un jauni projektu pieteikumi no šā gada 8.jūlija netiek pieņemti.

Programmā turpinās līdz šim pieņemto projektu izvērtēšana un līgumu slēgšana.

"Ar līdz šim piešķirto programmas finansējumu esam atbalstījuši jau 120 uz sabiedrību vērstus sociālā biznesa projektus, kas atbalsta vai iesaista darba tirgū cilvēkus, kuri ir pakļauti atstumtības riskam, sakārto vidi vai sniedz citus sabiedriskā labuma mērķus. Turklāt pēc sociālā biznesa ideju ieviešanas dzīvē tas rada pozitīvu ietekmi arī uz Latvijas tautsaimniecību. Jau šobrīd katrs ceturtais jaunais uzņēmums Eiropas Savienībā ir ar sociālu novirzi, un pēc vietējo uzņēmumu aktivitātes redzam, ka nozarei ir liels attīstības potenciāls arī turpmāk," saka "Altum" Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītāja Kristīne Segliņa.

Pirmais sociālās uzņēmējdarbības projekts, kas saņēma "Altum" grantu, ir dizaina produktu izstrādes uzņēmums SIA "BlindArt", kas savā darbībā iesaista vājredzīgus un neredzīgus cilvēkus. Starp realizētajiem projektiem ir arī dzīvnieku patversme "Sociālais uzņēmums Ulubele" SIA, "Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"" nodibinājums, kas rīko kultūrizglītības nodarbības, "Vigobot" SIA, kas izstrādā individuāli pielāgojamu digitālās rehabilitācijas programmu cilvēkiem pēc insulta un daudzi citi.

Programmas ietvaros atbalstīti uzņēmumi un sociālā biznesa idejas no dažādām jomām, no tām visbiežāk dalībnieki darbojās izglītības (25%), ražošanas (9%), viesu izmitināšanas (8%), medicīnas un sociālās aprūpes centru pakalpojumu (8%) un citās. Katrs ceturtais atbalstītais sociālais uzņēmums darbojas darba integrācijas jomā, nodarbinot kādu no atstumtībai pakļautajām iedzīvotāju grupām, piemēram, personas ar fizisku vai garīgu invaliditāti, trūcīgas personas, ilgstoši bezdarbnieki, bijušie ieslodzītie. Vidējais granta apjoms vienam sociālajam uzņēmumam ir 65 tūkstoši eiro, vismazākais – seši tūkstoši eiro, bet lielākais – 199 tūkstoši eiro.

Sociālie uzņēmumi ir visā Latvijā. Rīgā un Pierīgā bāzējas 67 % uzņēmumu, Kurzemē atrodas 10 % – to vidū, piemēram, uzņēmums, kas ražo palīglīdzekļus bērniem ar kustību traucējumiem. Vidzemē atrodas 9 %, Zemgalē 8 %, bet Latgalē – 6 % no visiem grantu saņēmējiem, tai skaitā viesu nams, kas nodarbina ilgstošus bezdarbniekus.

""Altum" finansējums ir bijis ļoti nozīmīgs Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas procesā, lai nostiprinātu sociālo uzņēmumu sektoru un palielinātu tā nozīmi Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrībā. Labklājības ministrija šobrīd strādā pie jaunas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas, kuru plānots īstenot Eiropas Savienības jaunā plānošanas perioda ietvaros," saka Labklājības ministrijas ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vadītājs Juris Cebulis.