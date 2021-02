Strauji auguši sējumu un stādījumu apdrošināšanas apjomi

Lauksaimniecības sējumu un dzīvnieku apdrošināšana Latvijā pakāpeniski uzņem apgriezienus – 2020. gadā 824 lauksaimnieki apdrošinājuši savus sējumus un 2012 dzīvniekus, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) apkopotie dati.

Īpaši straujš intereses pieaugums bijis par sējumu apdrošināšanu – apdrošināto lauku saimnieku skaits un arī izmaksāto atlīdzību apmērs gada laikā pieaudzis gandrīz divas reizes.

Atlīdzībās pērn izmaksāti 13 miljoni eiro, no tiem 6,29 miljoni par sējumu un stādījumu apdrošināšanu un 6,7 miljoni – par dzīvnieku apdrošināšanu. Sējumu apdrošināšanā iemaksātās lauksaimnieku prēmijas pērn ir sasniegušas 8,64 miljonus eiro, dzīvnieku apdrošināšanā – 7,43 miljonus eiro, kopā 16 miljoni eiro.

"Valsts atbalsts apdrošināšanas polišu iegādei noteikti ir bijis labs stimuls tirgus pieaugumam, bet galvenais panākums ir zemnieku izpratnes palielināšanās par risku plānošanu un vadību," saka LAA prezidents Jānis Abāšins.

Pēdējo septiņu gadu laikā kopš 2014. gada ir notikušas būtiskas izmaiņas sējumu apdrošināšanas jomā – ja 2014.-2016. gadā savus sējumus un stādījumus apdrošināja tikai 40-66 lauksaimnieki, tad 2020. gadā šādu lauku saimnieku bija 824, un vienlaikus pieaug arī apdrošinātās platības.

Intereses pieaugumu ir veicinājis arī valsts atbalsts apdrošināšanas polišu iegādei, kas lauksaimniekiem ir pieejams kopš 2015. gada, skaidro Abāšins. Pēc Lauku atbalsta dienesta datiem, šajā laika periodā unikālo klientu skaits – kas vismaz reizi laika posmā no 2015. gada ir iesnieguši pieteikumu atbalsta saņemšanai – patlaban ir 3961. Zemkopības ministrija ir apliecinājusi, ka 2021. gadā saglabāsies iepriekšējais valsts atbalsta apmērs 10,5 miljoni eiro, kā arī nosacījumi – valsts zemniekiem kompensē līdz 70% no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro par vienu hektāru sezonā vai vienu liellopu vienību gadā.

2020. gadā palielinājās apdrošināšanas kompāniju skaits, kas piedāvā apdrošināt sējumus. Tādā veidā klientiem parādījušies jauni apdrošināšanas segumi, lauksaimniekiem ir vairāki varianti, no kā izvēlēties, un kopumā ir iespējams uzrunāt lielāku lauksaimnieku skaitu, informējot viņus par riska vadības nozīmi un pieejamo atbalstu. Iespējams, tas ir bijis viens no iemesliem, kādēļ pērn teju dubultojies arī sējumu un stādījumu apdrošināšanas līgumu skaits – no 465 līgumiem 2019. gadā uz 824 līgumiem 2020. gadā.

Nedaudz citāda, jau vairākus gadus diezgan stabila aina ir vērojama lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanā – jau kopš 2014. gada lauksaimnieku skaits, kas apdrošina savus dzīvniekus, svārstās ap diviem tūkstošiem. 2020. gadā dzīvnieki bija apdrošināti 2012 zemniekiem, atlīdzībās izmaksāti 6,7 miljoni eiro, kas ir par vienu miljonu eiro vairāk nekā 2019. gadā.