Strauji – par 40% – kāpušas apdrošināšanas atlīdzības

Apdrošināšanas nozare Latvijā 2022. gada pirmajā ceturksnī ir piedzīvojusi sen neredzētu izaugsmi – prēmijas pieaugušas par 15%, bet atlīdzības – pat par 40%, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) apkopotie dati.

Apdrošināšanas prēmijas gada pirmajos trīs mēnešos sasniegušas 170,8 miljonus eiro, atlīdzības – 121,6 miljonus eiro.

Divciparu prēmiju pieaugums bijis visos lielākajos apdrošināšanas veidos – dzīvības (par 21%), veselības (13%), KASKO (16%), OCTA (13%) un īpašuma apdrošināšanā (12%). Īpaši liels pieaugums bija vērojams dzīvības apdrošināšanā – par piekto daļu.

"Gada sākumā parasti tiek pārslēgta daļa dzīvības apdrošināšanas līgumu, taču pieaugums par piektdaļu liek domāt, ka kritiskie ģeopolitiskie un sabiedrības veselības notikumi likuši cilvēkiem daudz vairāk aizdomāties par savu nākotni un parūpēties par ģimeni un uzkrājumiem, iegādājoties dzīvības apdrošināšanu," komentē LAA prezidents Jānis Abāšins.

Arī atlīdzību izmaksu pieaugumā lielākā nozīme ir dzīvības apdrošināšanas atlīdzību izmaksu pieaugumam – tās pirmajos trīs mēnešos ir sasniegušas 42 miljonus eiro, kas ir par 94% vairāk nekā pērn šajā laikā.

"Tas ir unikāli straujš atlīdzību izmaksu pieaugums dzīvības apdrošināšanā, un to ir veicinājis vesels apstākļu kopums. Protams, tiek izmaksātas atlīdzības par apdrošināšanas gadījumiem – par cilvēku nāvi, slimībām un citiem negadījumiem. Tāpat, iespējams, daudziem līgumiem pienācis gala termiņš, kā arī cilvēki izņem uzkrājumus, lai tie būtu pieejami uzreiz, tā teikt, "uz rokas"," skaidro Abāšins.

Lielākais apdrošināšanas veids pēc prēmiju apjoma gada sākumā bijusi veselības apdrošināšana, kas pandēmijas laikā jau tradicionāli piedzīvo izaugsmi. Iemesls ir nepieciešamība nodrošināt privāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību laikā, kad valsts sniegto pakalpojumu saņemšana ir apgrūtināta.

Savukārt procentuāli straujākais prēmiju pieaugums – par 115% – bijis ceļojumu apdrošināšanā, kas skaidrojams ar ceļošanas atsākšanos pēc pandēmijas ierobežojumu mazināšanas. Vēl daudz straujāks pieaugums bijis ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību izmaksās – par 423%, un iemesls ir tas pats – pandēmijas ierobežojumi ir mazināti, ceļošana atsākusies, un lielākā daļa polišu sedz arī ar Covid-19 saistītas izmaksas, kas tomēr joprojām ir aktuālas ceļošanas laikā.

Atlīdzības pieaugušas gan veselības apdrošināšanā (+35%), gan KASKO (+27%) un OCTA (+9%) veidos. Kopumā tas apliecina sabiedrisko un ekonomisko aktivitāšu atsākšanos pēc Covid-19 laika ierobežojumu mazināšanas.

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc parakstīto prēmiju apmēra:

Veselības apdrošināšana – 48,2 miljoni eiro (28,2% no tirgus, +13,3%)

Dzīvības apdrošināšana – 36,6 miljoni eiro (21,4% no tirgus, +20,8%)

KASKO – 25,7 miljoni eiro (15,1% no tirgus, +15,5%)

Sauszemes transporta CTA – 21,7 miljoni eiro (12,7% no tirgus, +13,3%)

Īpašuma apdrošināšana – 20,9 miljoni eiro (12,2% no tirgus, +12,3%)



Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc izmaksāto atlīdzību apmēra:

Dzīvības apdrošināšana – 41,9 miljoni eiro (34,4% no tirgus, +94,2%)

Veselības apdrošināšana – 22,9 miljoni eiro (18,9% no tirgus, +35,2%)

KASKO – 19,9 miljoni eiro (16,4% no tirgus, +26,7%)

Sauszemes transporta CTA – 15,2 miljoni eiro (12,5% no tirgus, +9,4%)

Īpašuma apdrošināšana – 14,8 miljoni eiro (12,1% no tirgus, -1,9%)

Avots: sākotnējie, SKDS apkopotie dati par Latvijas Republikā darbojošos 3 riska apdrošinātāju (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams un BTA Baltic un 5 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, Gjensidige, If Apdrošināšana, Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (CBL Life un SEB Life and Pension Baltic SE) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life, Swedbank Life) darbības rezultātiem Latvijas teritorijā.