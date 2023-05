'Subsahāras līmenī'. Investīciju tirgos Latviju daudzkārtīgi apdzen ne tikai kaimiņi

Privātā kapitāla piesaiste akciju tirgos ir svarīga jebkuras tirgus ekonomikā balstītas valsts izaugsmei, taču, vērtējot pēc akciju tirgus kapitalizācijas pret IKP, Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā un būtiski atpaliek arī no kaimiņvalstīm. Vairāki eksperti jau iepriekš norādījuši, ka Latvijas akciju tirgus ir daudzkārt mazāks, nekā to paģērētu mūsu ekonomikas attīstības līmenis. Tagad par to trauksmes zvanus sācis skandēt arī finanšu ministrs.

Eksperti un nozarē “dzīvojošie” jau ilgstoši lēš, ka Latvijā ir būtiskas problēmas ar akciju tirgus attīstību. “Luminor” Finanšu tirgus klientu nodaļas vadītājs Baltijā Gints Belēvičs nesen intervijā "Delfi Bizness" sacīja, ka Latvijas akciju tirgus ir faktiski uzskatāms par mirušu, jo ir tikai daži sekmīgi, aktīvi tirgoti, augoši uzņēmumi, bet pār tirgu kopumā gulstas vēsturiska neuzticības ēna. Savukārt uzņēmējs Normunds Bergs raidījumā "Nākotnes kapitāls" minēja, ka visu bremzē pārliekā birokratizācija.

Lai gan Finanšu un kapitāla tirgus komisija (no šī gada Latvijas Bankas struktūrvienība) ir centusies aizvadītājos gados veicināt tirgus attīstību un pat izstrādājusi vērtspapīru smilškastes programmu, kas ļauj uzņēmumiem saņemt konsultācijas un saprast savas iespējas startēt publiskajos tirgos, vismaz pagaidām programma vēl nav nesusi augļus. Tāpat arī līdz šim nav realizējies aicinājums valsts kapitālsabiedrībām un pašvaldību uzņēmumiem sekot Igaunijas piemēram un kotēties biržā.

Turklāt, Latvijas akciju tirgus arvien vairāk atpaliek no citu valstu vērtspapīru tirgiem, otrdien varēja secināt pēc Finanšu ministrijas prezentācijas Ministru kabineta sēdē.

“Mēs esam Subsahāras ekonomiskajā līmenī,” runājot par kapitāla tirgu valstī, kolēģiem sacīja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), demonstrējot datus, kur Latvija atpaliek ne tikai no kaimiņvalstīm un Eiropas Savienības vidējā rādītāja, bet arī no citu kontinentu valstīm. Kā daļu no risinājuma ministrija piedāvā