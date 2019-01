'Swedbank' filiālēs palielināta klientu plūsma; cilvēki steidz mainīt kodu kartes

"Swedbank" filiālēs joprojām saglabājas palielināta klientu plūsma, ņemot vērā bankas sākto internetbankas kodu karšu funkcionalitātes ierobežošanu, atzina bankā.

"Joprojām klientu plūsma ir vairāk vai mazāk līdzīga," norādīja bankā, piebilstot, ka tostarp 10. janvārī stājās spēkā pirmais limita samazinājums internetbankā veiktajiem darījumiem, kas apstiprināti ar kodu karti, daļu klientu mudinot doties uz filiāli.

Tāpat bankā atzina, ka ir grūti prognozēt, vai tuvākajā laikā situācija ar pastiprinātu klientu plūsmu filiālēs mainīsies, jo aizvien vēl apmēram 350 000 "Swedbank" klientu ir kodu kartes. "Lai gan vairums izvēlēsies "Smart-ID", daļai būs jāatrod laiks, lai saņemtu kodu kalkulatoru," minēja bankā.

Vienlaikus "Swedbank" Klientu servisa pārvaldes vadītājs Vadims Frolovs norādīja, ka gadu mija vēsturiski ir aktīvākais laiks visās "Swedbank" filiālēs, jo klienti steidz nokārtot savas finanšu lietas, tostarp izņemt norēķinu karti, kas ir īpaši aktuāli studentiem, vai apmaksāt sakrājušos rēķinus, kas aktuāli vecākās paaudzes pārstāvjiem, kuri ar internetbanku ir uz jūs, bet šīs ierastās darbības šogad papildina arī Eiropas Savienības komisijas regulas ietekmē notiekošā kodu karšu migrācija –klienti dodas uz filiāli, lai saņemtu kodu kalkulatoru un atbildes uz jautājumiem par "Smart-ID".

"Tomēr jāuzsver, ka lielākajai daļai klientu kodu kartes dēļ uz filiāli nav jādodas – ja īpašumā ir viedtālrunis, "Smart-ID" var lejupielādēt katrs pats, kaut vai sēžot savā viesistabas dīvānā un nepieciešamības gadījumā izmantojot internetbankā pieejamās instrukcijas. Ja saviem spēkiem neizdodas, vispirms var palūgt padomu kādam tehnoloģiju pazinējam un tikai tad sazināties ar banku. Savukārt tiem, kuri ikdienā izmanto valsts izsniegto eID karti, ir iespēja to lietot arī darbībai internetbankā, kā arī ļoti ērti iegūt "Smart-ID", neatejot no sava datora. Ja gadījumā karšu lasītājs eID lietošanai vēl nav pieejams, to var izdarīt "Swedbank filiālēs", bibliotēkās un valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros," klāstīja Frolovs.

Viņš arī atzina – ja tomēr šie digitālie risinājumi nav pieejami, būs jādodas uz filiāli pēc kodu kalkulatora.

Frolovs informēja, lai ietaupītu laiku un izvairītos no rindām, "Swedbank" internetbankā ir ieviesta iespēja rezervēt konsultāciju klientam ērtākajā laikā. "Atliek pieteikties, saņemt apstiprinājumu un doties uz izvēlēto filiāli, kur klientu jau gaidīs konsultants," viņš sacīja.

Papildu tam rindu mazināšanai vairākās Rīgas tirdzniecības centru filiālēs banka palīdz klientiem arī kopējā lielveikala plūsmā, proti, ārpus filiāles telpām. Tāpat šogad filiālēs, kuras apmeklē salīdzinoši vairāk cilvēku, tiks pieņemti jauni darbinieki, kuri būs specializējušies tieši "Smart-ID" jautājumos – viņi palīdzēs efektīvāk virzīt klientu plūsmu, nodalot ar kodu kartēm saistītos jautājumus no citiem bankas pakalpojumiem," klāstīja Frolovs.

Vienlaikus viņš aicināja bankas klientus pāreju neatlikt uz pēdējo brīdi, jo līdz septembrim, kad kodu kartes vairs vispār nevarēs izmantot, tiks ieviesti vairāki ierobežojumi, piemēram, no 10. janvāra ar kodu karti var apstiprināt tikai tādus pārskaitījumus, kas nepārsniedz 100 eiro dienā, no 7. marta tie būs 50 eiro, bet no 6. jūnija – 20 eiro.

"Ja vien ir pieejams atbilstošs mobilais tālrunis, arī cilvēkus labākajos gados primāri aicinām apgūt "Smart-ID" lietošanu – vienu reizi izmēģinot, viss būs skaidrs. Šī lietotne teorētiski ir tā pati kodu karte, tikai digitālā formātā. "Podziņtelefonu" īpašniekiem gan, visdrīzāk, būs jāapgūst kodu kalkulatora lietošana, jo tajos "Smart-ID" lejupielādēt nevarēs," sacīja Frolovs.

Viņš arī piebilda, ka situācijā, ja pats seniors ar datoru un internetbanku ir pavisam uz jūs, pastāv iespēja ikdienas naudas lietu kārtošanu uzticēt, piemēram, kādam tuvam ģimenes loceklim, viņu pievienojot kā konta papildu lietotāju. Tas deleģētajai personai ļaus apmaksāt rēķinus un veikt pārskaitījumus. "Tomēr jāņem vērā, ka, izvēloties šādu pieeju, abiem klientiem vispirms būs kopā jādodas uz banku, lai oficiāli nokārtotu piekļuves tiesības. Pastāv iespēja uzrādīt arī notariāli apstiprinātu pilnvaru, kurā jābūt skaidri norādītam pilnvarojuma apjomam, ko pilnvarotajai personai ļauts darīt, kādā apjomā utt.," minēja Frolovs.

Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.