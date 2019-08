'Swedbank' internetbankā varēs pārvaldīt arī 'SEB bankas' kontus

No ceturtdienas, 29. augusta, "Swedbank" internetbankā klientiem iespējams pievienot "SEB bankas" kontus, iegūstot aktuālo informāciju par kontu stāvokli abās bankās. Tādējādi Latvijas iedzīvotāji ir vieni no pirmajiem Eiropā, kuri var sākt izbaudīt jaunās iespējas, ko sniedz Eiropas vienotais regulējums, informē "Swedbank".

Šis pakalpojums kļūst iespējams līdz ar Eiropas Savienības otrās Maksājumu pakalpojumu direktīvas (PSD2) ieviešanu, kas paredz finanšu iestādēm drošā veidā "atvērt" savus pakalpojumus arī citiem atbilstoši sertificētiem spēlētājiem. Šīs pārmaiņas saasinās konkurenci par ērtāko risinājumu klientiem, vienlaikus nodrošinot augstu drošības līmeni, jo likumdošana paredz, ka pakalpojumus varēs nodrošināt tikai pēc patērētāja saņemtas piekrišanas, turklāt dotā piekrišana būs jāatjauno ik pēc 90 dienām.

Jau pārskatāmā nākotnē banku klienti varēs pievienot jebkurā citā Eiropas bankā atvērtu kontu, aplūkot tā atlikumu un darījumu vēsturi, kā arī veikt maksājumus, nepametot bankas mobilo lietotni vai internetbanku.

Kopš jūlija "Swedbank" klienti testa režīmā ir veiksmīgi pievienojuši "SEB bankā" atvērtos privātpersonu kontus, bet šobrīd ir iespēja nodrošināt kontu pievienošanu ne tikai privātpersonām, bet arī uzņēmumu kontu turētājiem. Tiklīdz citas bankas publiskos ar likumu standartizētās saskarnes (Application Programming Interface jeb API), "Swedbank" klienti iegūs iespēju vienkopus apskatīt arī šajās bankās atvērtos kontus. Tuvākajā nākotnē iespēju loks vēl paplašināsies un bankas klienti varēs ne tikai apskatīt, bet arī ierosināt maksājumus no sev jebkurā bankā piederoša konta, paliekot bankas internetbankā vai mobilajā lietotnē.

"Šodien mēs piedzīvojam jaunas ēras sākumu visā banku nozarē. Iespēja vienuviet apskatīt un pārvaldīt vairāku banku kontus, ir revolūcija, kas vēl pirms pāris gadiem šķita neiespējama. Šī iespēja, kuras pamatā ir Eiropas Savienības virzītā likumdošana un banku spēja ātri tai pielāgoties, nesīs jaunas ērtības klientiem, kā arī nozīmīgi saasinās konkurenci finanšu nozarē. Šodienas notikums vēl ir salīdzinoši neliels solis bankai, tomēr milzīgs lēciens visai nozarei, tāpēc esam gandarīti, ka tieši Latvijas iedzīvotāji ir starp pirmajiem Eiropā un pasaulē, kuri sāks izmantot šo inovāciju," tā jaunumus raksturo "Swedbank" vadītājs Latvijā Reinis Rubenis.

"Swedbank" šobrīd ir kļuvusi par vienīgo banku Latvijā, kas priekšlaikus ieviesusi Eiropas Savienības direktīvu un jau atvērusi savus pakalpojumus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Šobrīd jebkuram ir iespēja lietot "Swedbank" izstrādātās saskarnes (API), ja vien pakalpojuma sniedzējs atbilst nepieciešamajām drošības prasībām. Obligāta prasība atvērt banku saskarnes būs spēkā no šī gada 14. septembra, līdz ar to paredzams, ka, sākot no 14. septembra, arī citas bankas sekos šim piemēram un atvērs savus pakalpojumus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem.

