'Swedbank' klienti pirkumus internetā varēs apstiprināt ar pirksta nospiedumu vai sejas attēlu

"Swedbank" klienti, iepērkoties internetā, savu pirkumu apstiprināšanai turpmāk var izmantot arī biometriju - pirksta nospiedumu vai sejas attēlu viedierīcē, informēja banka. Papildu autentifikācijas veids ir arī drošības instruments digitālajā vidē, lai pirkumu ar karti varētu apstiprināt tikai tās likumīgais lietotājs.

Patlaban Latvijā biometriju izmanto jau vairāk nekā 220 tūkstoši "Swedbank" klientu. Šī pēc aktīvu apmēra ir Lielākā komercbanka Latvijā.

"Iepērkoties ar karti internetā, papildu drošībai klienti tiek novirzīti uz internetbanku, kur nepieciešams apstiprināt pirkumu ar izvēlētajiem autentifikācijas līdzekļiem. Tagad starp šiem līdzekļiem ir arī biometrija jeb viedierīcē izmantojamais pirksta nospiedums vai sejas attēls. Ar pirkuma papildu apstiprināšanu tiek nodrošināta divkāršā verifikācija un novērsta kartes datu neatļauta izmantošana," norāda Liene Gasiņa, "Swedbank" Karšu atbalsta daļas vadītāja.

Lai izmantotu "Swedbank" karti pirkumiem internetā, klientam vispirms internetbankā vai mobilajā lietotnē ir jāaktivizē iespēja veikt pirkumus internetā ar šo karti. Pēc tam, veicot pirkumu internetā, maksājuma apstiprināšanai klientam tiek piedāvāts tāds apstiprināšanas veids, kas ir izmantots kā pēdējais: Smart-ID vai jaunā iespēja — biometrija. Piemēram, ja klients, pēdējo reizi autorizējoties "Swedbank" lietotnē, izmantoja biometriju, tā tiks automātiski piedāvāta kā tiešsaistes pirkuma apstiprināšanas metode. Tādējādi sistēma seko līdzi tam, kurai metodei klients dod priekšroku. Taču klients var izvēlēties arī otru metodi, ja attiecīgajā brīdī nevēlas vai nevar izmantot iepriekš lietoto.

Neraugoties uz šīs jaunās un ērtās iespējas ieviešanu, "Swedbank" visiem iesaka pirms pirkuma vienmēr pārliecināties par izvēlētā interneta veikala uzticamību un sargāt savus kartes datus drošībā. "Atgādinām arī — ja klients tiek lūgts darījumu apstiprināt ar Smart-ID kodiem, to ievadīšanas vienmēr pārliecinieties par darījuma pareizību. Nekad neapstipriniet ar Smart-ID/biometriju nekādu darbību, ko neesat paši iniciējuši. Ja ir radušās aizdomas, ka jūsu kartes dati varētu būt kļuvuši zināmi trešajām personām, visdrošākais risinājums ir bloķēt karti un pieteikt kartes aizstāšanu. Ja karti pirkumiem internetā izmantojat reti, varat iespēju maksāt ar to par pirkumiem internetā aktivizēt tikai uz laiku, lai veiktu konkrēto pirkumu," uzsver bankā. Jau ziņots, ka pēdējā laikā aktivizējušies dažāda veida kiberkrāpnieki, kas arī no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpuši lielas naudas summas.