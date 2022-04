'Swedbank' pārtrauks maksājumus ar Krieviju un Baltkrieviju

"Swedbank Grupa" ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt visus finanšu darījumus, kur maksājumi tiek veikti uz vai saņemti no Krievijas un Baltkrievijas, liecina bankas paziņojums.

"Swedbank" skaidro, ka ir tiesīga noteikt savai riska politikai atbilstošus pasākumus finanšu sankciju riska pārvaldīšanai, un minēto pakalpojumu pārtraukšana ir saskaņā ar Vispārējiem darījuma noteikumiem un savstarpēji noslēgtajiem līgumiem. Pakalpojumu pārtraukšanai var tikt piemēroti atsevišķi izņēmumi, piemēram, "Swedbank" turpinās apkalpot maksājumus, kas vērsti uz atsevišķām sociālām sabiedrības grupām - klientiem, kuri no šīm valstīm saņem pensiju vai pabalstu maksājumus. Piemēram, ja banka, no kuras tiek skaitīta nauda, neatrodas sankciju sarakstā un nav atslēgta no SWIFT sistēmas, pensijas/pabalsta saņemšanai vajadzētu notikt. Ja maksājumu ķēdē iesaistītas vairākas bankas Krievijā/Baltkrievijā, šāds maksājums var neizdoties plašo sankciju dēļ. Sankciju sarakstu var pārbaudīt FKTK, atgādina "Swedbank".

Izejošie maksājumi uz Krieviju vai Baltkrieviju būs iespējami līdz 2022. gada 20. aprīlim (ieskaitot). Automātiski tiks pārtraukti arī iepriekš noslēgtie regulāro maksājumu rīkojumi.

Ienākošie maksājumi no Krievijas vai Baltkrievijas būs iespējami līdz 2022. gada 6. maijam (ieskaitot).