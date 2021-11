'Swedbank' slēgs filiāles Siguldā, Talsos, Ogrē un Rīgā, Purvciemā

No nākamā gada 14.janvāra nolemts slēgt "Swedbank" filiāles Siguldā, Talsos, Ogrē un Rīgā, Purvciemā, kas ļaus novirzīt resursus klientu atbalstam aktīvāk izmantotajos kanālos, pavēstīja bankas pārstāvji.

Iemesls šo filiāļu slēgšanai ir saistīts ar nelielo klientu pieprasījumu, informē "Swedbank" pārstāvji. Filiāļu darbinieku zināšanas un arī resurss tiek pārvirzīts uz bankas konsultāciju centra stiprināšanu, veidojot jaunus reģionālos konsultāciju centrus.

Viņi norāda, ka "Swedbank" klienti visā Latvijā arvien vairāk izvēlas savu finanšu kārtošanai digitālos kanālus, kas pieejami jebkurā klientam ērtā vietā un laikā. Lai stiprinātu gan klātbūtni reģionos, gan sniegtu atbalstu attālināto kanālu darbībai, kur novērojams arī straujāks klientu pieplūdums, tiks veidoti jauni reģionālie konsultāciju centri – 2022.gadā plānots atvērt centru Daugavpilī, pēc tam plānojot attīstīties arī Liepājā.

Bankas pārstāvji skaidro, ka patlaban jau 90% no visiem "Swedbank" pakalpojumiem pieejami digitāli – internetbankā, mobilajā lietotnē vai pa telefonu. Līdz ar to arvien vairāk cilvēku saziņai ar banku sarežģītāku finanšu jautājumu kārtošanai (par investīcijām, apdrošināšanu, finansēšanas jautājumiem) izvēlas video konsultācijas ar bankas ekspertu, savukārt vienkāršākus jautājumus risina, izmantojot čatu internetbankā vai mobilajā lietotnē, vai arī saņemot telefonkonsultācijas.

Ikdienas pakalpojumus – tādus kā naudas pārskaitījumi, konta atlikuma pārskatīšanu, dažādus maksājumus, rēķinu apmaksu – iedzīvotāji jau tagad lielākoties veic mobilajā lietotnē vai internetbankā, pauž bankas pārstāvji.

"Swedbank" klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Vadims Frolovs skaidro, ka "Swedbank" mērķis ir nodrošināt pēc iespējas spēcīgāku un klientam tuvāku pieejamību vēl ātrākai finanšu jautājumu risināšanai. Lielākā daļa bankas klientu jau tagad izmanto iespēju vismaz deviņus no desmit ikdienas finanšu jautājumiem sakārtot ar mobilās lietotnes vai internetbankas palīdzību. Tikai 1% gadījumu ir nepieciešama konsultanta palīdzība un no šī 1% klātienes konsultāciju saņemt vēlas tikai katrs trešais klients.

"Ja ir nepieciešams atbalsts no bankas darbinieka, klienti to izvēlas saņemt, izmantojot čatu, video vai zvanu konsultācijas. Ņemot vērā sabiedrības digitalizācijas un finanšu pratības līmeni, jautājumu sarežģītību un klientu esamību digitālajos kanālos, esam pieņēmuši lēmumu stiprināt mūsu spējas palīdzēt klientiem risināt finanšu jautājumus digitālajos saskarsmes punktos ar attālinātu konsultāciju. Līdz ar to, piemēram, nākamajā gadā plānojam paplašināt klientu servisa funkcijas Daugavpilī, kur darbinieku pamatuzdevums būs apkalpot ienākošos klientu zvanus un saraksti. Līdzīgi plāni ir arī attiecībā uz citiem reģioniem," pauž Frolovs.

Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.