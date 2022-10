'Swedbank' vadītājs: neskatoties uz ekonomikas šokiem, Latvijas uzņēmēji izmanto iespējas

Ekonomikā kopš pandēmijas un kara sākuma nākuši klāt jauni šoki – gan enerģijas cenas, gan inflācijas kāpums, kas izrādījies noturīgāks, nekā sākumā tika prognozēts, taču, neskatoties uz pastāvošajiem riskiem, Latvijas uzņēmēji māk izmantot tās iespējas, ko pašreizējā situācija tiem sniedz, intervijā ar saviem novērojumiem dalās AS "Swedbank" vadītājs Lauris Mencis, kurš uzsver, ka šajā krīzē paralēļu ar finanšu krīzi gandrīz nekādu nav – gan aizņēmumu pusē nav pārmērīgas aizņemšanās, gan nav nekādu nekustamā īpašuma tirgus burbuļu, gan banku bilances ir ļoti spēcīgas, līdz ar to izejai no šīs krīzes jāmeklē jauni risinājumi.

Intervijā viņš stāsta: