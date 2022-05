Pandēmijas laikā, kā raidījumā “Nākotnes kapitāls” ir skaidrojuši vairāki investīciju tirgus eksperti, tehnoloģiju uzņēmumu akcijas pieredzēja strauju vērtības pieaugumu. To veicināja dažādi ar pandēmiju tieši un netieši saistīti faktori, piemēram, daudzi turīgākie Rietumu cilvēki, strādājot no mājām, sāka investēt akcijās un kriptovalūtās, “lai izklaidētos”. Savukārt video straumēšanas servisi “Netflix”, “Disney Plus” u. c. pieredzēja strauju abonentu skaita kāpumu, jo karantīnā ieslodzītie meklēja izklaides iespējas. Reklāmu tirgotājiem, tostarp “Facebook” un “Google”, palīdzēja tas, ka teju visa komercija pārcēlās uz digitālo telpu. Tāpat arī uzņēmumiem palīdzēja dažādi finansiālie atbalsti, ko valstu valdības piešķīra. Šie un vēl citi faktori radīja tādu kā burbuli, kas pacēla tehnoloģiju uzņēmumu akcijas nepelnītos augstumos, tām topot pārvērtētām. Nu burbulis šķietami ir plīsis. “Yahoo Finance” ziņo, ka tehnoloģiju nozare kopumā aprīlī zaudēja 18 triljardus.

Slikts pavasaris

“Apple” 2022. gadu sāka kā pirmā kompānija, kuras vērtība pārsniedza trīs triljardus ASV dolāru, bet jau pāris mēnešu laikā, neskatoties uz rekordlielu peļņu, zaudēja 16% no akciju vērtības. Miljardiera Džefa Bezosa uzņēmums “Amazon” pēdējā mēneša laikā ir zaudējis 28,01% no savas akciju vērtības. Interneta meklētāja “Google” mātessabiedrības (“Alphabet Inc.”) akcijas zaudējušas vairāk nekā 12%, grafisko karšu ražotājs “NVidia” zaudēja 22%, bet videospēļu izstrādātājs “Electronic Arts Inc.” – 8%.

Pandēmijas laikā daži interneta giganti un tehnoloģiju ražotāji, kuru produkti bija izcili piemēroti garlaicības māktajiem, mājās sēdošajiem, turīgajiem rietumniekiem, spēja gūt neticamu peļņu. Daži uzņēmumi šo divu gadu laikā spēja izpildīt savus piecgades izaugsmes plānus.