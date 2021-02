Tiek pārdots ekskluzīvs 'PNB Bankas' dzīvoklis klusajā centrā un citi nekustamie īpašumi

Maksātnespējīgās AS "PNB Banka" maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš, SIA "MADORA" un SIA "Magnum Estate" sadarbībā ar SIA "Latio" informē, ka labprātīgi cenu aptaujas veidā tiek pārdoti "PNB Bankai" un tās grupas uzņēmumiem piederošie nekustamie īpašumi.

Tiek pārdots "PNB Bankai" piederošais nekustamais īpašums Elizabetes ielā 17 - 8, Rīgā ar kadastra nr. 01009013988. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 313,5 m2 platībā, 31799/277439 kopīpašuma domājamajām daļām no būves (ar kadastra apzīmējumu 01000110109001) un 31799/277439 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (ar kadastra apzīmējumu 01000110109). Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 1 100 000 eiro. Cenu aptaujas cena netiek aplikta ar PVN. Drošības nauda ir 110 000 eiro. Pieteikšanās cenu aptaujai noteikta līdz 15.03.2021. plkst. 17:00.





Tiek pārdots arī SIA "MADORA" piederošais nekustamais īpašums Stiebri, Nīcas pagastā, Nīcas novadā ar kadastra nr. 64780030006. Nekustamais īpašums ir zemes gabals 3,06 ha platībā. Nekustamā īpašuma hipotekārie kreditori ir "PNB Banka" un IPAS "PNB Asset Management". Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 38 600 eiro. Cenu aptaujas cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 3 860 eiro. Pieteikšanās cenu aptaujai noteikta līdz 15.03.2021. plkst. 17:00.

Tirgotas tiek arī SIA "Magnum Estate" piederošās 1222/10000 domājamās daļas no zemes un 1/2 domājamā daļa no ēkām Zemgales ielā 26, Jūrmalā ar kadastra nr. 13000163809. Viss nekustamais īpašums Zemgales ielā 26, Jūrmalā sastāv no zemes gabala 2453 m2 platībā un uz tā esošā namīpašuma: dzīvojamās ēkas un trīs palīgceltnēm. Nekustamajam īpašumam ir noteikta lietošanas kārtība. Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 63 750 eiro. Cenu aptaujas cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 6 375 eiro. Pieteikšanās cenu aptaujai noteikta līdz 15.03.2021. plkst. 17:00.

Informācija par pieteikšanos cenu aptaujai, cenu aptaujas kārtība, darījumu noslēgšanas noteikumi un citi jautājumi ir noteikti cenu aptaujas noteikumos, ar kuriem var iepazīties "PNB Bankas" interneta vietnē vai "Latio" interneta vietnē.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamo īpašumu cenu aptaujās, jāveic šādas darbības: līdz 2021.gada 15.marta plkst. 17:00 jāpiedalās klātienes identifikācijā "PNB Bankas" birojā, jāiesniedz "PNB Bankā" saskaņā ar Cenu aptaujas noteikumiem aizpildīts pieteikums un visi citi Cenu aptaujas noteikumos norādītie dokumenti; līdz 2021.gada 15.marta plkst. 23:59 jāiemaksā "PNB Bankas" kontā dalības maksa 121 eiro, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21 EUR, kā arī līdz 2021.gada 15.marta plkst. 23:59 jāiemaksā attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka kontā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas.