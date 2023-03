Tiesā iesniegts 'Baltic International Bank' likvidācijas pieteikums, kā likvidators izvirzīts Olavs Cers

Latvijas Banka, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmumu anulēt "Baltic International Bank" SE licenci, ir sagatavojusi pieteikumu tiesai par "Baltic International Bank" SE likvidācijas procesa uzsākšanu, informē LB.

Pieteikums trešdien, 15. martā, tika iesniegts Ekonomisko lietu tiesā, vienlaikus lūdzot tiesu lemt par bankas likvidatora, zvērināta advokāta Olava Cera, iecelšanu. Lēmumu par likvidācijas pieteikuma iesniegšanu un likvidatora amata kandidāta apstiprināšanu ieteikšanai tiesai pieņem Latvijas Bankas uzraudzības komiteja.

Iepriekš vēstīts, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2022. gada 12. decembrī atzina "Baltic International Bank" SE par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās (angļu valodā – failing or likely to fail), un lēma neveikt "Baltic International Bank" SE noregulējumu, proti, neīstenot pasākumus bankas darbības stabilizēšanai.

Rūpējoties par Latvijas finanšu sektora stabilitāti un bankas klientu interešu aizsardzību, FKTK padome 2022. gada 12. decembrī ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "Baltic International Bank" SE, savukārt ECB 2023. gada 10. martā pieņēma lēmumu anulēt "Baltic International Bank" SE licenci. Lēmums stājās spēkā 11. martā. Savukārt šādā situācijā atbilstoši Kredītiestāžu likuma 129. panta pirmajai daļai Latvijas Bankai ir pamats vērsties tiesā ar bankas likvidācijas pieteikumu un likvidatora iecelšanu.

Atbilstoši Kredītiestāžu likumam par kredītiestādes likvidatoru, atzīstot kredītiestādi par likvidējamu ar tiesas nolēmumu, var būt zvērināti advokāti, zvērināti revidenti vai komercsabiedrības, kuru pamatnodarbošanās veids ir audita pakalpojumi.

Likvidatora amata kandidātu atlasē Latvijas Banka sadarbojas ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju, kas Latvijas Bankai iesniedz kandidātu sarakstus, balstoties uz profesionālās atbilstības kritērijiem. Latvijas Bankas uzraudzības komiteja vērtē kandidātu piedāvāto redzējumu bankas likvidācijas procesa vadīšanai, līdzšinējo pieredzi un pieejamos resursus, papildus vērtējot izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī no tiesībaizsardzības iestādēm saņemto informāciju.

Olavs Cers kļūs par "Baltic International Bank" SE likvidatoru, ja viņu amatā apstiprinās tiesa.