Tikai 7% iedzīvotāju uzskata, ka pensija būs pietiekama, lai aizvadītu finansiāli stabilas vecumdienas

Lai vecumdienas būtu finansiāli nodrošinātas, Latvijas iedzīvotāji kā būtisku uzskata iespējami ilgu darba gaitu saglabāšanu, laikus veiktus uzkrājumus un ieguldījumus nekustamajā īpašumā, liecina "Luminor" bankas veiktā aptauja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lielākā daļa aptaujāto jeb 41% uzskata, ka finansiālai stabilitātei pensijas gados jāturpina strādāt iespējami ilgi, lai saņemtu gan darba algu, gan pensiju. Nedaudz mazāk nekā trešdaļai Latvijas iedzīvotāju (29%) svarīga šķiet uzkrājumu veidošana iespējami agrākā vecumā, bet aptuveni katram ceturtajam (27%) - investīcijas nekustamajā īpašumā, iegādājoties zemi vai mājokli.

"Aptauja parāda būtisku uzskatu atšķirību dažādās vecuma grupās. Kamēr iedzīvotāji virs 40 gadiem par svarīgāko uzskata darba gaitu saglabāšanu, gados jaunākie aptaujas dalībnieki - uzkrājumu veidošanu un ieguldījumus vērtspapīros. Turklāt jauni cilvēki daudz vairāk ir gatavi strādāt arī vairākos darbos, lai papildinātu pensiju uzkrājumu. Aptauja parāda pozitīvu tendenci - jaunieši, iespējams, daudz labāk nekā viņu vecāki ir sapratuši uzkrājumu veidošanas nozīmi finansiālai stabilitātei vecumdienās. Ņemot vērā straujo sabiedrības novecošanos, arī ilgu darba gaitu saglabāšana diemžēl ne vienmēr garantēs pietiekami augstu pensiju, tādēļ uzkrājumu veidošana 3.pensiju līmenī, uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā vai, iegādājoties vērtspapīrus, kļūst arvien svarīgāka," skaidro Atis Krūmiņš, "Luminor" Aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs Baltijā.

Uzkrājumu veidošanas nozīmi biežāk norādījuši Rīgas iedzīvotāji nekā reģionos dzīvojošie, savukārt Pierīgā dzīvojošie biežāk minējuši investīcijas nekustamajā īpašumā.

Vidēji tikai 7% aptaujāto uzskata, ka viņu pensija būs pietiekama, lai aizvadītu finansiāli stabilas vecumdienas, taču vispārliecinātākie par to (16%) ir jau pensijas vecumu sasniegušie no 60-74 gadu vecumam. Savukārt aptuveni katrs piektais Latvijas iedzīvotājs nav domājis, kā nodrošināt labklājību vecumdienās.

"Diemžēl cilvēku skaits, kuri nedomā par finansiālo nodrošinājumu vecumdienās, joprojām saglabājas augsts. Tas liecina, ka liela daļa joprojām paļaujas uz valsts garantēto pensiju, kura šobrīd nodrošina tikai nedaudz vairāk nekā pusi no darbā saņemtā vidējā atalgojuma. Ja pensijas vecumā vēlas saglabāt līdzvērtīgu dzīves līmeni kā pirmspensijas vecumā, ienākumiem būtu jāveido vismaz 70-80 % no pirmspensijas ienākumiem, līdz ar to bez uzkrājumu veidošanas vai investīcijām nekustamajā īpašumā vai vērtspapīros, tas praktiski nav sasniedzams," stāsta Krūmiņš.

"Luminor" bankas aptauja veikta 2022. gada aprīlī sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvia", aptaujājot 1008 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.