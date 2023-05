Top 20 lielākie nodokļu maksātāji Kurzemē

No 9,86 miljardiem eiro, kurus 2022. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši Latvijas uzņēmumi, 4,47% veido Kurzemē reģistrēto uzņēmumu nodokļu iemaksas, liecina "Lursoft" pētījuma dati.

"Lursoft" pēta, kuri no Kurzemē reģistrētajiem uzņēmumiem aizvadītajā gadā bijuši lielākie nodokļu maksātāji, kā arī aplūko, kuras nozares pērn nodrošinājušas lielāko nodokļu pienesumu.

Salīdzinot ar 2021. gadu, kad Kurzemē reģistrētie uzņēmumi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētajos nodokļos samaksāja 400,49 miljonus eiro, pērn to apjoms audzis par 10,12%, savukārt pret 2020. gadu pieaugums veido pat 20,49%. Lursoft izpētījis, ka nodarbināto skaits Kurzemē reģistrētajos uzņēmumos pērn, salīdzinot ar 2021. gadu, piedzīvojis vien minimālas izmaiņas (2021. gadā – 67,32 tūkst. darbinieku, 2022. gadā – 67,61 tūkst. darbinieku), kamēr samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms pret 2021. gadu audzis par 13,81%, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa – par 16,15%. Jānorāda, ka 2022. gadā Kurzemes uzņēmumi iedzīvotāju ienākuma nodoklī samaksājuši 133,97 milj. EUR, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās – 270,33 milj. EUR.

Apkopojot datus par Kurzemē reģistrētajiem nodokļu maksātājiem, redzams, ka vislielākais skaits uzņēmumu reģistrēts dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecības sektorā. Balstoties uz VID publiskotajiem datiem, pagājušajā gadā Kurzemē reģistrēti 575 šīs nozares uzņēmumi. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecības nozarē strādājošie Kurzemes uzņēmumi 2022. gadā nodokļos samaksājuši 25,84 milj. EUR, kas to pēc kopējā nodokļu iemaksu apjoma visu nozaru vidū ierindo 3. vietā. Salīdzinot ar gadu iepriekš, nozares veikto nodokļu iemaksu apjoms audzis par 6,52%.

Lielākais nodokļu maksātājs Kurzemē starp dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniekiem ir Liepājas uzņēmums AS "UPB". Lursoft apkopotā informācija atklāj, ka pagājušajā gadā AS "UPB" samaksāto nodokļu apjoms ir samazinājies. Ja 2021. gadā būvkompānija VID administrētajos nodokļos samaksāja 10,44 milj. EUR, tad pagājušajā gadā – 8,51 milj. EUR. Sarucis arī uzņēmuma veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms. Jāpiebilst, ka AS "UPB" darbinieku skaits 2022. gadā bijis par 14,33% mazāks nekā gadu iepriekš, liecina VID publiski pieejamā informācija.

No visām Kurzemes pašvaldībām vislielākos nodokļus valsts kopbudžetā 2022. gadā samaksājuši Liepājā (151,76 milj. EUR), Ventspilī (85,73 milj. EUR) un Tukuma novadā (58,20 milj. EUR) reģistrētie uzņēmumi

Neskatoties uz to, ka kopējais uzņēmumu skaits ir mazāks nekā dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecībā, lielākās nodokļu iemaksas valsts kopbudžetā Kurzemē nodrošinājuši uzņēmumi, kuru pamatdarbība saistīta ar mazumtirdzniecību nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus un tabaku. Lursoft pētījuma dati rāda, ka 237 šajā nozarē reģistrētie uzņēmumi pagājušajā gadā VID administrētajos nodokļos samaksājuši 29,20 milj. EUR. Kurzemē reģistrētie šīs nozares uzņēmumi ar darba vietām 2022. gadā nodrošinājuši 3306 darbiniekus. Apkopotie dati atklāj, ka Kurzemē reģistrētie pārtikas preču mazumtirdzniecības uzņēmumi 2022. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši par 11,84% vairāk nekā gadu iepriekš. Neskatoties uz to, ka darbinieku skaits nozarē gada laikā sarucis par teju 4%, par 18,45% audzis nozares samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, savukārt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms palielinājies par 10,06%.

Lielākais nodokļu maksātājs starp visiem Kurzemē reģistrētajiem pārtikas mazumtirgotājiem, ir Ventspils uzņēmums AS "DIĀNA", kas pēc samaksāto nodokļu kopējā apjoma Kurzemē pērn ierindojies 2. vietā. Salīdzinot ar 2021. gadu, kad mazumtirgotājs valsts kopbudžetā nodokļos samaksāja 8,34 milj. EUR, pērn tirgotāja nodokļu iemaksu apjoms pieaudzis par 17,78%, sasniedzot jau 9,83 milj. EUR. No tiem 2,48 milj. EUR veidoja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 1,1 milj. EUR – iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Lursoft izziņā esošā informācija rāda, ka pagājušajā gadā AS "DIĀNA" bija darba devējs 647 darbiniekiem. Uzņēmumam šobrīd ir reģistrētas 42 aktīvas struktūrvienības.

Lielākais nodokļu maksātājs Kurzemē 2022. gadā bijusi SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", kas nodokļu maksājumos valsts kasi papildinājusi par 11,76 milj. EUR. Slimnīcā, kas pērn bija darba devējs 1064 darbiniekiem, vidējās iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas uz vienu strādājošo 2022. gadā sasniedza 3,44 tūkst. EUR, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 6,45 tūkst. EUR. Jānorāda, ka visas valstī esošās slimnīcas kopumā VID administrētajos nodokļos pagājušajā gadā samaksājušas 292,99 milj. EUR, kas ir par 10,17% vairāk nekā gadu iepriekš. Tikmēr SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" gadījumā nodokļu iemaksu pieaugums attiecīgajā periodā bijis 6,64%.

Jānorāda, ka starp TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem Kurzemē ierindojas ne tikai SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", bet arī Ventspilī esošā SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca". Lursoft apkopotie dati rāda, ka slimnīcas nodokļu iemaksu apjoms pagājušajā gadā audzis līdz 8,4 milj. EUR, no tiem 5 milj. EUR veidoja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 2,82 milj. EUR – iedzīvotāju ienākuma nodoklis. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" iesniegtajā gada pārskatā par 2022. gadu redzams, ka pērn slimnīcas apgrozījums saglabājies iepriekšējā gada līmenī, tai apgrozot 25,43 milj. EUR, vienlaikus slimnīcas peļņa pēc nodokļu nomaksas samazinājusies no 1,34 milj. EUR aizpērn līdz 0,16 milj. EUR pagājušajā gadā.

Analizējot datus par vidējām iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām uz vienu darbinieku, ne SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", ne arī SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" neatrodas saraksta augšgalā.

Saraksta galvgalī atrodas dažādi uzņēmumi, kuros pērn nodarbināts neliels strādājošo skaits (lielākoties 1 darbinieks), kas pārsvarā strādā nekustamā īpašuma jomā vai arī ir holdingkompānijas. Tikmēr no uzņēmumiem ar vairāk nekā 3 darbiniekiem lielākās iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas uz vienu strādājošo Kurzemē pagājušajā gadā bijušas Kristam Perlancikam un Ivo Smilgainim piederošajā mežizstrādes uzņēmumā SIA "TELLUSS". Jānorāda, ka mežizstrādes nozare pagājušajā gadā Kurzemē bijusi 10. lielākais nodokļu maksātājs.

Uzņēmumā pērn bija nodarbināti 30 darbinieki, un tas iedzīvotāju ienākuma nodoklī samaksāja 636,69 tūkst. EUR, kas veido vidēji 21,22 tūkst. EUR uz vienu darbinieku. Pēc Lursoft apkopotajiem datiem, mežizstrādes nozarē Latvijā kopumā uz vienu darbinieku iedzīvotāju ienākuma nodoklī samaksāti 4,35 tūkst. EUR. Jāpiebilst, ka SIA "TELLUSS" gadījumā arī vidējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu strādājošo bijušas augstākas nekā nozarē.

Pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa vidējo iemaksu apjoma uz vienu darbinieku pagājušajā gadā jāizceļ vēl viens Talsu novada uzņēmums AS "VERTEX". Arī šī mežkopības, kokapstrādes uzņēmuma iedzīvotāju ienākuma nodokļu apmērs 2022. gadā uz vienu darbinieku pārsniedz 20 tūkst. EUR, kamēr nozarē vidēji Latvijā tie pērn bijuši 3,46 tūkst. EUR. Jānorāda, ka 2022. gadā SIA "VERTEX" bija darba devējs 9 darbiniekiem.

Tikmēr viens no līderiem pēc vidējā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēra uz vienu darbinieku Kurzemē pagājušajā gadā bijis IT nozarē strādājošais SIA "1 CUBE". Lursoft aprēķinājis, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās uz vienu darbinieku uzņēmums pērn samaksājis vidēji 22,67 tūkst. EUR, kamēr vidējais rādītājs valstī datorprogrammēšanas nozarē bija 10,10 tūkst. EUR uz vienu strādājošo. Jāpiebilst, ka pirms diviem gadiem reģistrētajā SIA "1 CUBE" 2022. gadā strādāja 4 darbinieki. Uzņēmuma apgrozījums pērn sasniedza 468,3 tūkst. EUR, bet peļņa pēc nodokļiem – 37,2 tūkst. EUR. SIA "CUBE 1" vienīgā kapitāldaļu turētāja ir Kristīne Škapare, kurai šis ir pirmais uzņēmums.

Starp lielākajiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksātājiem Kurzemē arī vēl viens IT sektora pārstāvis – SIA "DIGI-INK", kas darbojas datu apstrādes, uzturēšanas un ar to saistīto darbību jomā. Uzņēmuma valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms uz vienu darbinieku pērn palielinājās līdz 19,66 tūkst. EUR, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms uz vienu strādājošo – 11,55 tūkst. EUR. Ventspils uzņēmums SIA "DIGI-INK" reģistrēts pirms četriem gadiem un pērn palielinājis apgrozījumu līdz 388 tūkst. EUR. Atšķirībā no trim pirmajiem darbības gadiem, 2022. gadu SIA "DIGI-INK" noslēdzis ar zaudējumiem.

Lursoft apkopotie dati rāda, ka Kurzemē reģistrētie datorprogrammēšanas uzņēmumi 2022. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši 1,73 milj. EUR (155 uzņēmumi, 203 darbinieki), savukārt datu apstrādes jomā strādājošie – 1,57 milj. EUR (56 uzņēmumi, 209 darbinieki).