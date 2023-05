TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji Vidzemē

Vidzemē reģistrētie uzņēmumi 2022. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši 410,10 miljonus eiro, liecina Lursoft apkopotie dati.

Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn reģiona uzņēmumu nodokļu iemaksu apjoms audzis par 11,6%. No visiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētajiem nodokļiem, kurus Latvijā reģistrētie uzņēmumi pagājušā gada laikā iemaksājuši valsts kopbudžetā, Vidzemes uzņēmumu iemaksas veido 4,16%.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās (VSAOI) Vidzemē reģistrētie uzņēmumi 2022. gadā samaksājuši 216,39 milj. EUR (+13,35%, salīdzinot ar 2021. gadu), bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī (IIN) – 108,66 milj. EUR (+15,14%).

Lielākā nozare pēc samaksāto nodokļu apjoma pērn Vidzemē bijusi alus ražošana. Vidzemē reģistrētie alus ražotāji 2022. gadā nodokļos samaksājuši 42,81 milj. EUR, no kuriem lielāko daļu, t.i., 39,71 milj. EUR nodrošināja AS "Cēsu alus", bez kura reģionā pagājušajā gadā bijis tikai vēl viens alus ražotājs, kura samaksāto nodokļu apjoms pārsniedza 1 milj. EUR (SIA "Valmiermuižas alus").

Lursoft pētījuma dati parāda, ka AS "Cēsu alus" ir ne tikai lielākais alus ražotājs Vidzemē, bet arī lielākais nodokļu maksātājs reģionā kopumā. Salīdzinot ar 2021. gadu, kad AS "Cēsu alus" nodokļos samaksāja 35,44 milj. EUR, pērn tā nodokļu iemaksu apjoms audzis par 12,03%. No 39,71 milj. EUR, kuru alus ražotājs aizvadītajā gadā samaksājis nodokļos, VSAOI veido 1,61 milj. EUR, bet IIN – 0,74 milj. EUR. Salīdzinot ar citiem Latvijā reģistrētiem alus ražošanas uzņēmumiem, AS "Cēsu alus" vidējās nodokļu iemaksas uz vienu darbinieku ne tikai pagājušajā, bet arī iepriekšējos gados bijušas augstākas nekā nozarē. Balstoties uz VID publiskotajiem datiem, pēdējos gados AS "Cēsu alus" darbinieku skaits audzis, 2022. gadā sasniedzot jau 263 strādājošos. Lursoft izpētījis, ka Latvijā alus ražošanas nozarē kopumā pērn strādāja 761 strādājošais, kas nozīmē, ka AS "Cēsu alus" ar darba vietām nodrošinājis 34,56% no visiem nozarē nodarbinātajiem.

Lursoft izpētījis, ka arī SIA "Valmiermuižas alus", kas ir otrs lielākais alus ražotājs Vidzemē un 21. lielākais nodokļu maksātājs reģionā, darbinieku skaits iepriekš audzis, taču Covid-19 pandēmijas periodā tas nedaudz sarucis. Balstoties uz VID publiskotajiem datiem, pērn SIA "Valmiermuižas alus" bija nodarbināti 68 darbinieki. Uzņēmums VSAOI 2022. gadā samaksājis 438,48 tūkst. EUR, bet IIN – 202,12 tūkst. EUR. SIA "Valmiermuižas alus" iesniegtajā gada pārskatā redzams, ka 2022. gadā uzņēmuma apgrozījums palielinājās par 20,65%, sasniedzot 7,02 milj. EUR, savukārt tā peļņa pēc nodokļu nomaksas pagājušajā gadā bija 89,76 tūkst. EUR. Uzņēmums norādījis, ka pagājušajā gadā tā pārdotā alus apjoms litros pieauga par 6,4%, bezalkoholiskā alus apjoms auga par 38%, bet citu bezalkoholisko dzērienu un kvasa pārdošanas apjoms litros palielinājās par 44%.

"Alus darītavai nozīmīgu alus pārdošanas apjomu veido restorāni un bāri, kuru darbība līdz pagājušā gada marta beigām tika ierobežota Covid-19 dēļ, tomēr izdevās izlejamā alus pārdošanu 2022. gadā kāpināt par 50%," iesniegtajā vadības ziņojumā norādījis SIA "Valmiermuižas alus".

Lai stiprinātu uzņēmuma konkurētspēju, brūvētu izteiksmīgākas garšas ar augstāku pievienoto vērtību un kāpinātu eksportu, uzņēmums pagājušajā gadā pabeidza 700 tūkst. EUR vērtu investīciju projektu jauna alus pagraba izbūvei tumšo alu brūvēšanai, kas dos iespēju tumšās alus garšas brūvēt visu gadu, jo tumšo alu brūvēšana prasa vidēji divreiz ilgāku laiku alus noguldīšanai.

Šogad SIA "Valmiermuižas alus" plāno palielināt apgrozījumu par 30%, pārdotā alus apjomu par 15%, bezalkoholisko zelteru un kvasu pārdošanu par 30%.

Otra lielākā nozare Vidzemē pēc samaksāto nodokļu apjoma 2022. gadā bijusi mazumtirdzniecība pārtikas preču, dzērienu, tabakas veikalos. Lursoft izpētījis, ka Vidzemē reģistrēti 252 šīs nozares uzņēmumi, tiem aizvadītajā gadā VID administrētajos nodokļos kopā samaksājot 36,35 milj. EUR. Lielākais mazumtirdzniecības uzņēmums pēc samaksāto nodokļu apjoma Vidzemē pērn bijis SIA "Firma Madara 89". Mazumtirgotājs, kuram šobrīd reģistrētas 135 aktīvas struktūrvienības, 2022. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 18,60 milj. EUR, kas veido vairāk nekā pusi no visiem nodokļiem, kurus pērn nodokļos samaksājuši Vidzemē reģistrētie pārtikas mazumtirgotāji.

Lursoft izpētījis, ka pagājušajā gadā audzis arī SIA "FIRMA MADARA 89" veikto IIN un VSAOI apjoms, vienlaikus darbinieku skaits uzņēmumā bijis par 3% mazāks. Tirgotājs pērn bijis darba devējs 1789 darbiniekiem.

Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem Vidzemē ierindojas arī slimnīcu darbība, liecina Lursoft pētījuma dati. Reģionā reģistrētās slimnīcas aizvadītajā gadā nodokļos valsts kopbudžetā samaksājušas 25,94 milj. EUR, no tiem 8,56 milj. EUR – SIA "Vidzemes slimnīca". Dati liecina, ka SIA "Vidzemes slimnīca" 2022. gadā bijusi trešais lielākais nodokļu maksātājs reģionā. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn SIA "Vidzemes slimnīca" samaksāto nodokļu kopējais apjoms audzis par 8,03%, tostarp par 5,09% palielinājies VSAOI un par 7,06% arī IIN apjoms. Lursoft pieejamais gada pārskats liecina, ka 2022. gadā SIA "Vidzemes slimnīca" apgrozījums sarucis par teju 5%, samazinoties līdz 26,95 milj. EUR, savukārt peļņa bijusi pat par 34,72% mazāka nekā 2021. gadā (2022. gadu SIA "Vidzemes slimnīca" noslēgusi ar 1,09 milj. EUR peļņu pēc nodokļu nomaksas). Iesniegtajā pārskatā norādīts, ka valsts finansējums 2022. gadā veidoja 87,7% no slimnīcas kopējā apgrozījuma, tai skaitā finansējums ārstniecības personu darba samaksas kompensācijai un atbilstošās infrastruktūras izveidei Covid-19 ārstēšanai.

Jānorāda, ka starp TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem ierindojas arī SIA "Ogres rajona slimnīca", Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Cēsu klīnika" un arī VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca".

Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem Vidzemē pagājušajā gadā bijuši arī elektroenerģijas ražotāji, kokapstrādes, kravu pārvadājumu, lauksaimniecības mašīnu un iekārtu vairumtirgotāji, tāpat arī mazumtirgotāji, autoservisa pakalpojumu sniedzēji un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu jomā strādājošie.

Jānorāda, ka lielākos nodokļus starp visiem Vidzemē reģistrētajiem ēdināšanas nozares uzņēmumiem 2022. gadā samaksājusi SIA "Kantīne B". Valmierā reģistrētais uzņēmums, kam pieder kafejnīca "Bastions", restorāns "Rātes vārti", tāpat arī ēdināšanas bloki vairākās izglītības iestādēs, pagājušajā gadā VID administrētajos nodokļos samaksājis 744,87 tūkst. EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn SIA "Kantīne B" nodokļu iemaksu apjoms valsts kopbudžetā audzis par 80,29%. Līdz ar Covid-19 izplatības ierobežojošo pasākumu mazināšanu, ēdināšanas uzņēmuma apgrozījums 2022. gadā pieaudzis līdz 2,85 milj. EUR (+87,92% pret 2021. gadu). Lursoft izpētījis, ka SIA "Kantīne B" vidējās VSAOI uz vienu darbinieku 2022. gadā sasniedza 3,76 tūkst. EUR, bet IIN – 1,58 tūkst. EUR, kas ir vairāk nekā šajā nozarē Latvijā vidēji (pagājušajā gadā restorānu un mobilo ēdināšanas vietu nozarē strādājošie uzņēmumi uz vienu darbinieku VSAOI samaksāja 2,78 tūkst. EUR, bet IIN – 1,22 tūkst. EUR).

Rēķinot pēc samaksātā IIN apjoma uz vienu darbinieku, Vidzemē starp pārējiem uzņēmumiem jāizceļ mežkopības nozarē strādājošais SIA "Grantiņi Mežs". 2021. gadā reģistrētais uzņēmums pērn bijis darba devējs 4 darbiniekiem, IIN kopumā samaksājot 260,37 tūkst. EUR. Vienlaikus jānorāda, ka VSAOI uzņēmums aizvadītajā gadā gan samaksājis tikai 19,90 tūkst. EUR, līdz ar to pēc IIN apjoma uz vienu darbinieku Gulbenes novada uzņēmums SIA "Grantiņi Mežs" 2022. gadā ievērojami pārsniedzis nozares vidējās iemaksas (nozarē vidēji – 3,46 tūkst. EUR, SIA "Grantiņi Mežs" – 65,09 tūkst. EUR), kamēr VSAOI gadījumā tās bijušas zemākas nekā nozares vidējais rādītājs (nozarē vidēji – 6,08 tūkst. EUR, SIA "Grantiņi Mežs" – 4,98 tūkst. EUR).

Lursoft izpētījis, ka Vidzemē starp lielākajiem IIN maksātājiem ierindojas dažādi mežizstrādes uzņēmumi, kuros lielākoties darbinieku skaits nepārsniedz 3 strādājošos. Tādi ir, piemēram, SIA "Ložas AB", SIA "KZ Forest", SIA "ARGO MEŽS" u.c., taču to vidū arī atsevišķi uzņēmumi ar lielāku darbinieku skaitu, tostarp SIA "Meža birojs". Limbažu novadā reģistrētais SIA "Meža birojs" 2022. gadā bija darba devējs 16 darbiniekiem, kopumā nodokļu maksājumos samaksājot 475,27 tūkst. EUR, no tiem 324,82 tūkst. EUR veidoja IIN, bet 100,68 tūkst. EUR – VSAOI. Rēķinot IIN uz vienu darbinieku, SIA "Meža birojs" tas sasniedza 20,30 tūkst. EUR (nozarē vidēji – 4,35 tūkst.EUR), bet VSAOI – 6,29 tūkst. EUR (nozarē vidēji – 5,04 tūkst. EUR).

"Lursoft" izpētījis, ka lielākās VSAOI uz vienu darbinieku Vidzemē 2022. gadā reģistrētas Valkas novada uzņēmumā SIA "ET Invest", kur tās sasniegušas 42,20 tūkst. EUR uz vienu nodarbināto (uzņēmumā pērn strādāja 3 darbinieki). Jānorāda gan, ka pagājušā gada jūnijā pasludināta SIA "ET Invest" maksātnespēja, savukārt vēl pirms tam uzņēmumam bija ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Uz š.g. 19. maiju SIA "ET Invest" nodokļu parāds sasniedza 1,23 milj. EUR. Uzņēmumam šobrīd piemēroti arī vairāki nodrošinājumi. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības nozarē strādājošais uzņēmums nav iesniedzis pārskatu ne par 2022., ne arī par 2021. gadu.

Lielākās nodokļu iemaksas valsts kopbudžetā 2022. gadā Vidzemē veikuši Cēsu (108,58 milj. EUR) un Valmieras (80,43 milj. EUR) novados reģistrētie uzņēmumi.