Lai potenciālais investors saprastu, kādās akcijās ieguldīt, sākotnēji būtu jāspēj atbildēt uz trim jautājumiem, jaunajā "Delfi Bizness" raidījumā "Nākotnes kapitāls", iesaka neatkarīgais personīgo finanšu un investīciju eksperts Kaspars Peisenieks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sākot no 7. septembra "Delfi Bizness" piedāvās jaunu raidījumu sēriju "Nākotnes kapitāls", kurā AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs kopā ar neatkarīgo personīgo finanšu un investīciju ekspertu Kasparu Peisenieku tiksies reizi divās nedēļās un spriedīs, kā pareizi investēt naudu, lai audzētu kapitālu.

Katrā raidījumā viņi meklēs iespējas, kur investēt 100 eiro, lai uzkrātu kapitālu, un pēc tam izvērtēs, kāds ir šo ieguldījumu ienesīgums, ļaujot "Delfi Bizness" lasītājiem sekot līdzi ieguldījumu procesam, kā arī novērtēt, cik veiksmīgas bijušas investīcijas.

Peisenieks skaidro, ka, lai sāktu investēt, pirmkārt, nepieciešams plašāk uzzināt un izprast, ar ko kompānija nodarbojas un kādā nozarē tā strādā.

Šis jautājums it kā ir vienkāršs, taču patiesībā, lai īsi un koncentrēti spētu pastāstīt par kompāniju, ar to ir diezgan plaši jāiepazīstas, saka eksperts. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā iepazīties ar pašu uzņēmumu, ir ierakstīt "Google" meklētājā uzņēmuma nosaukumu kopā ar vārdiem "Investor relations", jo ikvienam uzņēmumam, kas tiek kotēts ASV biržās, ir šāda investoru attiecību sadaļa, kurā pieejami finanšu pārskati.

Pēc eksperta teiktā, labs veids, kā iepazīties ar uzņēmumu, ir izlasīt tā pēdējo gada pārskatu, turklāt sākotnēji pat nav jāiedziļinās visos tajā iekļautajos finanšu datos, un šo soli var atstāt vēlākam laikam. Sākotnēji pietiks izlasīt tikai vadības ziņojumu, lai iegūtu priekšstatu, kā uzņēmums strādā un kādi ir tā nākotnes plāni. Piemēram, tehnoloģiju kompānijai "Apple" tas būtu Tima Kuka ziņojums, kurā atspoguļots vadītāja teiktais par to, kā kompānijai iet, ko tā šobrīd dara un kas notiek uzņēmumā.

Vēl būtu jāizvērtē jautājums, kāpēc akcijas iegādāties tieši tagad, un šeit diez vai derēs arguments "tādēļ, ka man šobrīd vajag pirkt" – iespējams, tas kādreiz derētu, taču būtu jābūt kādam katalizatoram, kā nolemt, vai konkrētā uzņēmuma akciju pirkt šajā konkrētajā brīdī, iesaka eksperts.

Tāpat, vēl viens faktors ir saprast, kāpēc iegādāties akcijas par konkrēto cenu, jo, iespējams kompānija ir interesanta, taču tās cena ir tik augsta, ka šobrīd to nav vērts pirkt.

To, kā saprast, vai cena ir vai nav pārāk augsta, var vērtēt pēc vairākiem rādītājiem, piemēram, cenas/peļņas attiecības un citiem, piebilst Peisenieks.