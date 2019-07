Tuvākajā laikā zibmaksājumus varēs arī veikt, ievadot tikai saņēmēja tālruņa numuru

Latvijas Bankas izveidotajā un uzturētajā zibmaksājumu infrastruktūrā veikts jau 5,1 miljons zibmaksājumu viena miljarda eiro apjomā, vēsturisko viena miljarda eiro robežu maksājumiem, kas veikti zibmaksājumu veidā, sasniedzot pirmdien, 1. jūlijā, informē Latvijas Banka. Turpinoties zibmaksājumu attīstībai, gaidāms, ka kredītiestādes, izmantojot Zibsaišu reģistru, jau tuvāko mēnešu laikā piedāvās saviem klientiem iespēju veikt šos maksājumus, ievadot tikai mobilā tālruņa numuru, tādējādi nevajadzēs katram maksājumam ievadīt klienta konta numuru.

Zibmaksājumi ir kļuvuši par ikdienas maksājumu veidu, un kredītiestāžu klienti starpbanku maksājumus var veikt, neraizējoties par kredītiestāžu darba laiku, jo zibmaksājumi notiek zibenīgi katru dienu jebkurā diennakts laikā. Piemēram, aizvadītajās Jāņu brīvdienās (22.–24. jūnijā) Latvijas Bankas zibmaksājumu infrastruktūrā veikts 20 000 zibmaksājumu divu miljonu eiro apjomā. Pēc zibmaksājumu ieviešanas starpbanku maksājumi iespējami 24/7/365 režīmā, arī brīvdienās un svētku dienās.

Latvijas Banka pirmā eiro zonā 2017. gada 28. augustā ieviesa zibmaksājumus. Pašlaik zibmaksājumi pieejami jau vairāk nekā 90% Latvijas kredītiestāžu klientu, un paredzams, ka 2020. gada laikā tie būs pieejami gandrīz 100% Latvijas kredītiestāžu klientu. Zibmaksājumus pašlaik veic Latvijas Banka, kā arī saviem klientiem piedāvā AS "Citadele banka", AS "SEB banka" un "Swedbank" AS. Tāpat zibmaksājumus var izmantot pārskaitījumiem uz vairāk nekā 2300 eiro zonas valstu kredītiestādēm un maksājumu iestādēm (saraksts pieejams šeit).

Turpinoties zibmaksājumu attīstībai, gaidāms, ka kredītiestādes, izmantojot Latvijas Bankas izveidoto un uzturēto Zibsaišu reģistru, jau tuvāko mēnešu laikā piedāvās saviem klientiem iespēju veikt šos maksājumus, ievadot tikai mobilā tālruņa numuru, tādējādi nevajadzēs katram maksājumam ievadīt klienta konta numuru. Zibsaišu reģistrs uztur saites starp klientu konta numuru un mobilā tālruņa numuru, vienlaikus Zibsaišu reģistrs varēs nodrošināt saites arī citu klienta kontam piesaistītu identifikatoru (piemēram, e-pasta adrese, ziņapmaiņas identifikators, maksājumu karte) izmantošanu ērtai maksājumu veikšanai. Zibsaišu reģistrs var tikt izmantots gan zibmaksājumu, gan arī citu maksājumu, t.sk. kredītiestāžu iekšējo maksājumu, ērtākai veikšanai, tādējādi veicinot inovatīvu maksājumu pakalpojumu attīstību.

Zibmaksājumu attīstība patērētājiem nozīmē būtisku laika ietaupījumu un dažādas iespējas labāk rīkoties ar savu naudu, t.sk. nākotnē izmantot zibmaksājumus tirdzniecības vietās un interneta veikalos jeb e-komercijā. Inovatīvais finanšu pakalpojums arī veicinās finanšu sektora attīstību un šīs nozares uzņēmumu konkurētspēju.