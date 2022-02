Ukrainas krīze ietekmē 'Bitcoin' un citu kriptovalūtu cenas

Dati liecina, ka ģeopolitiskais saspīlējums, ko radījusi Krievijas agresīvā retorika pret Ukrainu un kara draudi, ir negatīvi ietekmējis arī it kā neatkarīgās kriptovalūtas. Lielākais zaudētājs šobrīd ir "Bitcoin".

CNN vēsta, ka otrdien "Bitcoin" nokritās zem 37 tūkstošiem par vienu digitālo valūtu. Tas nozīmē, ka kopš pērnā gada novembra valūta ir zaudējusi gandrīz 50% savas vērtības.

Lai gan kriptovalūtu sākotnējā iecere bija, ka tas būs decentralizēts un no tradicionālā tirgus neatkarīgs finanšu instruments, līdz ar to popularitātes pieaugumu un to izmantošanu īstās pasaules aktīvu iegūšanai, šie plāni ir izgāzušies. Proti, kriptovalūtas tāpat kā citi aktīvi cieš (vai gūst labumu) no ģeopolitiskajiem notikumiem.

Attiecīgi arī saspīlējums un potenciālās sankcijas pret Krieviju, kas ir viena no aktīvākajām "Bitcoin" raktuvju mītnes zemēm, ir ietekmējušas investoru uzticību "Bitcoin" un citām kriptovalūtām. "Bitcoin" diennakts laikā zaudēja 6,5% no savas vērtības. Otrā populārākā kriptovalūta "Ethereum" aizvadītajās 24h ir zaudējusi 8% vērtības. Līdzīgus kritumus pieredzējušas ar citas, mazāk populāras digitālās monētas.

"CNN" gan min, ka kritumu rada ne tikai kara draudi, bet arī potenciālie ASV plānotie grozījumi, kas varētu stingrāk regulēt kriptovalūtas un palielināt nodokļus par operācijām ar tām. Analītiķi uzskata, ka kriptovalūtu vērtību kritums un svārstības tuvākajā laikā arī nebeigsies un tās saglabās augstu risku visiem potenciālajiem investoriem.

"Delfi" jau vēstīja, ka briestošais konflikts ir licis naftas cenām pasaulē kāpt, bet akciju tirgos tas radījis ievērojamus kritumus.