Uzsāk 'DelfinGroup' akciju tirdzniecību 'Nasdaq Riga' Baltijas oficiālajā sarakstā

Trešdien, 20. oktobrī, uzsākta Latvijas finanšu koncerna AS "DelfinGroup" akciju tirdzniecība biržas "Nasdaq Riga" Baltijas oficiālajā sarakstā. AS "DelfinGroup" būs viens no četriem Latvijas uzņēmumiem, kura akcijas tiks tirgotas Baltijas oficiālajā sarakstā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"DelfinGroup" akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) veiksmīgi noslēdzās 14. oktobrī, un tas pēc investoru skaita bija līdz šim lielākais IPO Latvijas vēsturē. Kopumā IPO piedalījās 5927 investori un uzņēmums piesaistīja 8,09 miljonus eiro. No Latvijas IPO akcijām parakstījās 1146 investori uz 1 903 485 akcijām, no Igaunijas – 4584 investori uz 3 185 381 akcijām, no Lietuvas – 153 investori uz 141 807 akcijām un no citām valstīm – 44 investori uz 88 921 akcijām. Lielāko daļu jeb 98% no kopējā piedāvājuma apjoma parakstīja privātie investori, apliecinot pieaugošo investēšanas kultūras attīstību Baltijas valstīs. Visi investori saņēma tādu akciju skaitu, uz kādu parakstījās.

"DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš norāda, ka decembrī gandrīz 6000 akcionāri saņems pirmās dividendes. Kā plānots, dividenžu izmaksa tiks veiksta reizi ceturksnī, izmaksājot vismaz 50% no uzņēmuma peļņas. "Balstoties uz IPO ietvaros piesaistītā finansējuma apjoma, varēsim izdevīgi refinansēt esošās saistības, turpināt attīstīt esošos pakalpojumus, kā arī izstrādāt jaunus pakalpojumus, kas ļaus audzēt apgrozījumu un peļņu. Varam apliecināt, ka izpildīsim ilgtermiņa izaugsmes prognozes, tostarp dubultosim kredītportfeli līdz 2024. gada beigām," teic Ādmīdiņš.

""DelfinGroup" ienākšana biržā "Nasdaq Riga" papildinās Baltijas oficiālā saraksta uzņēmumus," pauž "Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne. "Kopš 2014. gada, kad "DelfinGroup" Baltijas tirgū iekļāva pirmās obligācijas, uzņēmums ir piedzīvojis strauju izaugsmi. Šodien "DelfinGroup" uzsāk jaunu attīstības posmu."

"Nasdaq Riga" valde 2021. gada 19. oktobrī pieņēma lēmumu ar 2021. gada 20. oktobri uzsākt "DelfinGroup" akciju kotēšanu Baltijas oficiālajā sarakstā. Saskaņā ar IPO prospektu, "DelfinGroup" ir noslēdzis tirgus uzturētaja līgumu ar AS "LHV Pank", lai palielinātu akciju likviditāti otrreizējā tirdzniecībā. Tas investoriem sniedz labākas iespējas biržā tirgot noteiktus iepriekš definētus "DelfinGroup" akciju daudzumus. "DelfinGroup" IPO procesa finanšu konsultanti bija "LHV banka" un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns".