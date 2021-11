Uzsākta 'Augstsprieguma tīkls' zaļo obligāciju kotācija 'Nasdaq Riga' Baltijas vērtspapīru sarakstā

Pirmdien, 29. novembrī, uzsākta Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) emitēto zaļo obligāciju kotācija biržas AS "Nasdaq Riga" Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. AST ir pirmais Baltijas pārvades sistēmas operators, kurš ir emitējis zaļās obligācijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Zaļo obligāciju emisija 100 miljonu eiro vērtībā ir svarīgs notikums ne tikai valsts akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" un veidam, kā uzņēmums plāno sasniegt izvirzītos mērķus, bet arī sasaucas ar valdības īstenoto viedo reindustrializāciju. Mēs vēlamies piesaistīt arvien vairāk investīciju un palīdzēt mūsu uzņēmumiem izaugt, it īpaši eksporta jomā. Lai to paveiktu, ir nepieciešams kapitāls. Tas, ka "Augstsprieguma tīkls" izlaiž savas obligācijas, palīdz attīstīt mūsu kapitāla tirgu. Un, jo attīstītāks un likvīdāks ir kapitāla tirgus, jo vieglāka ir piekļuve papildus kapitālam. Šodien mēs atzīmējam ne tikai "Augstsprieguma tīkls" sekmes, sasniedzot fondu biržas noteiktos augstos standartus vērtspapīru emitēšanai, bet mēs arī palīdzam attīstīt pašu kapitāla tirgu, kas savukārt veicina visas tautsaimniecības attīstību," biržas zvana iezvanīšanas ceremonijā teica Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs savā uzrunā uzsvēra zaļo obligāciju nozīmi svarīgu investīciju projektu realizācijā un kapitāla tirgus priekšrocības pret citiem finansējuma avotiem: "AST zaļo obligāciju emisija ir būtiska valsts interešu enerģētikas projektu īstenošanai un vēl viens svarīgs solis Zaļā kursa virzienā. Obligāciju emisija ļauj piesaistīt līdzekļus ar izdevīgākajiem nosacījumiem, procesu vadot pašam emitentam. Un tas nebūtu iespējams bez uzlabojumiem kapitālsabiedrības pārvaldībā un rūpīgi izstrādātas stratēģijas."

Foto: Publicitātes foto

AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone pirms svinīgās zvana iezvanīšanas ceremonijas stāstīja: "Mēs esam pirmais pārvades sistēmas operators Baltijā, kas emitējis zaļās obligācijas, turklāt interese par tām divas reizes pārsniedza piedāvājumu. Saņemtie līdzekļi bija mūsu iespēja pārfinansēt aizdevumu, kā rezultātā neilgi pēc emisijas kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" paaugstināja AST kredītreitingu līdz atzīmei A-, kas ir augstākais novērtējums Latvijas mēroga uzņēmumu vidū. Un tas ir arī signāls, kas ļauj AST plānot nozīmīgus kapitālieguldījumus liela apjoma atjaunojamās enerģijas ražotāju pieslēgšanai Latvijas energosistēmā un Baltijas elektrotīklu sinhronizācijai ar Eiropas tīkliem."

AST 13. oktobrī realizēja 5,25 gadu zaļo obligāciju izvietošanu par 100 miljoniem eiro ar fiksētu gada procentu likmi (kuponu) 0,5% un ienesīgumu 0,527%, un šī ir pirmā AST obligāciju emisija no kopumā plānotajām 160 miljonus eiro vērtajām obligācijām. Obligāciju iegādes rīkojumi tika saņemti no vairāk nekā 20 investoriem, ieskaitot pensiju fondus, aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Baltijā un Ziemeļvalstīs, kā arī no starptautiskajām finanšu institūcijām – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas un Ziemeļu Investīciju bankas. Emitējot obligācijas, AST ir refinansējis iepriekš ņemtos aizņēmumus, kas bija viens no priekšnoteikumiem, lai starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" 12. novembrī paaugstinātu AST piešķirto ilgtermiņa kredītreitingu no BBB+ uz A- ar stabilu perspektīvu.

AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46% kapitāldaļu.