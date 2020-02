Vāc parakstus par mazo nominālu monētu izņemšanu no apgrozības

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par mazo nominālu monētu izņemšanu no apgrozības.

Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Stella Utnāne. Viņa uzskata, ka viena un divu eirocentu monētas būtu jāizņem no apgrozības, jo tās nav ērtas lietošanā, cilvēki vairās tās izmantot, un to uzturēšana apritē valstij izmaksā dārgāk par to nesto ekonomisko vērtību.

Tādēļ, viņasprāt, izņemt viena un divu eirocentu monētas no apgrozības būtu valstiski atbildīgs lēmums. Utnāne zināja stāstīt, ka šādu priekšlikumu ierosinājušas arī Lietuvas un Igaunijas centrālās bankas un šāds solis jau ir sperts Beļģijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē un Somijā.

Iniciatīvas autores ieskatā, šādu pārmaiņu rezultātā sabiedrības ieguvums būs saprotamākas preču un pakalpojumu cenas, vieglāki norēķini un ietaupīti budžeta līdzekļi, kas patlaban aiziet mazo nominālu monētu uzturēšanai apgrozībā.

Diskusija par šo jautājumu Eiropas Savienībā notiek jau ilgāku laiku, taču nekādi lēmumi nav pieņemti. Kā liecināja 2019. gada izskaņā veiktā "Eirobarometra" aptauja, Latvijas iedzīvotājiem ir krietni noraidošāka attieksme pret piedāvājumu atteikties no viena un divu centu monētām un noapaļot cenas nekā citu eirozonas valstu iedzīvotājiem.

Latvijā 48% aptaujāto pauduši gatavību apsvērt atteikšanos no maza nomināla eirocentu monētām, kamēr pārējā eirozonā šādai idejai atbalstu pauduši 65% aptaujāto. Savukārt 46% Latvijas iedzīvotāju bijusi noraidoša attieksme pret šo piedāvājumu, kamēr pārējās eirozonas valstīs noraidoši bijuši tikai 32% aptaujāto.

Lūgti vērtēt, vai, rīkojoties ar skaidru naudu, to ir viegli atšķirt un lietot, iedzīvotāji gan Latvijā, gan pārējā eirozonā papīra naudu ir atzinuši par vieglāk lietojamu nekā monētas. No aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem eiro banknotes kā viegli lietojamas novērtējuši 96%, bet monētas - 83%. Līdzīgi šie rādītāji bijuši arī eirozonas valstīs kopumā - attiecīgi 95% un 83%.