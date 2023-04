Vai drīzumā roboti investēs cilvēku vietā?

Gada sākumā interese par mākslīgo intelektu un tā radītajām iespējām strauji samilza, jo "Microsoft" atbalstītā uzņēmuma "Open AI" risinājums "ChatGPT" daudzus pārsteidza. "Robots" spēja sarunāties un dot lietotājiem konstruktīvus un loģiskus padomus.

"Delfi Bizness" jau rakstīja, ka finanšu nozare aktīvi sāka meklēt veidus, kā ieguldīt jaunajā tehnoloģiju izrāvienā, bet "Google" sita trauksmes zvanus bažās, ka "Microsoft" to apsteigs.

Taču nu pastāv iespēja, ka naudu varēs pelnīt, ne tikai ieguldot uzņēmumos, kas izstrādā mākslīgajam intelektam nepieciešamās tehnoloģijas, bet arī liekot robotiem analizēt tirgu un ieguldīt naudu.

Apsteidz nejaušību

Finanšu pasaulē ilgstoši ir meklēti dažādi algoritmi un sistēmas, kas varētu ļaut paredzēt, kad ir labākais investīciju brīdis, un leģendāro investoru kontekstā vienmēr spriests – tā ir veiksme vai prasmes, kas ļāvušas tiem šķietami apsteigt tirgu? Pērn ASV medijs NPR rakstīja par Ketiju Vudu, kas iepriekšējos gados pārsteidza Volstrītu ar īpaši veiksmīgiem darījumiem, bet pērn viņas pārvaldītā uzņēmuma "Ark Invest" fondi cieta zaudējumus 55% apmērā, kamēr "S&P 500" krita par apmēram 18%.

Tagad cilvēku prāti varēs spēkoties ar robotu spēju aprēķināt mikrosvārstības un analizēt miljoniem datu vienību.

Divi korejiešu pētnieki gatavojas publicēt akadēmisku rakstu ar nosaukumu "Vai ChatGPT var uzlabot lēmumu pieņemšanu par ieguldījumiem? No portfeļa pārvaldības perspektīvas" ("Can "ChatGPT" Improve Investment Decision? From a portfolio management perspective") un jau tagad pauduši, ka "ChatGPT" spēja izvēlēties kādu vienību no aktīvu kopas pārspēja nejaušu atlasi.